Update vom 15. Juni, 11.13 Uhr: Seit der Obduktion des bei einem Polizeieinsatz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia getöteten US-Amerikaners Rayshard Brooks steht fest: Der 27-Jährige ist eindeutig durch die Schüsse eines weißen Polizisten gestorben. Nun wird der dramatische Vorfall als Tötungsdelikt eingestuft. Bis Mitte der Woche werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob gegen den Polizisten Garrett Rolfe, der die tödlichen Schüsse abgefeuert haben soll, Anklage erhoben werde, teilte der zuständige Bezirksstaatsanwalt Paul Howard der Lokalzeitung Atlanta Journal-Constitution mit.

USA: Proteste in Atlanta durch Tod von Brooks weiter angefacht

In einer Mitteilung erklärte Howard, dass noch zwei Zeugen angehört werden sollen, bevor über die Anklage entschieden wird. Dem TV-Sender CNN sagte der Staatsanwalt, Brooks schien für niemanden eine Bedrohung dargestellt zu haben. „Die Tatsache, dass es bis zu seinem Tod eskaliert ist, erscheint einfach unangemessen“, sagte Howard den Angaben des Senders zufolge. Möglich sei eine Anklage wegen Mordes oder fahrlässiger Tötung.

In den USA - und vor allem in Atlanta - hatte Brooks Tod die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt weiter angefacht. Die Demonstrationen dauern seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis an.

USA-Proteste/Atlanta: Gerichtsmedizin stellt Schüsse als Ursache für Brooks Tod fest

Update vom 15. Juni, 9.39 Uhr: Nachdem am vergangenen Freitagabend (Ortszeit) in den USA erneut ein Afroamerikaner durch Polizeigewalt ums Leben kam, hat die zuständige Gerichtsmedizin in Atlanta am Sonntag die Ergebnisse der Obduktion veröffentlicht. Demnach haben zwei Schussverletzungen zum Tod von Rayshard Brooks nach einem Polizeieinsatz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) geführt.

Nach der Obduktion habe die Gerichtsmedizin am Sonntag mitgeteilt, dass Brooks zwei Schüsse in den Rücken trafen, berichtete der TV-Sender CNN am Abend (Ortszeit). Der 27-jährige Mann sei an Organschäden und Blutverlust durch die beiden Schussverletzungen gestorben. Der Tod werde nun als Tötungsdelikt geführt.

Am Freitagabend war Brooks von der Polizei kontrolliert worden, weil er in seinem Wagen in einer Autoschlange vor einem Schnellrestaurant eingeschlafen war. Er wurde von einem der beiden weißen Polizisten niedergeschossen, nachdem er Widerstand bei der Festnahme geleistet hatte. Laut Informationen des Kriminalamts in Georgia starb der Mann im Anschluss im Krankenhaus nach einer Operation.

Derzeit protestieren in den Vereinigten Staaten landesweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor drei Wochen in Minneapolis (Minnesota). Und während die Todesursache im Fall Brooks eindeutig zu sein scheint, gab es bei den Obduktionsergebnissen von Floyds Leiche zunächst Widersprüche*.

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland ist Polizeigewalt ein Diskussionsthema. Ein Kriminologe hat nun das deutsche und US-amerikanische Polizeisystem diesbezüglich verglichen - und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis*.

US-Präsident Donald Trump wurde für seinen bisherigen Umgang mit den heftigen Protesten in den Vereinigten Staaten stark kritisiert. Er wollte unter anderem das Militär einsetzen*.

USA: Rayshard Brooks soll die Elektroschock-Pistole eines Polizisten ergriffen haben

Update vom 13. Juni, 22 Uhr: Das Kriminalamt GBI des Bundesstaates Georgia hat erste Erkenntnisse zum Fall Rayshard Brooks in den USA publik gemacht.

Demnach habe der 27-Jährige einen durchgeführten Nüchternheitstest nicht bestanden und sollte in Gewahrsam genommen werden. Dabei sei es laut Zeugen zu einem Kampf gekommen, in dessen Folge der Mann die Elektroschock-Pistole eines Polizisten ergriff.

Im Kampf um diesen Taser habe ein Beamter mit seiner Pistole auf den Afroamerikaner geschossen. Er starb den Angaben zufolge kurze Zeit später im Krankenhaus.

USA/Rayshard Brooks: In Atlanta von Polizisten erschossen?

Erstmeldung vom 13. Juni: Die USA haben ihren nächsten polarisierenden Fall: Wieder haben Polizisten in den Vereinigten Staaten einen Afroamerikaner getötet. Das berichtet die große Tageszeitung AJC.

Demnach wurde ein 27-jähriger Mann bei einer gescheiterten Festnahme von Cops in Atlanta erschossen. Es soll sich um den schwarzen Anwohner Rayshard Brooks handeln.

Brutal: Von dem Vorfall kursiert ein Video bei Twitter, das offenbar von Augenzeugen aufgenommen wurde.

Darauf ist ein junger Mann zu sehen, der sich zunächst eine Rangelei mit Polizisten liefert und einem der Beamten einen sogenannten Taser entreißt - eine Elektroschockpistole.

Das mutmaßliche Todesopfer Brooks flüchtet daraufhin auf einem Parkplatz - kurze Zeit später ist er tot. Dem Bericht zufolge wurde er durch Polizisten erschossen.

Anti-Rassismus-Proteste in den USA: Wohl wieder ein Afroamerikaner von Polizisten getötet

Den Angaben zufolge passierte Folgendes: Das spätere Todesopfer soll im Drive-in eines Fast-Food-Restaurants am Steuer seines Autos eingeschlafen sein - angeblich betrunken, weswegen andere Kunden die Polizei verständigten.

Diese wollte offenbar eine Alkoholkontrolle durchführen, wogegen er sich geweigert haben soll. Es kam zu der Auseinandersetzung, in deren Folge Brooks getötet wurde.

The GBI is investigating an OIS involving one male subject & Atlanta Police Officers. The subject is deceased. One officer was treated for an injury and released from the hospital.



Das „Georgia Bureau of Investigation“ nahm eigenen Angaben zufolge erste Ermittlungen zu einem Vorfall zwischen einem Mann und Polizeibeamten aus Atlanta auf, bei der der Mann verstorben sein soll, wie es bei Twitter hieß.

USA: Donald Trump kämpft mit Black Lives Matter - nicht nur wegen Fall George Floyd

So der Hinweis der unabhängigen Behörde zur Aufklärung von Vorfällen unter Beteiligung der Polizei. In Atlanta soll es anschließend wieder zu Protesten der „Black Lives Matter“-Bewegung gekommen sein, die sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch den Polizisten Derek Chauvin gegründet hatte.

Donald Trump und die US-Regierung sind aktuell darum bemüht, die Anti-Rassismus-Proteste in den Griff zu bekommen - doch jetzt polarisiert der Fall Rayshard Brooks.

Nicht erst seit dem Fall George Floyd drückt eine bestimmte Geste, auch im Sport, Protest gegen Polizeigewalt aus. US-Präsident Donald Trump ist von ihr nicht angetan. Hält Trump sie nun für „respektlos“?

