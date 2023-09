Uranmunition für die Ukraine: Welche Folgen hätte ein Einsatz im Krieg?

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Nach Großbritannien wollen nun auch die USA Uranmunition an die Ukraine liefern. Russland sieht darin einen Schritt der nuklearen Eskalation.

Washington - Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, Kiew zukünftig Uranmunition zum Einsatz im Ukraine-Krieg zur Verfügung stellen zu wollen. Sie ist zum Einsatz in den 31 US-amerikanischen M1A1 Abrahams Panzern vorgesehen, die in den nächsten Monaten an die Ukraine geliefert werden sollen.

Bereits im März hatte Großbritannien angekündigt, ebenfalls Uranmunition an die Ukraine zu liefern. Wladimir Putin hatte daraufhin eine „entsprechende Reaktion“ angekündigt, da der Westen damit begonnen habe „Waffen mit einer nuklearen Komponente einzusetzen“. Kurz darauf gab Putin die Stationierung taktischer Nuklearwaffen im benachbarten Belarus bekannt. Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu hatte im Anschluss erneut vor einer „nuklearen Kollision“ gewarnt, die durch den Schritt immer wahrscheinlicher werde.

Uranmunition für Ukraine – droht eine nukleare Eskalation?

Allerdings handelt es sich bei Uranmunition, auch DU-Munition (englisch: depleted uranium) nicht um Nuklearwaffen im engeren Sinn. Die Wirkung nuklearer Waffen beruht auf kernphysikalischen Reaktionen, also Kernspaltung oder Kernfusion. Bei DU-Munition handelt es sich um konventionelle Waffen, deren Geschosse abgereichertes Uran enthalten. Aufgrund der hohen Dichte des Materials, etwa 19,2 g/cm³, ist es hervorragend geeignet, um panzerbrechende Geschosse herzustellen. Außerdem ist abgereichertes Uran pyrophor, das heißt, es entzündet sich bei hohen Temperaturen selbst.

Jede Hilfe ist willkommen - Antony Blinken und Volodymyr Selenskyj (vl.). © IMAGO/ABACA

„Es ist so dicht und hat so viel Schwung, dass es einfach durch die Panzerung hindurchgeht - und sie so stark erhitzt, dass sie Feuer fängt“, klärt Nuklearexperte Edward Geist vom US-amerikanischen Thinktank RAND Corporation auf. Eine ähnlich hohe Dichte hat nur Wolfram, das jedoch sehr teuer ist. Abgereichertes Uran fällt hingegen als Abfallprodukt bei der Herstellung von Brennstäben für Kernkraftwerke ab und ist dadurch sehr preiswert. Die Radioaktivität des Materials liegt mit 15.000 Bq/g etwa 40 Prozent unter der von natürlichem Uran. Durch den geringeren Anteil des spaltbaren Uranisotops 235U, lässt sich keine atomare Explosion auslösen.

Uranmunition im Ukraine-Krieg: „Im Wesentlichen ein exotischer Metallpfeil“?

Damit sei Uranmunition „im Wesentlichen ein exotischer Metallpfeil, der mit außerordentlich hoher Geschwindigkeit abgefeuert wird“, so Scott Boston, leitender Verteidigungsanalyst der RAND Corporation. Die Strahlung hat bei DU-Munition also keinen militärischen Nutzen. Trotzdem kann die radioaktive Belastung zum Problem werden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) empfiehlt auf ihrer Website „die Expositions- und Handhabungszeit auf ein Minimum“ zu beschränken und Handschuhe zu tragen. Hautverbrennungen oder akute Strahlenwirkungen seien bei der „Kontaktdosisleistung eines DU-Penetrators“ von 2 mSv pro Stunde allerdings unwahrscheinlich.

Die direkte Strahlungsgefahr ist bei abgereichertem Uran also sehr klein, dennoch kann es, wie andere Schwermetalle, giftig für den Körper sein. Partikel in Aerosolen können eingeatmet oder verschluckt werden, und während die meisten wieder ausgeschieden werden, können einige in den Blutkreislauf gelangen. „Hohe Konzentrationen in der Niere können zu Schäden und im Extremfall zu Nierenversagen führen“, so die IAEA.

Einsatz von Uranmunition im Ukraine-Krieg könnte langfristige Folgen haben

Während die akuten Gefahren also eher gering sind, könnte der Einsatz von DU-Munition im Ukraine-Krieg langfristig zu Problemen führen. Einer Studie der WHO zufolge, „könnten die Kontaminationswerte in Lebensmitteln und im Grundwasser nach einigen Jahren ansteigen“ und sollten daher überwacht werden. Wo „die Kontaminationswerte von abgereichertem Uran von qualifizierten Experten als unannehmbar eingestuft werden“, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Eine kürzlich von BMJ Global Health veröffentlichte Metastudie, kam zu dem Ergebnis, dass es „mögliche Zusammenhänge“ zwischen langfristigen Gesundheitsproblemen bei Irakern mit der Verwendung von abgereichertem Uran auf dem Schlachtfeld gibt. Die USA hatten im Zweiten Golfkrieg 320 Tonnen DU-Munition verschossen. Auch im Kosovokrieg, im Irakkrieg und im syrischen Bürgerkrieg wurde Uranmunition in großem Ausmaß verwendet. Mit den USA bevorraten nach offiziellen Angaben insgesamt 21 Staaten DU-Munition, darunter Schweden, Frankreich, China und Russland. (tpn)