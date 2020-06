US-Proteste eskalieren wieder: Statuen-Sturz in Großstadt - „Miliz“ schießt Demonstranten an

Erneut wurde in den USA ein Schwarzer von Polizisten erschossen. Nun meldete sich seine Frau zu Wort. Ein Video zeigt, wie ein Black-Lives-Matter-Demonstrant einen weißen Gegner rettet.

USA : Proteste durch „ Black Lives Matter “* nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd * durch den Polizisten Derek Chauvin *.

: Proteste durch „ “* nach dem gewaltsamen Tod von * durch den Polizisten *. In Atlanta wird wieder ein Afroamerikaner durch Polizeibeamte getötet - Rayshard Brooks wurde mutmaßlich nach einer Auseinandersetzung mit Cops erschossen (siehe Erstmeldung vom 13. Juni).

durch Polizeibeamte getötet - wurde mutmaßlich nach einer Auseinandersetzung mit Cops erschossen (siehe Erstmeldung vom 13. Juni). Nun meldete sich der Anwalt der Familie mit einer eindringlichen Forderung an die Öffentlichkeit (Update vom 15. Juni, 21.30 Uhr).

der Familie mit einer eindringlichen Forderung an die Öffentlichkeit (Update vom 15. Juni, 21.30 Uhr). US-Präsident Donald Trump will nun eine Polizeireform auf den Weg bringen (siehe Update vom 16. Juni, 9.05 Uhr).

Update vom 17. Juni, 8.03 Uhr: Die Gouverneurin des US-Bundesstaats New Mexico, Michelle Lujan Grisham, hat auf Twitter den Angriff einer selbsternannten Bürgerwehr auf einen Demonstranten scharf verurteilt.

+ Albuquerque: Polizisten nehmen Mitglieder deiner bewaffneten zivilen Gruppe fest, nachdem während eines Protests Schüsse fielen. © dpa / Adolphe Pierre-Louis

„New Mexiko toleriert keine Möchtegern-Milizen, die versuchen, unsere Bürger zu terrorisieren; für Gewalt jeglicher Art ist auf unseren Straßen und in unseren Gemeinden kein Platz“, schrieb Grisham.

My statement on the “militia” and violence in Albuquerque tonight: pic.twitter.com/BZISvyau3k — Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) June 16, 2020

USA: „Bürgerwehr“ greift bei Denkmal-Sturz ein - und schießt Mann an

Update vom 19.50 Uhr: Die USA kommen nicht zur Ruhe: In der Stadt Albuquerque attackierte am Montagabend (Ortszeit) eine selbsternannte Bürgerwehr Demonstranten, die eine von ihnen als Symbol der Unterdrückung empfundene Statue stürzen wollten - einer der Protestierenden wurde von einem Mitglied einer „Miliz“ angeschossen, teilte die Polizei mit.

More from Old Town Albuquerque pic.twitter.com/HH3AJErJBS — Shaun Griswold (@shaun505) June 16, 2020

Das Opfer sei nach dem Vorfall am Montagabend (Ortszeit) in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der Lokalsender KRQE berichtete, ein 31-Jähriger sei im Zusammenhang mit den Schüssen festgenommen worden. Bewaffnete der „Bürgerwehr“ hatten versucht, den Sturz der Statue des spanischen Konquistadors Juan de Oñate zu verhindern, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Die Gouverneurin des Bundesstaats New Mexico, Michelle Lujan Grisham, verurteilte die selbst ernannte Bürgerwehr. Sie seien vor Ort gewesen, um Demonstranten zu bedrohen. Der Bürgermeister von Albuquerque, Tim Keller, teilte auf Twitter mit, die Statue sei jetzt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und werde entfernt, bis über die nächsten Schritte beraten sei.

USA: Trump erlässt Polizeireform - und verspricht Angehörigen von Gewaltopfern „Gerechtigkeit“

US-Präsident Donald Trump hat unterdessen angesichts massiver Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ein Dekret für eine begrenzte Polizeireform unterzeichnet. Trump unterschrieb die Anordnung am Dienstag bei einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses. Er kündigte unter anderem an, Polizisten sollten Würgegriffe nur noch einsetzen dürfen, wenn ihr Leben in Gefahr sei.

