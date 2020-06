Nach Floyd-Protesten: „Verrat“ - Trump wütet gegen prominenten BLM-Aktivisten

Kein Verständnis für die Probleme von Minderheiten in den USA? Donald Trump wettert via Twitter gegen einen „BLM“-Aktivisten.

Trotz der massiven Proteste nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt zeigt sich Donald Trump weiter unerbittlich. Der US-Präsident wütet auf Twitter gegen einen Aktivisten.

USA : Proteste durch „Black Lives Matter“* nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd* durch den Polizisten Derek Chauvin*.

: Proteste durch „Black Lives Matter“* nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd* durch den Polizisten Derek Chauvin*. Nach einem erneuten Vorfall bei einer Festnahme in New York reagiert die Polizeibehörde prompt.

reagiert die Polizeibehörde prompt. US-Präsident Donald Trump spart George Floyd und das Thema Rassismus nach Möglichkeit aus und schimpft auf einen prominenten Aktivisten.

Update vom 25. Juni, 21.50 Uhr: Ein New Yorker Polizist ist nach einem Würgegriff-Vorfall bei der Verhaftung eines Afroamerikaners vorübergehend festgenommen und angeklagt worden. Der 39-Jährige müsse sich nun unter anderem wegen versuchter Strangulierung verantworten, teilte die Staatsanwältin des Stadtteils Queens, Melinda Katz, mit. Nach der Verlesung der Anklage wurde der Polizist zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er war am Wochenende vom Dienst suspendiert worden, nachdem Videos veröffentlicht worden waren, die zu belegen scheinen, dass der er bei einem auf dem Boden liegenden Mann einen illegalen Würgegriff anwendete. Der 35-jährige Afroamerikaner war bei der Festnahme am Sonntag im Bezirk Queens verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Verhaftung erfolgte unter anderem wegen Verdachts auf Ruhestörung.

Nach Floyd-Protesten: Trump greift Aktivisten scharf an - „Verrat, Verhetzung, Aufruhr!“

Update vom 25. Juni, 21.42 Uhr: Donald Trump greift einen schwarzen Aktivisten nach dessen Äußerungen zur Gewalt bei den Protesten infolge des Todes von George Floyd scharf an. Der US-Präsident schreibt auf Twitter: „Das ist Verrat, Verhetzung, Aufruhr!“ Der New Yorker Präsident der „Black Lives Matter“-Bewegung, Hawk Newsome, hatte zuvor im Sender „Fox News“ gesagt, weder billige noch verurteile er Ausschreitungen. Er verwies darauf, dass er gesagt habe: „Wenn dieses Land uns nicht gibt, was wir wollen, dann werden wir das System niederbrennen und es ersetzen.“ Es sei Auslegungssache, ob er das im übertragenen oder im wörtlichen Sinn meine.

Newsome sagte, die USA seien auf Gewalt aufgebaut. „Was war die Amerikanische Revolution, was ist unsere Diplomatie auf der ganzen Welt?“, fragte er. „Wir gehen rein und sprengen Länder in die Luft, und wir ersetzen ihre Anführer durch Anführer, die uns gefallen. Es ist also für jeden Amerikaner extrem heuchlerisch, uns der Gewalt zu bezichtigen.“ Trump twittert darauf nun: „Recht und Ordnung!“

Black Lives Matter leader states, “If U.S. doesn’t give us what we want, then we will burn down this system and replace it”. This is Treason, Sedition, Insurrection! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020

Nach Floyd-Protesten: Trump droht Demonstranten - Twitter versteckt Präsidenten-Post

Update vom 23. Juni, 22.20 Uhr: Donald Trump hat Demonstranten für Angriffe auf Denkmäler lange Gefängnisstrafen angedroht. Jeder, der eine Statue oder ein Monument „beschädigt oder zerstört“, solle festgenommen werden, schrieb Trump bei Twitter. Die Haftstrafe könne bis zu zehn Jahren betragen. Zugleich warnte der Präsident, er werde die Errichtung einer „autonomen Zone“ in der Hauptstadt Washington nicht dulden. Die Sicherheitskräfte würden dies mit harter Hand unterbinden. Demonstranten hatten auf eine Kirche nahe des Weißen Hauses „BHAZ“ für „Black House Autonomous Zone“ (etwa: „Autonome Zone des Schwarzen Hauses“) geschrieben.

Twitter reagierte umgehend und verbarg den Tweet des US-Präsidenten hinter einem Warnhinweis. Das Unternehmen erklärte, die Botschaft verstoße gegen die „Regeln zu missbräuchlichem Verhalten“. Nutzer können den Tweet aber nach einem Klick auf den Warnhinweis lesen.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Update vom 23. Juni, 6.51 Uhr: Demonstranten haben in Washington versucht, eine Statue in einem Park nahe des Weißen Hauses zu Fall zu bringen. Die Polizei verhinderte die Aktion am Montagabend auf dem Lafayette Park - sie drängte die Demonstranten mit Tränengas zurück, wie mehrere US-Medien berichteten. Vor Ort waren zahlreiche Personen zu sehen, die auf dem Kantstein saßen und ihre gereizten Augen mit Wasser spülten.

