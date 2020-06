Donald Trump droht John Bolton bei Twitter - „Jetzt werden die Bomben auf ihn fallen“ 

John Bolton setzt Donald Trump unter Druck und erhebt Anschuldigungen gegen den US-Präsidenten. Das Buch „The Room Where It Happened“ kann veröffentlicht werden.

John Bolton schreibt Enthüllungsbuch über Donald Trump*.

schreibt Enthüllungsbuch über Donald Trump*. US-Präsident will Veröffentlichung vor der US-Präsidentschaftswahl* verhindern.

Trump soll China um Wahlhilfe gebeten haben

Update vom Samstag, 20.06.20, 19:19 Uhr: Nachdem ein Bundesgericht in Washington entschieden hatte, dass John Boltons Buch „The Room Where It Happened“ erscheinen darf, eskaliert der Streit zwischen Donald Trump un dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater weiter. In einem Twitter-Post schreibt Trump, dass Bolton das Gesetz gebrochen habe. Dafür müsse er einen hohen Preis zahlen. „Er mag es Bomben auf Menschen zu werfen und sie zu töten. Jetzt werden die Bomben auf ihn fallen“, schrieb der US-Präsident.

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

David Leavitt, Journalist aus den USA, wirft Donald Trump vor, gegenüber John Bolton eine Morddrohung ausgesprochen zu haben. „Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat gerade damit gedroht, eine Bombe auf einen Bürger zu werfen. Eine Morddrohung. Von dem Präsidenten“, schrieb Leavitt.

The president of the United States just threatened to have a bomb dropped on an individual citizen.



A death threat.



From the president. — David Leavitt (@David_Leavitt) June 20, 2020

Ein Nutzer hat den Post von Donald-Trump mittlerweile Twitter gemeldet. Offen ist noch, wie Twitter auf die Meldung von David Weissmann, Kampfveteran bei der US-Armee, reagiert.

@jack how is this threat allowed on twitter? Tweet reported. — David Weissman (@davidmweissman) June 20, 2020

USA: Bolton-Buch „The Room Where It Happened“ erscheint - Trump-Antrag abgelehnt

Update vom Samstag, 20.06.2020, 17:15 Uhr: Die Trump-Regierung wollte die Veröffentlichung des Buches „The Room Where It Happened“ von John Bolton per einstweiliger Verfügung verhindern. Den Antrag auf eine einstweilige Verfügung hat ein Bundesgericht in Washington nun abgelehnt. Demnach konnte die Regierung um Donald Trump nicht nachweisen, dass eine Verfügung notwendig sei, um „irreperablen Schaden“ zu verhindern.

Damit kann das 600 Seiten lange Buch wie geplant am Dienstag, 23. Juni, veröffentlicht werden. In dem Buch hatte John Bolton, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, beschrieben, wie Donald trump seine eigenen Interessen über die der USA stellte. So soll Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping darum gebeten haben, ihm bei seiner Wiederwahl im November zu helfen. Trump hatte das Buch eine „Zusammenstellung von Lügen und erfundenen Geschichten“ genannt.

USA und Donald Trump: John Bolton nach Streit um Enthüllungsbuch als „Verräter“ bezeichnet

Update vom Freitag, 19.06.2020, 08.45 Uhr: US-Außenminister Mike Pompeo hat den früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton wegen seines geplanten Enthüllungsbuchs als „Verräter“ bezeichnet. Pompeo verbreite darin „Lügen“ und „Halbwahrheiten“, erklärte Pompeo am Donnerstag. Es sei „zugleich traurig und gefährlich“, dass Bolton nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus nun als „Verräter“ seinem Land schade.

Die für Dienstag geplante Veröffentlichung des Buchs will die Regierung per einstweiliger Verfügung stoppen lassen. Den entsprechenden Antrag bei Gericht begründete das Justizministerium damit, dass das Werk diverse Geheiminformationen enthalte, deren Veröffentlichung nicht von der Regierung genehmigt worden sei.