+ US-Präsident Donald Trump am Dienstag bei der Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses. © AFP / SAUL LOEB Mit dem Dekret sollen Rekrutierung, Ausbildung und Einsatzregeln für Polizisten verbessert werden. Bundesmittel für die Polizeibehörden sollen an die Bedingung geknüpft werden, dass gewisse Standards in diesen Feldern eingehalten werden. Vorgesehen ist unter anderem ein Austausch von Daten, damit Polizeibehörden keine Beamten mehr einstellen, die wegen schweren Fehlvergehens von einer anderen Polizeibehörde entlassen wurden.

Die oppositionellen Demokraten verlangen weitergehende Reformen und haben entsprechende Vorschläge im Kongress vorgelegt. Sie wollen unter anderem die sogenannte "qualifizierte Immunität" abschaffen, die Zivilklagen von Opfern von Polizeigewalt erschweren. Nach dem wochenlangen Protesten gegen Rassismus hat Trump den Angehörigen von Opfern von Polizeigewalt am Dienstag auch „Gerechtigkeit „versprochen. „Ihre Lieben werden nicht umsonst gestorben sein“, sagte Trump nach einem Treffen mit Angehörigen.

US-Polizisten töten Afroamerikaner: Trump droht friedlichen Protesten mit hartem Vorgehen

Update vom 16. Juni, 12.25 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist die „Autonome Zone Capitall Hill“ in Seattle offenbar ein Dorn im Auge. Obwohl offizielle Meldungen der Metropole im Bundesstaat Washington von überwiegend friedliche Protesten sprechen, droht Trump weiterhin die Nationalgarde zur Zerschlagung des Protests einzusetzen.

Die „Autonome Zone Capital Hill“ haben Demonstranten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Seattle vor rund einer Woche eingerichtet und fordern einen systematischen Wandel. Der Trump-treue und rechtskonservative TV-Sender Fox News bezeichnet das Gebiet als „anarchistische Zone“ voller Gewalt. Trump selbst sprach davon, dass er im Fernsehen gesehen habe, was in Seattle vor sich gehe - „Das sind gewaltsame Leute, die dort übernehmen“, er habe die Schläge und die Gewalt gesehen, die dort vor sich gingen. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Washington, Jay Inslee, reagiere kaum, holte Trump zu einem Rundumschlag aus. Die Bürgermeisterin von Seattle, Jenny Durkan, wisse offenbar nicht, dass sie am Leben ist und reagiere überhaupt nicht, sagte Trump in einem Presse-Statement. Durkan und Inslee sind angehörige der demokratischen Partei. „Wenn sie ihren Job nicht machen, mache ich den Job“, drohte Trump demnach.

Medienberichte werten den Protest aktuell noch als friedlich. Unter anderem berichtete der Sender CNN aus der Zone. Auch ein Video-Beitrag des Sender Trump-treuen Senders Fox-News vom Montag widerspricht anderen Meldungen des Senders - sowie dem Präsidenten. In der „Autonomen Zone“, die die Demonstranten nun in „Capital Hill Organized Protest“ umbenannt haben, sei es maximal bei einer handvoll Demonstranten vereinzelt zur Eskalation gekommen. Der Protest sei aber „zu 99,9 Prozent friedlich“, berichtet der Fox News-Reporter nach drei Tagen in der „Autonomen Zone“.

USA/Floyd-Proteste in Seattle: Video zeigt Bilder aus der Autonomen-Zone

Auf Twitter macht Trump die „radikale Linke“ für die Protestaktion in Seattle verantwortlich und unterstellt der Bewegung die Stadt „übernehmen“ zu wollen. Bei seinem Rundumschlag auf Twitter kritisiert der US-Präsident außerdem die Medien, die nicht über diese Entwicklung berichten würden. Das geschehe „mit Absicht“, weil die Berichterstattung sich politisch schlecht auswirke. Auch holt Trump gegen den Gouverneur des Staates Washington, Jay Inslee, und die Bürgermeisterin der Stadt Seattle, Jenny Durkan, aus. Sie sollten sich schämen. Das Problem könnte einfach gelöst werden. Beide sind angehörige der demokratischen Partei. Unterdessen hat Trump eine Polizeireform angekündigt.