Das Monument zeigt den siebten amerikanischen Präsidenten, Andrew Jackson, auf einem Pferd. Unter ihm wurde der „Indian Removal Act“ zur Vertreibung und Umsiedlung der Ureinwohner aus Gebieten im Süden des Landes erlassen. Präsident Donald Trump verurteilte in einem Tweet den „schändlichen Vandalismus“ an der „prächtigen Statue“. Zahlreiche Menschen seien festgenommen schrieb Trump weiter und fügte hinzu, dass ihnen zehn Jahre Gefängnis drohen.

Die Proteste in Washington waren wie in vielen anderen US-Städten durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai ausgelöst worden. Sie richten sich gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Nach Floyd-Protesten: Polizist wendet wieder Würgegriff gegen Schwarzen an - Video schockiert

Erstmeldung vom 22. Juni, 14.11 Uhr

New York - Ein New Yorker Polizist ist am Sonntag nach einem Würgegriff-Vorfall bei der Verhaftung eines Schwarzen vom Dienst suspendiert worden. Die Polizei veröffentlichte ein Bodycam-Video, zudem gab es Handy-Aufnahmen eines Passanten. Die Videos scheinen zu belegen, dass der Polizist bei dem auf dem Boden liegenden Mann einen illegalen Würgegriff anwendete.

New Yorker Polizist wendet Würgegriff bei Verhaftung an: Schwarzer muss ins Krankenhaus

Polizeichef Dermot Shea sprach in einem Tweet von einem „verstörenden“ Vorfall und versprach völlige Transparenz. Die Untersuchung dauere noch an.

Accountability in policing is essential. After a swift investigation by the Internal Affairs Bureau, a police officer involved in a disturbing apparent chokehold incident in Queens has been suspended without pay. https://t.co/pAFUo0zxnc — Commissioner Shea (@NYPDShea) June 21, 2020

Der 35-jährige Schwarze sei bei der Festnahme am Sonntagmorgen (Ortszeit) im Bezirk Queens verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die New York Times. Bei dem Vorfall waren mehrere Polizisten zugegen. Die Verhaftung erfolgte unter anderem wegen Verdacht auf Ruhestörung.

Polizeigewalt in den USA: New York reagiert mit drastischer Maßnahme

Die New York Times hat auf Youtube zudem das Video aus der Bodycam eines anwesenden Polizisten veröffentlicht. Darauf scheint erkennbar, dass der 35-Jährige deutlich angetrunken ist und nicht weggehen will - in gefährlicher Weise aggressiv wirkt er nicht, auch nicht in dem Moment, als der Polizist ihn packt und zu Boden drückt.

Video: Body Cam Aufnahme zeigt Hergang der Festnahme

Zum ersten Mal zu sehen ist der Schwarze bei Minute 4:50, als die Polizisten es eigentlich mit anderen Unruhestiftern zu tun haben. Bei Minute 10.50 packt der Polizist plötzlich zu. Etwa bei Minute 23.00 sind die Sanitäter vor Ort.

Die Stadt New York hatte vorige Woche ein Gesetz erlassen, das die Anwendung von Würgegriffen verbietet und unter Strafe stellt. Mehrere Städte und Bezirke haben entsprechende Polizeireformen angekündigt, etwa die Abschaffung umstrittener Praktiken wie Würgegriffe.

Video: Polizist erschießt Afroamerikaner in Atlanta

In der Zwischenzeit kommen immer mehr und immer wieder brutale Zwischenfälle an die Öffentlichkeit: So erschoss in Atlanta ein Polizist einen Schwarzen.

Proteste gegen Rassismus in den USA: Trump verschweigt das Thema im Wahlkampf

US-Präsident Donald Trump reagiert bei dem Thema schwerfällig, zunächst kritisierte er rüde die Demonstranten, die unter dem Stichwort „Black Lives Matter“ für mehr Gerechtigkeit für Schwarze protestierten, und ließ heftig gegen die Proteste vorgehen.

Zuletzt räumte er ein, dass es „ein wenig systematischen Rassismus“ in den USA gebe. Er würde gerne glauben, dass es nicht so sei, sagte Trump dem Wall Street Journal. „Aber leider gibt es wahrscheinlich ein wenig. Ich würde auch sagen, dass es wesentlich weniger ist als früher.“

Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt in Tulsa sparte er den Namen George Floyd sowie die gesamte Thematik der Aufstände gegen den Rassismus in den USA völlig aus.

In Deutschland will ein CSU-Politiker derweil nach den Ausschreitungen in Stuttgart ein Migrationsproblem erkennen - die Reaktion eines Journalisten geht viral.

