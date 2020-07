„Dumm“: Donald Trump soll Merkel massiv beleidigt haben - US-Bericht nennt erschreckende Details

US-Präsident Donald Trump steht massiv unter Druck. Jetzt wurden Details zu seinem Umgang mit anderen Staatschefs geleakt. Angela Merkel soll er als „dumm“ bezeichnet haben.

Donald Trump* soll andere Staats-Oberhäupter massiv angegangen haben.

Ein CNN-Bericht lässt kaum ein gutes Haar an seinem Führungsstil.

Kanzlerin Angela Merkel soll er direkt als „dumm“ bezeichnet haben.

Washington - US-Präsident Donald Trump gerät immer weiter unter Druck. Jetzt rückt auch sein Führungsstil und insbesondere sein Umgang mit anderen Staats-Chefs in den Fokus. Der Nachrichtensender CNN veröffentlichte unter Bezugnahme auf diverse Quellen - wohl auch aus dem Weißen Haus -, dass Trumps Umgang mit anderen Staats-Oberhäuptern oft „wahnhaft“ gewesen sei. Zudem habe er sich auch zu offenen Beleidigungen hinreißen lassen.

Trump eine Gefahr für die nationale Sicherheit? Heftige Vorwürfe

Basis des Berichts sind etliche Quellen, die offenbar mehrere Hunderte Telefonate des US-Präsidenten* mitgehört hatten. Dadurch seien die teils hochrangigen Beamten zu dem Schluss gekommen, dass Trump selbst eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstelle.

Von den Quellen wird einerseits Trumps Tonfall in den Telefonaten angeprangert. Es ist von Wutausbrüchen im Gespräch mit Verbündeten die Rede. Andererseits wird Trump Unkenntnis der Geschichte und mangelhafte inhaltliche Vorbereitung vorgeworfen. Das hätten andere Staats-Chefs teils ausgenutzt.

THE LONE WARRIOR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Demnach habe Trump einerseits Autokraten wie Kim Jong Un massiv hofiert. Auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan führte der Präsident dem Bericht nach ein eher enges Verhältnis. Gegenüber Saudi-Arabiens königlichem Erben Mohammed bin Salman und Nordkoreas Machthaber soll er immer wieder mit seinem eigenen Reichtum geprahlt haben und seine Amtsvorgänger als „Idioten“ bezeichnet haben.

Donald Trump ging Angela Merkel offenbar direkt an - massive Beleidigung

Andererseits soll Trump die Oberhäupter verbündeter Nationen massiv gemobbt und beleidigt haben. Besonders zwei weibliche Staats-Chefs soll er angegangen haben: Großbritanniens ehemalige Premier-Ministerin Theresa May und Kanzlerin Angela Merkel.*

May soll Trump via Telefon gesagt haben, sie sei schwach und habe keinen Mut. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte Trump dem Bericht nach offen „dumm“, da Deutschland wegen des Verhaltens der Kanzlerin von Russland abhängig sei. Merkel selbst soll nicht weiter auf die persönlichen Angriffe eingegangen sein und sei sachlich geblieben. Regelmäßig habe sie die Angriffe zudem mit Zitaten gekontert.

Auch bei Merkels Besuch im Weißen Haus vor knapp zwei Jahren habe Trump demnach ein „sehr fragwürdiges Verhalten“ an den Tag gelegt und sei aggressiv aufgetreten. Auch hier soll Merkel ruhig geblieben sein.

Anders sei Trumps Wirkung auf Theresa May gewesen. Die ehemalige Premier-Ministerin sei nervös geworden und habe eingeschüchtert reagiert, heißt es in dem Bericht.

Demnach habe man sich auch in Deutschland auf die sehr ungewöhnlichen Anrufe aus Washington eingestellt. Dem Bericht nach wurden in Berlin spezielle Vorkehrungen getroffen, damit die Inhalte der Telefonate geheim blieben. CNN bezieht sich dabei auf einen deutschen Beamten. Demnach sei Trump gegenüber Merkel „sehr aggressiv“ gewesen. In Berlin habe man die Zahl der Personen, die von den Inhalten der Gespräche wusste im Laufe der Zeit stark reduziert. Der Hauptgrund sei gewesen, dass sie „in der Tat problematisch“ seien, wird die Quelle zitiert.

Auch Macron und Trudeau wurden von Donald Trump gemobbt

Doch auch andere Staats-Chefs, darunter der französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der kanadischen Premier Justin Trudeau und der australischen Premierminister Scott Morrison sowie andere Staats-Führer soll Trump demnach regelmäßig schikaniert, „gemobbt und herabgesetzt“ haben.

Demnach besserte sich das Verhalten des Präsidenten auch nicht mit zunehmender Zeit im Amt. Trump sei weiterhin davon ausgegangen, dass er andere Staats-Chefs entweder bezirzen könne oder ihnen mit aller Macht seinen Willen aufdrücken könne.

Die Luft für den Präsidenten wird zunehmend dünner. Aktuell tobt in den USA daneben eine Debatte um sein potenzielles Wissen um russisches Kopfgeld, das auf US-Soldaten ausgesetzt worden sein soll. Daneben sorgt ein Enthüllungsbuch des ehemaligen Beraters John Bolton für Furore.(rjs) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.