Does anyone notice how little the Radical Left takeover of Seattle is being discussed in the Fake News Media. That is very much on purpose because they know how badly this weakness & ineptitude play politically. The Mayor & Governor should be ashamed of themselves. Easily fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

USA/Floyd-Proteste: Aktivist rettet Gegendemonstranten das Leben

Update vom 16. Juni, 10.30 Uhr: Nachdem in London ein Teilnehmer der Black-Lives-Matter-Demonstation einem mutmaßlich rechten Gegner das Leben gerettet hat (siehe Update vom 15. Juni, 14.30 Uhr), tauchte ein Video der Situation auf. Patrick Hutchinson, der als „Held“ und „barmherziger Samariter“ gefeiert wurde, postete es selbst auf seinem Instagramkanal.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der weiße Gegendemonstrant während einer Rangelei auf einer Treppe zu Boden geht und wie Hutchinson ihn aus der Menge trägt.

USA: Trump meldet sich zu Wort nachdem Polizist erneut Schwarzen getötet hat

Update vom 16. Juni, 9.07 Uhr: Nach dem Todesfall George Floyd facht seit dem vergangenen Wochenende die Ermordung des Afroamerikaners Rayshard Brooks bei einem brutalen Polizeieinsatz die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA weiter an. US-Präsident Donald Trump hat nun erneut darauf reagiert und eine Anordnung zur Polizeireform angekündigt.

USA: Trump kündigt in Reaktion auf Proteste Polizeireform an

„Das übergeordnete Ziel ist, dass wir Recht und Ordnung wollen“, betonte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus. „Und wir wollen, dass das fair, gerecht und sicher geschieht.“ Welche Reformen Trump konkret plant, wollte er erst bei einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag um 12 Uhr (Ortszeit, entspricht 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit) im Rosengarten des Weißen Hauses anlässlich der Unterzeichnung der Verfügung verkünden.

Der Präsident kündigte „einige gute Lösungen“ an. Er fügte außerdem hinzu, die meisten Polizisten seien „großartige Menschen“. Am Montagabend hieß es aus dem Weißen Haus, die Anordnung sehe unter anderem Anreize der Regierung für Polizeibehörden vor, die Beamte besser ausbildeten. „Schlechte Polizisten“, die durch übermäßige Gewaltanwendung aufgefallen seien, sollten früher ausgesiebt werden können. Zudem sollten Sozialarbeiter verstärkt zum Einsatz kommen.

US-Proteste: Atlantas Bürgermeisterin verkündet Polizeireformen

Update vom 15. Juni, 22.50 Uhr: Die Bürgermeisterin der Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, Keisha Lance Bottoms, hat nach der Tötung des Afroamerikaners Rayshard Brooks bei einer Festnahme Polizeireformen angekündigt. Polizisten müssten „Beschützer sein, nicht Krieger“, sagte die Bürgermeisterin am Montag vor Journalisten. Sie erlasse Verordnungen, um die Gewaltanwendung durch Polizisten auf das Nötigste zu begrenzen. Alle Beamte müssten künftig immer wieder in Deeskalation geschult werden, erklärte sie.

Zudem müssten alle Polizisten künftig bei exzessiver Gewaltanwendung durch Kollegen einschreiten und diese auch melden, um Strafen zu entgehen, sagte die Bürgermeisterin. Es gebe keine Maßnahmen, die Brooks zu seiner Familie zurückbringen könnten, aber sie werde sich künftig „jeden Tag dafür einsetzen, dass so etwas nicht wieder passiert“, sagte sie. Die nun angeordneten Veränderungen seien nur der „erste Schritt“ eines Reformprozesses. Brooks' Tod habe sie „wütend und traurig“ gemacht, sagte Lance Bottoms.

Brooks habe sich am Freitag vielleicht nur der Festnahme widersetzt, weil es der Geburtstag seiner Tochter gewesen sei und er womöglich Angst gehabt habe, das Wochenende im Gefängnis verbringen zu müssen, spekulierte die Bürgermeisterin. Ähnliche Fälle kenne sie auch aus ihrer eigenen Familie, sagte die Afroamerikanerin. „Das hätte nicht so enden müssen“, betonte sie.

