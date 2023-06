US-Außenminister Blinken reist Ende der Woche nach China

US-Außenminister Antony J. Blinken holt seine Anfang Februar abgesagte Reise nach China in dieser Woche nach. © Soeren Stache/dpa

Nach schweren diplomatischen Verstimmungen zwischen Washington und Peking reist US-Außenminister Antony Blinken diese Woche nach China. Das Außenministerium in Washington kündigte am Mittwoch an, Blinken werde am Freitag nach Peking aufbrechen. Der Minister holt damit eine länger geplante Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China in letzter Minute abgesagt hatte.