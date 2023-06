Marode Gebäude, veraltete Technik: Wie deutsche Hochschulen immer stärker zerfallen

Die TU Berlin bräuchte 2,4 Milliarden Euro für die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen. © Schöning /IMAGO

Rund 74 Milliarden Euro müssen an deutschen Hochschulen für Sanierung und Modernisierung investiert werden. Die Augen richten sich auf den Bund – wohl auch, weil den Länder das Geld fehlt.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Research.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Research.Table am 01. Juni 2023.

Die meisten Hochschulbauten in Deutschland sind 50 Jahre und älter. Viele müssen dringend modernisiert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Doch Hochschulbau ist eine Schnecke. Es mangelt an Geld und Fachpersonal, noch dazu sind die mit Bauvorhaben verbundenen Prozesse aufwendig und langwierig.

Im Frühjahr 2022 bezifferte ein Positionspapier des Wissenschaftsrats den Sanierungsbedarf an Hochschulen in Deutschland auf 60 Milliarden Euro. Die Zahl basierte auf Vorort-Begutachtungen aus dem Zeitraum 2011 bis 2021. Die Summe hat sich seither deutlich erhöht. „Durch Teuerung und weiteren Verfall der Gebäudesubstanz sind es neuesten Berechnungen zufolge etwa 74 Milliarden Euro, die für Sanierungen und Modernisierungen aufzubringen sind“, sagt Ulf Richter, Kanzler der Universität Siegen und Sprecher des Arbeitskreises Hochschulbau der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands. Dieses noch unveröffentlichte Ergebnis sei auf dem Treffen des Arbeitskreises in der vergangenen Woche vorgestellt worden. „Die Steigerung hat mir einen Schreck eingejagt, aber ich halte die Summe für plausibel“, sagt er.

Nicht nur die Universitäten blicken auf den Bund

Den Betrag müssten eigentlich die Länder aufbringen, denn sie sind für den Hochschulbau zuständig. „Diese Mammutaufgabe wird nicht ohne Hilfe des Bundes zu schaffen sein“, sagt Richter. Auch andere Akteure blicken beim Thema Hochschulsanierung auf den Bund:

Der neue Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Walter Rosenthal hält in einem Gastbeitrag für Table.Media einen „Grundkonsens aller Parteien und Entscheidungsebenen in Bund und Ländern vonnöten“, dass es sich bei der Auflösung des Sanierungsstaus und der Nachhaltigkeitswende an Hochschulen um eine „gesamtstaatliche Herausforderung“ handelt (siehe Standpunkt).

Der Wissenschaftsrat riet in seinem Positionspapier von 2022 zu prüfen, welche Kooperationsmöglichkeiten von Bund und Ländern insbesondere bezogen auf die Nachhaltigkeitsziele noch besser ausgeschöpft werden könnten. Basis solle der Artikel 91b des Grundgesetzes sein, der das Zusammenwirken von Bund und Ländern in Fällen überregionaler Bedeutung regelt.

Bei Bund und Ländern tut sich nun etwas. Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz (KMK) bereite derzeit „einen Austausch mit dem Bund über die künftige Zusammenarbeit im Bereich ,Hochschulbau und Nachhaltigkeit‘ vor“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Auf der nächsten KMK am 22./23. Juni solle dazu beraten werden.

Für ein Bund-Länder-Programm, das Anreize für die klimaneutrale Modernisierung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen setzt, hat sich kürzlich auch Grünen-Politiker Kai Gehring, Vorsitzender des Bundestags-Forschungsausschusses, in einem Beitrag für das Magazin Forschung & Lehre ausgesprochen.

Hochschulen in Deutschland: „Zu lange auf Verschleiß gefahren“

Der immense Sanierungsbedarf hängt vor allem mit der Bildungsoffensive in den Sechziger- und Siebzigerjahren zusammen. „Um breiteren Bevölkerungsschichten akademische Bildung zu ermöglichen, wurde vielerorts vergrößert und neu gegründet. Allein in Nordrhein-Westfalen entstanden fünf Gesamthochschulen“, sagt Ulf Richter. All diese Gebäude seien zu lange auf Verschleiß gefahren worden, nun am Ende ihres Lebenszyklus und damit reif für eine Kernsanierung.

Beispiel Berlin: In der Hauptstadt liegt der Sanierungsbedarf mittlerweile bei 8,2 Milliarden Euro. Das ergaben Berechnungen der Firma Rheform im Auftrag der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten von 13 Berliner Hochschulen. Zu den besonders gebeutelten Einrichtungen gehört die TU Berlin (TUB). „Wir bräuchten 2,4 Milliarden Euro für die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen“, sagt Lars Oeverdieck, Kanzler der TUB. Die Mängel sind elementar: Undichte Dächer, defekte Elektroleitungen, schwächelnde Lüftungsanlagen und verschärften Brandschutz nennt er als Beispiele. „Mehrere Gebäudekomplexe sind von der Schließung bedroht, ein Gebäude ist bereits geschlossen.“ Auch Oeverdieck hält es für erforderlich, weitere Partner, zum Beispiel den Bund, mit ins Boot zu holen, um den Sanierungsstau aufzulösen. „Das Land Berlin allein ist damit überfordert.“

Hochschulbau bringt derzeit eine Vielzahl von Abstimmungsschleifen mit sich und ist in jedem Bundesland etwas anders geregelt. Meist ist das jeweilige Wissenschafts- und Finanzministerium involviert, mitunter zusätzlich das Bauministerium. „In manchen Bundesländern werden einzelne Baumaßnahmen sogar mehrmals im Parlament beraten“, sagt Jana Stibbe, die sich beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) mit Hochschulinfrastruktur befasst. „Wir verlieren an ganz vielen Stellen durch die hochkomplexen Prozesse wahnsinnig viel Zeit“, sagt Richter.

„Sanieren ist bisher leider nicht so sexy wie neu bauen“

An Ideen für schlankere Prozesse mangelt es nicht.

Die Bauherreneigenschaft ließe sich an den Universitäten ansiedeln anstatt bei den Landesbaubetrieben. Das würde die Zahl der Abstimmungsschleifen verringern.

Flexible Baubudgets würden den Hochschulen die Möglichkeit eröffnen, eigenverantwortlich die Planung und Umsetzung durchzuführen. Praktiziert wird das Prinzip bereits in Hessen im Rahmen des als vorbildlich geltenden Hochschulbauprogramms Heureka und vereinzelt an anderen Universitäten.

Schneller und einfacher könnten Sanierungen zudem sein, wenn es in den Landeshaushalten Pauschalen für den Bestandserhalt gäbe, wie beispielsweise in Baden-Württemberg. „Eine solche Pauschale hat den Vorteil, dass Sanierungen nicht mit Neubauvorhaben konkurrieren“, sagt Jana Stibbe.

Letztendlich ist auch Wertschätzung gefragt. „Sanieren ist bisher leider nicht so sexy wie neu bauen“, sagt Richter. Er würde sich wünschen, dass Politiker künftig nicht nur Universitäten besuchen, wenn es dort einen Neubau einzuweihen gibt, sondern auch, wenn eine Wiedereröffnung nach Kernsanierung ansteht. (Von Anne Brüning)