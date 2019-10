Umfrage-Knall: 43 Prozent würden die Grünen wählen - und 19,5 Prozent die AfD

In der deutschen Parteienlandschaft ist viel Bewegung drin.

Umfrage-Überraschung nach der Thüringen-Wahl: Laut INSA sind die Grünen derzeit für so viele Wähler eine Option wie keine andere Partei - und was ist mit der AfD?

INSA hat für die Bild-Zeitung ermittelt, welche Parteien die Deutschen theoretisch wählen würden.

Es geht hierbei nicht um eine konkrete Wahlabsicht bei der nächsten Bundestagswahl, sondern um die Einstellung gegenüber den Parteien grundsätzlich.

Hierbei wird ermittelt, welches maximale Potenzial eine Partei an Wählerstimmen erreichen kann, wenn Personal und Inhalt stimmen.

Berlin - Die Volksparteien CDU und SPD scheinen stetig im Niedergang begriffen - ebenso wie ihre GroKo, deren Rückhalt in der Bevölkerung schwach ist. Nach der personellen Selbstdemontage der Sozialdemokraten toben nun die Machtkämpfe in der CDU. Bei der Landtagswahl in Thüringen kamen beide Parteien zusammen nur auf 30 Prozent. Fragt man die Wähler jedoch, ob sie sich noch vorstellen könnten diese Parteien zu wählen, kommt man zu einem überraschenden Ergebnis.

Ein Drittel der Deutschen würde die SPD noch immer wählen

Das Forschungsinstitut INSA hat für die Bild-Zeitung eine Potenzial-Analyse der Parteien erstellt. Demnach könnten CDU/CSU auf maximal 41 Prozent der Wählerstimmen kommen, die SPD immerhin noch auf 33,5 Prozent. Spannend auch, dass es ausgerechnet die SPD ist, die am wenigstens Abneigung erzeugt in der Wählerschaft: Nur 23 Prozent würden hier keinesfalls ihr Kreuz setzen, bei der Union und den Grünen sind es jeweils 25 Prozent, bei der AfD gar 69 Prozent.

Parteien-Umfrage: Fast jeder Fünfte würde für die AfD stimmen

Die AfD kommt andererseits aber auf ein maximales Potenzial von 19,5 Prozent. Fast jeder fünfte Deutsche kann sich also theoretisch vorstellen, diese Partei zu wählen. Interessant hierbei: Die AfD liegt derzeit bei rund 15 Prozent in aktuellen Umfragen, holt also aus ihrem Potenzial sehr viel heraus.

Massives Höhenflug-Potenzial haben weiterhin die Grünen - auch nach ihrem Dämpfer bei der Thüringen-Landtagswahl. Satte 43 Prozent der Deutsche würden unter Umständen für die Ökopartei stimmen, keine andere Partei kommt auf so einen hohen Wert.

Umfrage: Ein Viertel würde sozialistisch stimmen - ein anderes Viertel marktliberal

Überraschend hoch auch das Potenzial der Linken und der FDP, die für konträre Wirtschaftsmodelle stehen. Jeweils knapp ein Viertel der Deutschen würden gegebenenfalls entweder die Sozialisten oder die Marktliberalen wählen.

Insgesamt zeigt die Analyse, wie viel Bewegungspotenzial aktuell in der deutschen Parteienlandschaft steckt. Union und SPD könnten unter besten Bedingungen wieder fast zu alter Stärke finden. Andererseits scheinen die Wähler weitaus flexibler als in früheren Zeiten. Die Grünen sind für viele eine attraktive Option geworden, die AfD dagegen polarisiert die Wählerschaft extrem.

Wenn am Sonntag tatsächlich Bundestagswahl wäre...

Wenn am Sonntag tatsächlich Bundestagswahl wäre, würden CDU/CSU derzeit zwischen 26 (INSA) bis 29 Prozent (Emnid) erhalten. Die Grünen dürfen mit 23 (INSA) bis 20 Prozent (Emnid) rechnen. Die SPD bleibt bei 13,5 bzw. 15 Prozent im Umfragekeller. Die AfD bewegt sich bei 15,5, bis 14 Prozent. FDP und Linke kommen jeweils auf rund 7 bis 9 Prozent derzeit.