„Verachtenswert“: Joe Biden attackiert Trumps Umgang mit dem Andenken von George Floyd scharf 

Washington - Der Demokrat Joe Biden* hat sich eigenen Angaben zufolge die nötigen Stimmen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei gesichert. Damit kann es nun als sicher gelten, dass er bei der Wahl am 3. November für die Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump* antreten wird. Dieser bemüht sich um eine zweite Amtszeit. In der Nacht zu Samstag erklärte Biden, mit den Erfolgen bei den jüngsten Vorwahlen habe er sich nun mehr als die nötigen 1991 Delegiertenstimmen für die Nominierung der Partei gesichert.

US-Wahl: Biden galt bereits als designierter Kandidat der Demokraten

Als Präsident werde er sich darum bemühen, das Land nach den polarisierenden Jahren unter Trump zu einen, versprach Biden. Er werde die Wirtschaft stärken und für Chancengleichheit kämpfen, sagte der 77-Jährige. Biden war zuletzt unter Präsident Barack Obama Vizepräsident gewesen.

Biden galt nach dem Ausscheiden seiner Mitbewerber* bereits als designierter Kandidat der Demokraten. Nun hat er auch die nötigen Stimmen für die Nominierung - und dürfte bei den noch ausstehenden Vorwahlen sicher noch dazugewinnen.

Die Bundesstaaten Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island und South Dakota sowie die US-Hauptstadt Washington hatten am Dienstag Vorwahlen abgehalten - mitten in der Corona*-Pandemie und anhaltender Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im Land. Biden konnte sich dabei erwartungsgemäß überall durchsetzen. Die nächsten Vorwahlen stehen nach bisheriger Planung am 9. Juni in Georgia und West Virginia an.

Biden hat Trump zuletzt infolge des Todes von George Floyd kritisiert

Zuletzt hat Biden seinen Konkurrenten Trump* bei den Protesten infolge des Todes von George Floyd* scharf kritisiert. Der Afroamerikaner Floyd war bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai getötet worden. Biden sprach den Demonstranten seine Unterstützung aus und sicherte ihnen zu, sich für Polizeireformen und gegen Rassismus zu engagieren. Es brauche „längst fällige konkrete Maßnahmen“, um dem „systematischen Rassismus“ in den USA ein Ende zu bereiten, forderte Biden in einem Gastbeitrag in der Los Angeles Times.

+ Die Proteste dauern auch knapp zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd in den USA - wie hier in Washington - weiter an. © AFP / ROBERTO SCHMIDT

Der Demokrat versprach, als Präsident in seinen ersten 100 Tagen im Amt eine Kommission für Polizeireformen einzusetzen. Zudem solle der Kongress schon jetzt handeln und umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe bei Festnahmen verbieten. George Floyd dürfe nicht nur einfach ein weiterer Hashtag werden, schrieb Biden auf Twitter. Anstatt wie Trump das Land zu spalten und „Hass“ zu schüren, werde er sich darum bemühen, die Wunden des Rassismus zu heilen.

Ebenfalls auf Twitter schrieb Biden, dass Floyds letzte Worte „I can‘t breathe“* (auf Deutsch: „Ich kann nicht atmen“) in den USA und auf der ganzen Welt widerhallen. „Dass der Präsident andere Worte in seinen Mund legen will, ist verachtenswert“, heißt es in seinem Posting weiter. Auslöser dafür war ein Statement Trumps bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Dort verkündete er einen überraschenden Rückgang der US-Arbeitslosenzahlen und behauptete, dass Floyd sich darüber sicher gefreut hätte.

George Floyd’s last words, “I can’t breathe,” have echoed across our nation and around the world.



For the President to try to put any other words in his mouth is frankly despicable. https://t.co/8dWu78dtGP — Joe Biden (@JoeBiden) June 5, 2020

Trump erntet auch für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie Kritik von Biden

Biden kritisiert Trump nicht nur wegen dessen Umgang mit den Protesten, bei denen der Präsident mit dem Einsatz des Militärs drohte*. Er beschuldigt Trump außerdem, in der Corona-Pandemie zu spät reagiert und die Krise damit verschärft zu haben.