US-Polizist tötet erneut einen Afroamerikaner: Ehefrau meldet sich zu Wort - Anwalt mit eindringlicher Forderung

Update vom 15. Juni, 22.03 Uhr: Auch der Tod des 27-jährigen Rayshard Brooks löste in den USA neue Proteste aus. Seine Witwe Tomika Miller dankte den Demonstranten und Unterstützern. „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin für alles“, sagte sie. Es gebe allerdings keine Gerechtigkeit, die ihren Mann für sie und ihre Kinder zurückbringen könne, sagte Miller schluchzend vor Journalisten. Im Arm hielt sie dabei ihre zweijährige Tochter Memory. „Es wird lange dauern, bis das für mich verheilt, es wird lange dauern, bis das für unsere Familie verheilt.“

Update vom 15. Juni, 21.30 Uhr: Nachdem der Afroamerikaner Rayshard Brooks bei einer Polizeikontrolle in Atlanta erschossen wurde, forderte der Anwalt der Familie, Chris Stewart, dass Brooks Fall nicht kleingeredet werden dürfe, nur weil er bei der Festnahme Widerstand geleistet habe. „Sie haben George Floyd Handschellen angelegt und danach wurde er getötet. Wenn man Afroamerikaner ist, heißt Handschellen angelegt zu bekommen nicht, dass man nett auf den Rücksitz eines Polizeiwagens geführt wird“, sagte der Anwalt weiter. Jeder afroamerikanische Mann in den USA habe seit Kindertagen Angst vor der Behandlung durch die Polizei, sagte ein weiterer Anwalt.

+ Der Anwalt der Familie, Chris Stewart, forderte, dass Brooks Fall nicht kleingeredet werden dürfe. © AFP / Dustin Chambers

Der 27-Jährige war am Steuer seines Wagens eingeschlafen, als er in der Schlange an einem Schnellrestaurant wartete. Die

Bodycam des eintreffenden Polizisten hielt fest, was dann passierte: Brooks wurde aufgeweckt und angewiesen, sein Auto außerhalb der Schlange zu parken. Er gab an, etwas getrunken zu haben. Die Unterhaltung lief in ruhigem Ton ab - und das länger als 20 Minuten, wie US-Medien berichteten. Brooks verneinte die Frage, ob er eine Waffe bei sich trage, und willigte ein, abgetastet zu werden. Der Beamte bestellte einen Kollegen hinzu, um einen Alkoholtest durchzuführen.

Die Polizisten stellten fest, dass Brooks zu viel getrunken hatte, um Auto zu fahren, und wollten dem Mann Handschellen anlegen. Dann ging alles ganz schnell: Brooks wollte sich der Festnahme entziehen, die drei Männer fielen auf den Boden. In der Auseinandersetzung gelang es ihm, die Elektroschockpistole (Taser) des Beamten zu greifen und sich zu befreien. Es folgte eine kurze Verfolgungsjagd - vorbei an mehreren Autos, die in der Schlange des Restaurants warteten. Brooks drehte sich im Laufen um und aktivierte den Taser, woraufhin der Beamte hinter ihm seine Dienstwaffe zog und schoss.

Zentrale Frage in dem Fall ist, ob die Reaktion des Polizisten angemessen war. „Laut Gesetz ist ein Taser keine tödliche Waffe“, sagte Stewart. In dem Video der Polizei sei zu sehen, dass Brooks höflich gewesen sei. Brooks hätte einfach angewiesen werden können, ein Uber nach Hause zu nehmen. „Das hätte niemals in seinen Tod münden dürfen“, meinte Stewart.

Demonstrant rettet weißem Gegner das Leben

Update vom 15. Juni 14.30 Uhr: Dieses Foto geht um die Welt: Patrick Hutchinson, ein schwarzer Unterstützer der Black-Lives-Matter-Bewegung, hat während gewaltsamer Auseinandersetzungen in London einen mutmaßlich rechten Demonstranten in Sicherheit gebracht.

+ Patrick Hutchinson rettete einen gegnerischen Demonstranten aus der Menge. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

London: Black-Lives-Matter-Demonstrant rettet Gegner und wird als „Held“ gefeiert

Das Foto, das Hutchinson mit dem verletzten Mann über der Schulter zeigt, hatte in sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt und war am Montag auf den Titelseiten mehrerer britischer Zeitungen abgebildet. Er wurde als „Held“ und „barmherziger Samariter“ gefeiert. Der Personal Trainer, der bereits Großvater ist, war zusammen mit mehreren Freunden eingeschritten, als der Weiße, ein mutmaßlicher Hooligan, vonBlack-Lives-Matter-Demonstranten umzingelt und attackiert wurde. „Wir taten, was wir tun mussten, wir haben jemanden davor bewahrt, getötet zu werden“, sagte Hutchinson der BBC.