Trump über Bolton: „Er will sich nur rächen, das kranke Hündchen!“

+++ 18.00 Uhr: So langsam kommt Donald Trump wieder in Fahrt - vor allem auf Twitter. Erneut holt er zum Schlag gegen John Bolton und dessen Enthüllungsbuch aus. „Kim Jong Un, mit dem wir uns sehr gut verstanden haben, wollte Bolton nicht in seiner Nähe haben. Boltons dümmste aller Aussagen hat sehr geschadet. Ich fragte ihn (Bolton): ‚Was zum Teufel hast du dir gedacht?‘ Er hatte keine Antwort und entschuldigte sich nur. Da war es noch nicht zu spät, ich hätte ihn sofort und dort feuern sollen!“

Und weiter zum Buch: „Boltons Buch, das fürchterliche Kritiken bekommt, ist eine Ansammlung von Lügen und erfundenen Geschichten, alles erdacht um mich schlecht aussehen zu lassen. Vieles was er mir unterstellt ist pure Fiktion, frei erfunden. Er will sich nur rächen, das kranke Hündchen!“

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Update vom Donnerstag, 18. Juni 2020, 10.15 Uhr: Es wäre verwunderlich gewesen, hätte Donald Trump nicht umgehend auf die schweren Anschuldigungen von John Bolton reagiert. So bezeichnete Trump seinen ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater gegenüber dem „Wall Street Journal“ gleich einmal als „Lügner“, den jeder im Weißen Haus gehasst habe.

Und in einem Interview mit seinem Lieblings-TV-Sender Fox News bekräftigte er noch einmal seine Position vom Montag (15. Juni): „Er hat das Gesetz gebrochen“, sagte Trump. Die bekannt gewordenen Informationen aus Boltons Buch, das nächste Woche veröffentlicht werden soll, seien als geheim eingestuft. Trump ging aber nicht direkt darauf ein, ob Boltons Vorwürfe stimmen oder nicht. Immerhin sprach er davon, dass niemand härter gegenüber China und auch Russland auftrete als er.

Und auf Twitter bezeichnete Trump seinen früheren Berater als Verrückten („Wacko John Bolton“) und missmutigen, langweiligen Dummkopf, der immer nur in den Krieg habe ziehen wollen (womit er nicht unrecht hat). „Hatte keine Ahnung, wurde geächtet und verjagt. Was für ein Trottel!“

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Der Handelsbeauftragte der US-Regierung, Robert Lighthizer, wies Boltons Behauptungen über Trump und Xi indessen als „völlig verrückt“ zurück. „Ich kann mich nicht erinnern, dass dies jemals passiert ist. Ich glaube nicht, dass es wahr ist“, sagte er in einer Senatsanhörung.

Unterdessen werden immer neue Details aus Boltons Buch bekannt. Darin geht es auch um die E-Mail-Affäre von Ivanka Trump.

John Bolton gegen Donald Trump: Vorwürfe wiegen schwer

Update vom Donnerstag, 18. Juni 2020, 09.00 Uhr: Außenpolitik nach Bauchgefühl, gefährliches Unwissen und ein unbändiger Wunsch nach einer zweiten Amtszeit, der ihm wichtiger ist, als die Interessen des Landes - so beschreibt der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton US-Präsident Donald Trumps Regierungsstil. Zudem wirft er ihm in seinem kommenden Enthüllungsbuch wiederholten Amtsmissbrauch vor, wie mehrere US-Medien am Mittwoch berichteten.

„Es ist wirklich schwierig, irgendeine signifikante Entscheidung Trumps während meiner Zeit im Weißen Haus zu identifizieren, die nicht von Überlegungen zu seiner Wiederwahl getrieben war“, so Bolton in einem vorab vom „Wall Street Journal“ veröffentlichten Kapitel seines Buches über Donald Trump. Auch die Problematik eines Handelsabkommens mit China soll Trump ganz offen für seine Wiederwahl eingesetzt haben wollen, so die „New York Times“ unter Berufung auf das Buch.

