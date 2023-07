Aufwärtstrend gestoppt: AfD verliert plötzlich in neuer Umfrage

Von: Fabian Müller

Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel. © Kay Nietfeld/dpa

Nach Wochen der Bestwerte fällt die AfD nun in einer aktuellen Umfrage unter die 20-Prozent-Marke. Stärkste Kraft bleibt weiter eine andere Partei.

Berlin - Eine neue Umfrage zeigt einen Dämpfer für die sich bislang im Höhenflug befindende AfD: In dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ des Forsa-Instituts für die TV-Sender RTL und ntv hat sich die Partei um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent verschlechtert. Die AfD liegt aber weiterhin vor der SPD, die wie in der Vorwoche auf 18 Prozent kommt.

Stärkste Kraft blieb die Union, die sich um einen Punkt auf 27 Prozent verbessert. Auch die Linke legte einen Punkt zu und erreicht fünf Prozent. Die Grünen kommen in der Umfrage auf 14 Prozent und die FDP liegt bei sechs Prozent. Beide Parteien büßen damit einen Punkt gegenüber der Vorwoche ein. Die AfD hatte in den vergangenen Wochen in verschiedenen Umfragen Rekordwerte erreicht und die SPD auf den dritten Rang verdrängt.

Umfrage-Dämpfer für AfD: Partei fällt unter die 20-Prozent-Marke

In einer aktuellen INSA-Umfrage erreichte die Partei gar 22 Prozent und lag damit nur noch vier Prozentpunkte hinter der Union, die bei INSA mit 26 Prozent geführt wurde. Würden CDU und CSU eigenständig bei der Bundestagswahl antreten, wäre die AfD laut dieser Umfrage sogar stärkste Kraft.

Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen steigt laut „Trendbarometer“ von Forsa auf 28 Prozent. Bei der vergangenen Bundestagswahl traten 23,4 Prozent der Wahlberechtigten den Gang zur Urne nicht an. Bei der Frage, wer als Kanzler oder Kanzlerin präferiert werde, gab es wenig Bewegung. Dabei wurde die Umfrage vor dem viel beachteten Interview von CDU-Chef Friedrich Merz durchgeführt, Verschiebungen sind also durchaus möglich. Merz hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen. Die Kritik war groß, auch aus der eigenen Partei.

Video: CDU kritisiert Friedrich Merz wegen AfD-Aussagen

Bundeskanzler Olaf Scholz wollen 23 Prozent der Befragten, 20 Prozent würden sich für Friedrich Merz aussprechen. Die Zustimmung für Robert Habeck fällt von 17 auf 16 Prozent. Für die Erhebung befragte Forsa vom 18. bis 24. Juli rund 2500 Menschen. Die Fehlertoleranz gab das Institut mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten an. (fmü/AFP)