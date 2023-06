Einigung im US-Schuldenstreit: Zahlungsausfall der Regierung abgewendet

Von: Nadja Zinsmeister

Der US-Kongress hat die Regierung vor einer bevorstehenden Zahlungsunfähigkeit und einer möglichen Finanzkrise bewahrt. Die Lösung kommt in letzter Minute.

Washington – Der erbitterte Schuldenstreit zwischen den Demokraten und den Republikanern in den USA hat ein Ende. In nahezu letzter Minute hatte der US-Kongress am späten Donnerstagabend (Ortszeit) den drohenden Zahlungsausfall der Regierung verhindert, indem das Repräsentantenhaus und anschließend der Senat in Washington einen Gesetzesentwurf gebilligt haben. Er besagt, dass die staatliche Schuldenobergrenze in den USA bis 2025 ausgesetzt wird.

Einigung im US-Schuldenstreit: Neues Gesetz wendet Zahlungsausfall der Regierung ab

Ohne das neue Gesetz wäre den USA in wenigen Tagen das Geld ausgegangen, das Land wäre bereits ab Montag zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht mehr zahlungsfähig gewesen. Bis zuletzt hatten Republikaner und Demokraten unter US-Präsident Joe Biden um einen Kompromiss gerungen. Viele zeigen sich nicht zufrieden mit der Lösung, aber dennoch erleichtert. Denn eine Zahlungsunfähigkeit wurde nicht nur in den USA, sondern international mit großem Zittern verfolgt. Es entstand die große Sorge vor einer globalen wirtschaftlichen Krise.

US-Präsident Joe Biden. Hier bei der Rede zur Lage der Nation im US-Kapitol. (Archivfoto) © Jacquelyn Martin/AP POOL/dpa

„In Verhandlungen bekommt niemand alles was er will, aber täuschen Sie sich nicht: Diese parteiübergreifende Einigung ist ein großer Gewinn für unsere Wirtschaft und das amerikanische Volk“, schrieb Präsident Biden in einer ersten Reaktion auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Nun fehlt nur noch seine Unterschrift, um das Gesetz in Kraft zu setzen. Dieser Teil gilt als reine Formalie, Biden versprach aber, das Gesetz bis Freitag zu unterzeichnen und will sich anschließend mit einer Rede an die Nation wenden. Senatoren beider Parteien hätten mit ihren Stimmen einen Zahlungsausfall verhindert, so Biden weiter. „Gemeinsam haben sie einmal mehr bewiesen, dass Amerika eine Nation ist, die ihre Rechnungen bezahlt und ihren Verpflichtungen nachkommt - und dies immer tun wird.“

Zahlungsausfall der USA abgewendet: Demokraten und Republikaner raufen sich zusammen

Hintergrund zum Streit war, dass die USA das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit von 31,4 Billionen Dollar (rund 29,4 Billionen Euro) bereits im Januar erreicht hatten. Seitdem verhindert die Regierung mit sogenannten außergewöhnlichen Maßnahmen einen Zahlungsausfall, die Möglichkeiten sind aber nahezu ausgeschöpft. Finanzministerin Janet Yellen kündigte die bevorstehende Zahlungsunfähigkeit ab Montag an.

Der Sitzungssaal des Repräsentantenhauses im Kapitol. © J. Scott Applewhite/AP/dpa

Die Republikaner forderten daraufhin Kürzungen der Staatsausgaben und lehnten gleichzeitig den Vorschlag der Demokraten über eine stärkere Besteuerung von Reichen ab. Die Demokraten von US-Präsident Biden warfen den Republikanern hingegen vor, ein ökonomisches Desaster zu riskieren, nur um sich politisch zu profilieren.

Viele Demokraten und Republikaner zeigen sich unterdessen unzufrieden mit dem neuen Gesetz. Während Demokraten viele Kürzungen im sozialen Bereich kritisieren, gehen sie für einige Rechte Republikaner nicht weit genug. Trotzdem ist die Erleichterung groß, dass eine Zahlungsunfähigkeit und damit Folgen globalen Ausmaßes abgewehrt wurden. Laut dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, wurde durch den Kompromiss ein „katastrophaler“ wirtschaftlicher Zusammenbruch verhindert. Es sei daher gut, dass sich die zwei politischen Lager nach langen Diskussionen letztendlich zusammengerauft hätten. (nz/dpa/afp)