AfD bleibt erster Umfrage-Verfolger der Union – in der K-Frage verlieren alle

Von: Fabian Müller

Teilen

Tino Chrupalla (l) und Alice Weidel auf der Bühne der AfD Europawahlversammlung. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die AfD ist der Union in einer neuen Umfrage weiterhin dicht auf den Fersen. Die Ampel-Parteien folgen – sie hätten keine Mehrheit.

Berlin – Die AfD befindet sich weiter im Umfrage-Hoch: Der Abstand zwischen Union und AfD beträgt einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge weiterhin nur vier Prozentpunkte. Wie die am Dienstag (8. August) veröffentlichte Umfrage für das „RTL/ntv Trendbarometer“ ergab, erreichten CDU/CSU wie in der Vorwoche 25 Prozent und blieben stärkste Kraft. Dahinter folgte ebenfalls unverändert zur Vorwoche die AfD mit 21 Prozent. Die SPD verharrte bei 17 Prozent, die Grünen blieben bei 15 Prozent.

Die FDP verbesserte sich um einen Punkt auf sieben Prozent, die Linke verlor einen Punkt und rutschte auf vier Prozent. Genau wie in der Vorwoche würden sich elf Prozent der Bundesbürger für eine der Splitterparteien entscheiden.

Umfrage: AfD knapp hinter Union, Ampel weiter ohne Mehrheit

Bei der Kandidatenkonstellation von Bundeskanzler Olaf Scholz, CDU-Chef Friedrich Merz und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verloren alle drei möglichen Kanzlerkandidaten jeweils einen Prozentpunkt: 21 Prozent würden sich für Scholz, 17 Prozent für Merz und 16 Prozent für Habeck entscheiden.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

In der Konstellation Scholz, Merz und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock würden sich 22 Prozent für Scholz (minus zwei Punkte), 19 Prozent für Merz (minus zwei Punkte) und 18 Prozent (unverändert) für Baerbock entscheiden. Das Forsa-Institut befragte vom 1. bis 7. August im Auftrag von RTL Deutschland 2502 Menschen in Deutschland. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit 2,5 Prozentpunkten angegeben.

Video: 47 Prozent der Deutschen für ein Verbot der AfD

Die AfD befindet sich seit mehreren Wochen im Höhenflug. Doch die Kritik an den Rechtspopulisten bleibt weiter laut. Eine Forsa-Umfrage für das Magazin Stern ergab, dass 47 Prozent der Befragten sich für ein Verbot der Partei aussprechen würden. Ebenfalls 47 Prozent sprachen sich dagegen aus, sechs Prozent äußerten keine Meinung. Auch der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang äußerte unlängst Kritik. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass „die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen infrage gestellt wird“, sagte Haldenwang am Montag in der ARD. (fmü/AFP)