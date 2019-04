Umfrage: Die Deutschen denken um - Auto verliert immer mehr an Bedeutung

Nahverkehr und Radwege ausbauen - nicht Autobahnen. Auf diese kurze Forderung lassen sich die Ergebnisse des aktuellen Deutschlandstrends zusammenfassen.

Berlin - Deutschland ist eine Autonation. Das widerlegen zwar auch die neuen Zahlen des ARD-Deutschlandtrends nicht - aber deutlich wird doch: Der öffentliche Nahverkehr gewinnt immer mehr an Bedeutung. So meinten in einer Umfrage von Infratest dimap 47 Prozent der Befragten, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs die wichtigste Maßnahme gegen die Verkehrsprobleme in Deutschland sei. Dagegen fordern nur 17 Prozent mehr und bessere Straßen und Autobahnen. Für 14 Prozent hat hier der Ausbau von Radwegen Priorität, 13 Prozent wünschen sich vor allem häufigere und zuverlässigere Bahnverbindungen.

Hierzu passt, dass die Bundesregierung nun Bahnfahrten billiger machen will - durch niedrigere Steuern auf die Tickets.

Deutschlandtrend: Fast jeder Dritte lässt das Auto häufiger stehen

Der individuelle Autoverkehr hat in Deutschland zwar noch immer einen hohen Stellenwert, doch auch immer mehr Bürger verzichten auf Autofahrten mit dem eigenen Wagen. Neun Prozent nutzen generell gar kein Auto und jeder Dritte sagt, dass er heutzutage weniger häufig das Fahrzeug nutzt als vor zehn Jahren. Befragt wurden für den Deutschlandtrend von Infratest dimap 1051 Wahlberechtigte.

