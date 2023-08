Nach Drohungen gegen Biden: FBI erschießt Mann in Utah

Von: Nail Akkoyun

In Provo, Utah untersucht das FBI das Haus des getöteten Mannes. © George Frey/AFP

Im US-Bundesstaat Utah droht ein Mann unter anderem Präsident Biden – und wird daraufhin bei einer Hausdurchsuchung erschossen.

Washington/Provo – Die US-Bundespolizei FBI hat Berichten zufolge einen Mann in Provo im US-Staat Utah erschossen, der Präsident Joe Biden kurz vor dessen Besuch in dem Bundesstaat gedroht haben soll. Der Mann sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) von Beamten während einer Hausdurchsuchung getötet worden, berichtete unter anderem der Sender NBC. Weitere Details waren offen. Unklar war etwa, ob der Mann bewaffnet war oder das Feuer eröffnete.

Zuvor soll der Mann Gerichtsdokumenten zufolge in sozialen Netzwerken Drohungen gegen Biden und andere Persönlichkeiten veröffentlicht haben. Demnach schrieb er unter anderem, dass er mit Blick auf den Besuch des Präsidenten sein Scharfschützengewehr und seine Tarnkleidung entstauben werde. Konkrete Morddrohungen soll er zudem gegen Alvin Bragg, den Bezirksanwalt von Manhattan, ausgesprochen haben. Als Staatsanwalt klagte Bragg im März dieses Jahres Donald Trump wegen der Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin an.

Drohungen gegen US-Präsident Biden: FBI berichtet von tödlichem „Vorfall“ in Utah

In einer Erklärung teilte das FBI mit, dass es „eine Schießerei mit Beteiligung eines Agenten untersucht, die sich am Mittwoch, dem 9. August 2023, gegen 6.15 Uhr in Provo, Utah, ereignete“. Es sei zu einem „Vorfall“ gekommen, als man versucht habe, „einen Haft- und Durchsuchungsbefehl in einem Wohnhaus zu vollstrecken“. Agentinnen oder Agenten des FBI wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Das Weiße Haus verwies alle Anfragen derweil an das US-Justizministerium. Biden wollte am Mittwochabend nach Utah reisen. An diesem Donnerstag (10. August) will er in Salt Lake City über Gesundheitsversorgung von Veteraninnen und Veteranen sprechen. (nak/dpa)