Donald Trump soll demnach strafrechtliche Ermittlungen ihm genehmen „Diktatoren“ unterbunden haben, etwa in Bezug auf China und die Türkei. Dabei sei es unter anderem um Ermittlungen gegen die Unternehmen ZTE und Halkbank gegangen. „Das Verhaltensmuster sah nach Behinderung der Justiz als Alltagsgeschäft aus, was wir nicht akzeptieren konnten“, so Bolton in seinem Buch.

Donald Trump soll Chinas Präsidenten „angefleht“ haben

In Bezug auf China habe Donald Trump in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mehrfach klargemacht, dass es ihm darum gehe, ein Ergebnis zu erzielen, das es ihm erlauben würde, bei der US-Wahl im November in den landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten zu siegen, schrieb Bolton demnach. Chinas Versprechen, mehr landwirtschaftliche Produkte zu kaufen, waren ein wichtiger Teil des Abkommens. Trump soll Präsident Xi Jinping demnach „angefleht“ haben, sicherzustellen, dass er gewinnen würde. „Er betonte die Bedeutung von Landwirten und von größeren chinesischen Käufen von Sojabohnen und Weizen für den Ausgang der Wahl“.

+ Der ehemalige nationale Sicherheitsberater John Bolton während einer öffentlichen Diskussion. © AFP

Die US-Regierung hatte am Dienstag eine Klage gegen die Veröffentlichung des Buchs eingereicht. Bolton verbreite geheime Informationen und gefährde mit der Veröffentlichung auch die nationale Sicherheit, hieß es zur Begründung. Bolton habe von dem Verlag rund zwei Millionen Dollar (1,78 Millionen Euro) für das Buch erhalten, hieß es weiter. Der Verlag Simon & Schuster kritisierte die Klage scharf und sprach von Bemühungen, dem Präsidenten unliebsame Informationen zu unterdrücken.

Donald Trump soll Dikatoren Gefallen getan haben

Update, 22:00 Uhr: John Bolton hat zum Rundumschlag ausgeholt. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump erhebt in seinem Enthüllungsbuch harte Anschuldigungen gegen den US-Präsidenten.

Trump soll bereit gewesen sein, „Ditatoren, die er mochte, persönliche Gefallen“ zu leisten. Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping soll Trump gebeten haben, amerikanische Produkte aus der Landwirtschaft zu kaufen, um Trump Stimmen bei der kommenden Wahl zu sichern.

Und Bolton legt nach. Sicherheitsbriefings mit Trump wären sinnlos gewesen, weil „nur er es war, der dort redete“. Das außenpolitische Wissen des US-Präsidenten: erbärmlich. Trump hätte nicht gewusst, dass Großbritannien eine Atommacht ist, und gefragt, ob Finnland eigentlich zu Russland gehöre. Aus der Nato hätte er mehrfach aussteigen wollen.

Mike Pompeo und John Bolton machen Witze hinter Trumps Rücken

Bolton beschreibt in seinem Buch „Der Raum, in dem es passierte“, außerdem, wie er und Außenminister Mike Pompeo hinter Trumps Rückken Witze über ihn gemacht hätten. Pompeo soll ihm während eines Treffens von Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Zettel zugeschoben haben, auf dem stand: „He is full of Shit.“

Die heftigen Anschuldigungen gegen Donald Trump sind nun ans Licht gekommen, weil die „New York Times“ eine Kopie des Buches vor dessen geplanter Veröffentlichung zugespielt bekommen hat. Das Buch unterscheidet sich von den zahlreichen anderen Enthüllungsbüchern aus und um das Weiße Haus in Zeiten von Donald Trump. John Bolton ist ein altgedienter Republikaner, der unter Ronald Reagan und George Bush und George W. Bush arbeitete. Als Trumps nationaler Sicherheitsberater war er im engsten Zirkel des US-Präsidenten tätig.