Hutchinson ruft zum Einschreiten bei Gewalttaten auf. George Floyd könnte noch am Leben sein, wenn die anderen Polizeibeamten am Tatort ihren Kollegen gestoppt hätten, sagte Patrick Hutchinson dem britischen TV-Sender Channel 4.

Am Samstag war es in London und anderen Städten Englands zu mehreren Demonstrationen im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA gekommen. Die meisten verliefen überwiegend friedlich. Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gab es am Parliament Square. Dort waren Hunderte Menschen einem Aufruf von Hooligans und rechtsextremen Gruppen gefolgt, Denkmäler vor Antirassismus-Aktivisten zu schützen. Mehr als 100 Menschen wurden festgenommen.

In Liverpool gibt es Streit um die dank den Beatles berühmte Penny Lane. Im Zuge der „Black Lives Matter“-Bewegung wurde der Verdacht geäußert, die Straße sei nach einem Sklavenhändler benannt.

Update vom 15. Juni, 11.13 Uhr: Seit der Obduktion des bei einem Polizeieinsatz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia getöteten US-Amerikaners Rayshard Brooks steht fest: Der 27-Jährige ist eindeutig durch die Schüsse eines weißen Polizisten gestorben. Nun wird der dramatische Vorfall als Tötungsdelikt eingestuft. Bis Mitte der Woche werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob gegen den Polizisten Garrett Rolfe, der die tödlichen Schüsse abgefeuert haben soll, Anklage erhoben werde, teilte der zuständige Bezirksstaatsanwalt Paul Howard der Lokalzeitung Atlanta Journal-Constitution mit.

USA: Proteste in Atlanta durch Tod von Brooks weiter angefacht

In einer Mitteilung erklärte Howard, dass noch zwei Zeugen angehört werden sollen, bevor über die Anklage entschieden wird. Dem TV-Sender CNN sagte der Staatsanwalt, Brooks schien für niemanden eine Bedrohung dargestellt zu haben. „Die Tatsache, dass es bis zu seinem Tod eskaliert ist, erscheint einfach unangemessen“, sagte Howard den Angaben des Senders zufolge. Möglich sei eine Anklage wegen Mordes oder fahrlässiger Tötung.

In den USA - und vor allem in Atlanta - hatte Brooks Tod die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt weiter angefacht. Die Demonstrationen dauern seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis an.

USA-Proteste/Atlanta: Gerichtsmedizin stellt Schüsse als Ursache für Brooks Tod fest

Update vom 15. Juni, 9.39 Uhr: Nachdem am vergangenen Freitagabend (Ortszeit) in den USA erneut ein Afroamerikaner durch Polizeigewalt ums Leben kam, hat die zuständige Gerichtsmedizin in Atlanta am Sonntag die Ergebnisse der Obduktion veröffentlicht. Demnach haben zwei Schussverletzungen zum Tod von Rayshard Brooks nach einem Polizeieinsatz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) geführt.

Nach der Obduktion habe die Gerichtsmedizin am Sonntag mitgeteilt, dass Brooks zwei Schüsse in den Rücken trafen, berichtete der TV-Sender CNN am Abend (Ortszeit). Der 27-jährige Mann sei an Organschäden und Blutverlust durch die beiden Schussverletzungen gestorben. Der Tod werde nun als Tötungsdelikt geführt.

Am Freitagabend war Brooks von der Polizei kontrolliert worden, weil er in seinem Wagen in einer Autoschlange vor einem Schnellrestaurant eingeschlafen war. Er wurde von einem der beiden weißen Polizisten niedergeschossen, nachdem er Widerstand bei der Festnahme geleistet hatte. Laut Informationen des Kriminalamts in Georgia starb der Mann im Anschluss im Krankenhaus nach einer Operation.

Derzeit protestieren in den Vereinigten Staaten landesweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor drei Wochen in Minneapolis (Minnesota). Und während die Todesursache im Fall Brooks eindeutig zu sein scheint, gab es bei den Obduktionsergebnissen von Floyds Leiche zunächst Widersprüche*.

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland ist Polizeigewalt ein Diskussionsthema. Ein Kriminologe hat nun das deutsche und US-amerikanische Polizeisystem diesbezüglich verglichen - und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis*.

US-Präsident Donald Trump wurde für seinen bisherigen Umgang mit den heftigen Protesten in den Vereinigten Staaten stark kritisiert. Er wollte unter anderem das Militär einsetzen*.

