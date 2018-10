Schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt: Hungersnot könnte 14 Millionen Menschen betroffen

Im Jemen

Die Hungersnot bedroht die Hälfte der Bevölkerung im Jemen.

Die Hungersnot im Jemen könnte nach UN-Angaben bald 14 Millionen Menschen betreffen. Das sei rund die Hälfte der Einwohner, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.