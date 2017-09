US-Präsident Trump droht mit totaler Vernichtung Nordkoreas

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seine mit Spannung erwartete erste Rede bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen gehalten. Dabei schickte er harte Worte in Richtung Nordkorea.

New York - US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea mit deutlichen Worten zur Räson gerufen. „Die Denuklearisierung ist der einzige gangbare Weg“, sagte Trump am Dienstag bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen. Nordkorea sei ein Land, das die Welt mit Atomwaffen bedrohe. „Die USA sind ein Land von großer Stärke und Geduld“, sagte Trump.

Wenn die USA aber gezwungen würden, müssten sie Nordkorea zerstören. „Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg“, sagte der US-Präsident in Bezug auf den nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un.

Trump: Iran ist ein Schurkenstaat und exportiert Gewalt

Auch den Iran hat Trump scharf attackiert. Der Iran sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt, sagte Trump am Dienstag in der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen. Iran müsse endlich die Rechte seiner Nachbarn akzeptieren und sich konsequent gegen jede Form von Terrorismus stellen. Es gebe im Iran viele Menschen guten Willens, die einen Wechsel wollten. Sie müssten endlich gehört werden.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete Trump erneut als einen der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden seien. Das Abkommen sei eine Erniedrigung für die USA.



Trump: Große Risiken bringen die Welt an einen Scheideweg

Die Welt ist nach Ansicht von US-Präsident Trump an einem Scheideweg. „Wir treffen uns hier in einer Zeit, immenser Versprechungen, aber auch riesiger Gefahren“, sagte der 71-Jährige. Trump nannte die Risiken durch internationalen Terror, kriminelle Netzwerke und autoritäre Regime, die über Massenvernichtungswaffen verfügten. „Wir können die Welt zu neuen Höhen führen, oder sie in ein Tal fallen lassen, in dem sich nicht repariert werden kann.“

Trump wiederholt „America-First“-Bekenntnis

US-Präsident Trump hat seine Absicht wiederholt, die Außenpolitik an amerikanischen Interessen ausrichten zu wollen. „Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich Amerika immer an erste Stelle stellen“, so Trump. Genauso sollten es auch andere Staats- und Regierungschefs tun, fügte er hinzu. „Alle verantwortlichen Staatenlenker stehen in der Pflicht, ihren eigenen Bürgern zu dienen.“ Trump betonte in seiner Rede mehrmals das Prinzip der staatlichen Souveränität.



Trump bedankt sich für Hurrikan-Hilfe

Darüber hinaus hat sich Donald Trump bei anderen Ländern für ihre Unterstützung nach den schweren Hurrikanen bedankt. Er wolle jenen Staats- und Regierungschefs seine Anerkennung aussprechen, die in der Notlage geholfen hätten, sagte Trump. Die Hurrikane „Irma“ und „Harvey“ hatten in Teilen der Karibik und im Süden der USA schwere Verwüstungen angerichtet.

dpa/AFP