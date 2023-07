Aliens sorgen für Aufregung in den USA: Demokraten und Republikaner fordern Klarheit

Von: Judith Goetsch, Christian Stör

„Unidentifizierte Luftphänomene“ oder Ufos werden häufig gesichtet – doch was steckt dahinter? (Symbolbild) © Imago

Demokraten und Republikaner sind sich beim Thema Ufos und Aliens ausnahmsweise einig. Eine Gesetzesänderung soll mehr Transparenz schaffen.

Washington, D.C. – Nur selten finden die politischen Lager in den USA ein Thema, bei dem sie einer Meinung sind. In Medienberichten entsteht meist der Eindruck, das Land sei tief gespalten. Wenn sich die Demokraten und die Republikaner dann doch einmal in ihren Ansichten übereinstimmen, erregt das Aufsehen.

Jetzt ist es mal wieder so weit - und zwar in einem ganz speziellen Fall: Es geht nämlich um Ufos und Aliens. Der New Yorker Senator und demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer hat sich mit einer überparteilichen Gruppe im US-Kongress dieses Themas angenommen. Seit Jahrzehnten seien die Menschen in den USA „von mysteriösen und unerklärlichen Objekten“ fasziniert, sagte Schumer in einer Erklärung. Nun sei es an der Zeit, dass sie Antworten erhielten. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, etwas über „Technologien unbekannten Ursprungs, nicht-menschliche Intelligenz und unerklärliche Phänomene“ zu erfahren.

Ufos und Aliens bringen Demokraten und Republikaner in den USA zusammen

Dazu brachte die Gruppe um Schumer und den Republikaner Mike Rounds eine Änderung des National Defense Authorization Act (NDAA) ins Gespräch. Damit würde das Nationalarchiv verpflichtet, eine Sammlung von Aufzeichnungen „unidentifizierter Luftraumphänomene“ („Unidentified Aerial Phenomena“, kurz: UAP) zu erstellen. Alle Regierungsstellen müssten ermitteln, welche ihrer Aufzeichnungen in diese Sammlung gehören – „unter der Vermutung der sofortigen Offenlegung“. Ein Prüfungsausschuss soll jedoch eingreifen und die Geheimhaltung bestimmter Dokumente unter Angabe von Gründen empfehlen können.

Bei der Änderung des NDAA geht es den Kongressmitgliedern um mehr Transparenz. Laut Schumer hat „die schiere Zahl und Vielfalt“ der Ufo-bezogenen Behauptungen „einige Personen im Kongress zu der Annahme veranlasst, dass die Regierung über einen langen Zeitraum hinweg wichtige Informationen über UAPs verschwiegen“ hätte. „Glaubwürdige Beweise und Zeugenaussagen“ deuteten dem 64-seitigen Antrag zufolge aber darauf hin, „dass Ufo-Aufzeichnungen existieren, die nicht freigegeben“ worden seien.

USA sollen laut Whistleblower über „intakte Objekte nicht-menschlichen Ursprungs“ verfügen

Schumers Vorstoß folgt brisanten Behauptungen des früheren Geheimdienstmitarbeiters David Grusch, der gegenüber Medien behauptet hat, dass die USA über „intakte und teilweise intakte“ Objekte „nicht-menschlichen Ursprungs verfügen“. Für den Republikaner Marco Rubio ist die Sache deshalb offensichtlich. Entweder sei das, was Whistleblower Grusch behaupte, „teilweise oder völlig wahr“, sagte der stellvertretende Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats in einem Interview mit NewsNation, oder aber „einige wirklich kluge, gebildete Leute in unserer Regierung“ seien „verrückt“ und „führen uns auf eine falsche Fährte“.

Aber warum sollten sie das tun? Rubio weiß es nicht: „Die meisten dieser Leute haben sehr hohe Positionen innerhalb unserer Regierung inne. Welchen Anreiz müssten so viele Menschen mit einer solchen Qualifikation haben, sich zu Wort zu melden und sich so etwas auszudenken?“

Aliens und Ufos gesichtet? McCarthy unterstützt Antrag

In einem Interview mit Fox News sprach sich inzwischen auch Republikaner Kevin McCarthy als Unterstützer des Vorhabens aus. McCarthy ist Sprecher des Repräsentantenhauses und muss in dieser Funktion oft Kompromisse mit der demokratischen Regierung finden. Im Juni erntete aus den eigenen Reihen Kritik, nachdem eine Einigung zur Schuldenobergrenze zustande gekommen war.

Einen kleinen Seitenhieb gegen die demokratische Regierung kann sich McCarthy aber nicht verkneifen: „Wenn wir ein Ufo gefunden hätten, würde das Verteidigungsministerium uns das doch wohl mitteilen, denn dann würden sie wahrscheinlich mehr Geld beantragen.“ Er sei aber dafür, die amerikanische Öffentlichkeit an den verfügbaren Informationen zur Sachlage teilhaben zu lassen.

Irgendwo sind sie und beobachten uns, oder? © Imago

Regierung in den USA will von Aliens nichts wissen

Mehrfach waren über den USA unbekannte Flugobjekte (Ufos) gesichtet worden. Das Weiße Haus reagierte bereits im Februar auf der Bevölkerung. Sprecherin Karine Jean-Pierre versicherte: „Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es sich um Aliens oder extraterrestrische Aktivitäten handelt.“ Die US-Raumfahrtorganisation Nasa hat unterdessen eine Studie zu UAPs gestartet und will den Bericht öffentlich zugänglich machen. (Judith Goetsch/Christian Stör)