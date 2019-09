Der demokratische Vorwahlkampf geht in die heiße Phase: Das sind die Kandidaten der dritten TV-Debatte

Wahlkampf in den USA: TV-Debatte der Demokraten geht in Runde 3.

Schon länger bahnt sich in den USA die heiße Wahlkampfphase an. Zehn demokratische Kandidaten treten im kommenden TV-Duell gegeneinander an. Wer wird Trumps Gegner? Der News-Ticker.

München - Am 12. September ist es so weit: Die (noch) vielzähligen Kandidaten der Demokraten treten im TV-Duell gegeneinander an und kämpfen um den Platz an der Parteispitze. Noch scheint das Feld offen zu sein, die verschiedenen Kandidaten haben alle Befürworter und Gegner. Wer wird am Ende gegen Donald Trump in den Wahlkampf ziehen dürfen?

US-Vorwahlkampf: Diese Kandidaten dürfen sich im TV-Duell beweisen

Die dritte TV-Debatte findet in Houston, Texas, 19 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ) statt und wird ein bisschen anders ablaufen als die vergangenen Duelle. In den ersten zwei TV-Runden traten noch zwanzig demokratische Kandidaten gegeneinander an.

Wie der ausstrahlende Sender ABC News berichtet, ist die dritte Runde aber restriktiver als die vorhergehenden. Daher lichtet sich nun das Feld bei den Demokraten. Nur noch zehn Kandidaten treten gegeneinander an. Der Grund: Die Kandidaten mussten zur Qualifikation zum einen gute Umfragewerte erzielen und auf der anderen Seite Zuwendungen von mindestens 130.000 Spendern erhalten haben. Nicht alle Wettstreiter konnten die Richtlinien erfüllen. Die folgenden zehn Demokraten haben sich qualifiziert und streben um die Möglichkeit des Wahlkampfes gegen Donald Trump im Jahr 2020:

Joe Biden (US-Vizepräsident)

(US-Vizepräsident) Cory Booker (Senator von New Jersey)

(Senator von New Jersey) Pete Buttigieg (Bürgermeister von South Bend, Indiana)

(Bürgermeister von South Bend, Indiana) Julián Castro (Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsminister unter Obama)

(Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsminister unter Obama) Kamala Harris (Senatorin von Kalifornien)

(Senatorin von Kalifornien) Amy Klobuchar (Senatorin von Minnesota)

(Senatorin von Minnesota) Beto O‘Rourke (ehemaliger Vertreter von El Paso und Umgebung)

(ehemaliger Vertreter von El Paso und Umgebung) Bernie Sanders (Senator von Vermont)

(Senator von Vermont) Elizabeth Warren (Senatorin von Massachusetts)

(Senatorin von Massachusetts) Andrew Yang (Unternehmer und Autor)

Jeder der qualifizierten Kandidaten hat eine Minute und 15 Sekunden um in einer direkten Fragerunde durch die Moderatoren zu überzeugen und weitere 45 Sekunden, um nachfolgende Fragen zu beantworten. Durch den Abend führen Hauptmoderator George Stephanopoulos mit Unterstützung von den Fernsehjournalisten David Muir, Linsey Davis und Jorge Ramos.

US-Wahlkampf der Demokraten: Wer ist raus?

Durch Nichtqualifizieren werden folgende Kandidaten folglich nicht bei der kommenden Debatte im Vorwahlkampf der Demokraten teilnehmen: Michael Bennet (Senator von Colorado), Steve Bullock (Gouverneur von Montana), Bill de Blasio (Bürgermeister von New York), John Delaney (ehemaliger Vertreter von Maryland), Kirsten Gillibrand (Senatorin von New York), Wayne Messam (Bürgermeister von Miramar, Florida) und Tim Ryan (Vertreter von Ohio).

jw