USA: Rayshard Brooks soll die Elektroschock-Pistole eines Polizisten ergriffen haben

Update vom 13. Juni, 22 Uhr: Das Kriminalamt GBI des Bundesstaates Georgia hat erste Erkenntnisse zum Fall Rayshard Brooks in den USA publik gemacht.

Demnach habe der 27-Jährige einen durchgeführten Nüchternheitstest nicht bestanden und sollte in Gewahrsam genommen werden. Dabei sei es laut Zeugen zu einem Kampf gekommen, in dessen Folge der Mann die Elektroschock-Pistole eines Polizisten ergriff.

Im Kampf um diesen Taser habe ein Beamter mit seiner Pistole auf den Afroamerikaner geschossen. Er starb den Angaben zufolge kurze Zeit später im Krankenhaus.

USA/Rayshard Brooks: In Atlanta von Polizisten erschossen?

Erstmeldung vom 13. Juni: Die USA haben ihren nächsten polarisierenden Fall: Wieder haben Polizisten in den Vereinigten Staaten einen Afroamerikaner getötet. Das berichtet die große Tageszeitung AJC.

Demnach wurde ein 27-jähriger Mann bei einer gescheiterten Festnahme von Cops in Atlanta erschossen. Es soll sich um den schwarzen Anwohner Rayshard Brooks handeln.

Brutal: Von dem Vorfall kursiert ein Video bei Twitter, das offenbar von Augenzeugen aufgenommen wurde.

Darauf ist ein junger Mann zu sehen, der sich zunächst eine Rangelei mit Polizisten liefert und einem der Beamten einen sogenannten Taser entreißt - eine Elektroschockpistole.

Atlanta police shot and killed a man last night in a Wendy's parking lot... pic.twitter.com/KhyjfQSTn6 — BIG DAWG (Hue) (@hxxxuexxx) June 13, 2020

Das mutmaßliche Todesopfer Brooks flüchtet daraufhin auf einem Parkplatz - kurze Zeit später ist er tot. Dem Bericht zufolge wurde er durch Polizisten erschossen.

Anti-Rassismus-Proteste in den USA: Wohl wieder ein Afroamerikaner von Polizisten getötet

Den Angaben zufolge passierte Folgendes: Das spätere Todesopfer soll im Drive-in eines Fast-Food-Restaurants am Steuer seines Autos eingeschlafen sein - angeblich betrunken, weswegen andere Kunden die Polizei verständigten.

Diese wollte offenbar eine Alkoholkontrolle durchführen, wogegen er sich geweigert haben soll. Es kam zu der Auseinandersetzung, in deren Folge Brooks getötet wurde.

The GBI is investigating an OIS involving one male subject & Atlanta Police Officers. The subject is deceased. One officer was treated for an injury and released from the hospital.



Read press release ⬇️:https://t.co/mnb8V62iSj pic.twitter.com/ZhbAUrUmqJ — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 13, 2020

Das „Georgia Bureau of Investigation“ nahm eigenen Angaben zufolge erste Ermittlungen zu einem Vorfall zwischen einem Mann und Polizeibeamten aus Atlanta auf, bei der der Mann verstorben sein soll, wie es bei Twitter hieß.

USA: Donald Trump kämpft mit Black Lives Matter - nicht nur wegen Fall George Floyd

So der Hinweis der unabhängigen Behörde zur Aufklärung von Vorfällen unter Beteiligung der Polizei. In Atlanta soll es anschließend wieder zu Protesten der „Black Lives Matter“-Bewegung gekommen sein, die sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch den Polizisten Derek Chauvin gegründet hatte.

Donald Trump und die US-Regierung sind aktuell darum bemüht, die Anti-Rassismus-Proteste in den Griff zu bekommen - doch jetzt polarisiert der Fall Rayshard Brooks.

Nicht erst seit dem Fall George Floyd drückt eine bestimmte Geste, auch im Sport, Protest gegen Polizeigewalt aus. US-Präsident Donald Trump ist von ihr nicht angetan. Hält Trump sie nun für „respektlos“?

In den USA ist eine Frau (21) beim Gassigehen erschossen worden. Der Grund ist unbegreiflich.

pm und cia mit AFP- und dpa-Material

*merkur.de und tz.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



Rubriklistenbild: © dpa / Adolphe Pierre-Louis