Donald Trump will John Boltons Buch per Klage verhindern

Erstmeldung vom 17. Juni 2020, 8:00 Uhr

Washington - US-PräsidentDonald Trump will die Veröffentlichung eines offensichtlich hochbrisanten Buchs seines früheren Sicherheitsberaters John Bolton mit juristischen Mitteln stoppen. Die US-Regierung reichte am Dienstag bei einem Bundesgericht in Washington Klage gegen das für kommende Woche geplante Erscheinen des Buchs ein. Es soll schwere Anschuldigungen gegen Trump enthalten.

Bolton veröffentlicht Buch über Donald Trump

In der Klage wird argumentiert, Bolton habe sich nicht an das von der Regierung festgelegte Genehmigungsverfahren für die Buchveröffentlichung gehalten. Das Buch solle am kommenden Dienstag erscheinen, ohne dass seine Prüfung durch die Regierung auf nicht für die Veröffentlichung zulässige Geheiminformationen abgeschlossen sei. In seiner jetzigen Form enthalte das Werk derartige Informationen und stelle somit einen "klaren Verstoß" gegen die Konditionen von Boltons früherer Anstellung im Weißen Haus dar.

Der Verlag Simon & Schuster wirbt für die Publikation mit dem Spruch "Dies ist das Buch, von dem Donald Trump nicht will, dass Sie es lesen". Allgemein erwartet wird, dass sich der frühere Sicherheitsberater darin ausführlich zur Ukraine-Affäre äußert, wegen der ein - letztlich gescheitertes - Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet worden war.

Donald Trump wird schweres Fehlverhalten vorgeworfen

Laut den Verlagsankündigungen wirft Bolton dem Präsidenten aber nicht nur im Umgang mit Kiew schweres Fehlverhalten vor, sondern auch auf einer Reihe weiterer außenpolitischer Felder. In einem bereits vorab veröffentlichten Auszug schreibt Bolton zudem, nahezu alle wichtigen Entscheidungen Trumps seien von wahltaktischem "Kalkül" bestimmt gewesen - eine knapp fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl besonders brisante Anschuldigung. Außerdem berichtet Bolton nach Angaben des Verlags über das "Chaos im Weißen Haus".

Criminal charges for publishing a book?

What is this, Germany 1933?@realDonaldTrump is the most dangerous president in American history. He should resign or be removed from office NOW.



https://t.co/5R7bubUziP via @usatoday — Richard W. Painter (@RWPUSA) June 16, 2020

Simon & Schuster erklärte zu der Klage, Bolton habe in Vorbereitung der Veröffentlichung mit dem Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus kooperiert. Dabei habe er Veränderungen am Text vorgenommen, um die "Besorgnisse" des Gremiums zu berücksichtigen. In der endgültigen Version seien diese Änderungen enthalten. Der Verlag unterstrich ferner, dass er Boltons durch die Meinungsfreiheit abgedecktes Recht unterstütze, "die Geschichte seiner Zeit in Trumps Weißem Haus zu erzählen".

2019 wurde Bolton von Trump entlassen

Bolton war im September 2019 im Unfrieden aus dem Weißen Haus ausgeschieden. Er ist ein besonders rigoroser außenpolitischer Hardliner und hatte mit Trump bei einer Reihe von Themen über Kreuz gelegen, so etwa beim Umgang mit Nordkorea. Später drohte Bolton, er werde im Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten aussagen. Darin ging es um den von Trump ausgeübten Druck auf die Ukraine, um dortige Ermittlungen gegen seinen Präsidentschaftsrivalen Joe Biden und dessen Sohn zu erreichen.

Die oppositionellen Demokraten wollten Bolton während des Amtsenthebungsverfahrens vorladen, dies wurde jedoch durch die Mehrheit von Trumps Republikanern im Senat blockiert. Die Kongresskammer sprach den Präsidenten dann im Februar vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs frei. (afp)

