Umfrage-Hammer zur Merkel-Nachfolge: AKK kommt nicht gut weg

Die CSU ist in der Tat die einzig verbliebene christliche Partei in Deutschland.

Allein schon die Öffnung zur gleichgeschlechtlichen Ehe durch die mittlerweile unsägliche Kanzlerin allein aus wahltaktischen Gründen hat nicht nur mich völlig entsetzt.

Wie hat Joachim Kardinal Meißner seinerzeit zutreffend gesagt: "... dass die CDU sich bei christlich denkenden Menschen zunehmend selbst entwurzelt"

Und dass es mittlerweile "ehrlicher sei, dass "C" aus dem Parteinahmen zu streichen".

Recht hatte er.

Von daher verbleibt einzig und allein die CSU als einzige christliche (und ohnehin nur wählbare) Partei.

Aber leider nur in Bayern.

Das Thema "Wahlen" hat sich für mich somit vollständig erledigt.