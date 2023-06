Supreme Court kippt Minderheitenschutz bei Uni-Zugang– Trump jubelt

Von: Jens Kiffmeier

Die „Affirmative Action“ sollte Minderheiten einen besseren Zugang zur Uni ermöglichen. Doch das oberste Gericht erklärte das Vorgehen als verfassungswidrig.

Washington – Es war eine jahrzehntealte Praxis: Zur Förderung von Minderheiten durften US-Unis bei der Zulassung die Hautfarbe als Kriterium heranziehen. Doch dies gilt nun als verfassungswidrig. In einem mit Spannung erwarteten Urteil kippte der Supreme Court das Gesetz. Bei der republikanischen Rechten um den früheren Ex-Präsidenten Donald Trump löste der oberste Richterspruch Jubel aus, während sich der aktuelle Amtsinhaber Joe Biden zerknirscht zeigte – ebenso wie Barack Obama. Doch der Fall wird die USA noch in Atem halten. Am Abend sorgte ein Bombenalarm vor dem Gericht für Wirbel.

Urteil zur Hautfarbe als Zulassungskriterium: Supreme Court kippt Praxis

Zuvor hatte das oberste Gericht der USA die Berücksichtigung der Hautfarbe oder der Abstammung von Bewerberinnen und Bewerbern bei der Zulassung an Universitäten für verfassungswidrig erklärt. Auch wenn die fraglichen Zulassungsverfahren an der Elite-Universität Harvard und der Universität von North Carolina mit guter Absicht eingeführt worden seien, erfüllten sie nicht die verfassungsmäßigen Anforderungen, hieß es in der am Donnerstag (29. Juni) veröffentlichten Begründung des Supreme Courts.

Sorgt mit einem Urteil zum Minderheitenschutz für Diskussionen: Der Supreme Court hat die Affirmative Action als verfassungswidrig erklärt. © Mariam Zuhaib/dpa

Die Förderung von ethnischen Minderheiten unter dem Begriff „Affirmative Action“ ist seit Jahrzehnten ein Reizthema in den USA. Das Urteil in dem Fall war mit großer Spannung erwartet worden. Nun wurde die jahrzehntelange Praxis gekippt – und zwar durch ein Gericht, dass seit der Amtszeit von Trump mit einer rechten Mehrheit besetzt ist. Eigentlich sollte das Zulassungsverfahren unter den Studierenden eine Vielfalt sicherstellen. Bürgerrechtsorganisationen befürchten, dass die Zahl Schwarzer an Universitäten nach dem Richterspruch drastisch zurückgehen könnte.

„Der Student oder die Studentin muss auf Grundlage seiner oder ihrer Erfahrung als Individuum behandelt werden – nicht auf Grundlage von Rasse“, zitierte der Spiegel den Gerichtspräsidenten John Roberts. In den USA ist der Begriff „race“ (Rasse) zur Unterscheidung von Bevölkerungsgruppen anhand ihrer Hautfarbe üblich. Die Fördermaßnahmen unter dem Schlagwort „Affirmative Action“ waren in den Sechzigerjahren im Zuge der US-Bürgerrechtsbewegung eingeführt worden.

„Zerbricht mir das Herz“: Obama kritisiert Urteil zur Affirmative Action

In einer ersten Reaktion wies Barack Obama auf die Bedeutung der „Affirmative Action“ hin. Das Verfahren sei „nicht perfekt“ gewesen, sagte er. Aber ohne die Praxis hätte er oder seine Frau wahrscheinlich nicht studieren können. Während Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten in den USA aufstieg, machte seine Frau Michelle jahrzehntelang Karriere als Juristin. Das Urteil „zerbricht mir das Herz“, teilte die frühere First Lady mit.

Und auch Amtsinhaber Joe Biden bezeichnete die Entscheidung als „schwere Enttäuschung“. „Wir sollten niemals zulassen, dass sich dieses Land von dem Traum wegbewegt, auf dem es gegründet wurde: dass es Chancen für jeden gibt, nicht nur für ein paar wenige“, kommentierte Biden das Urteil im Weißen Haus.

Donald Trump jubelt: „Großer Tag für Amerika“

Ungeachtet dessen stieß das Urteil bei den Konservativen auf Zustimmung. Donald Trump, Anwärter auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur, verkündete: „Dies ist ein großer Tag für Amerika. Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und allem anderen, was für Erfolg notwendig ist, werden endlich belohnt.“

Doch die Debatten dürften weitergehen und das Land noch reichlich aufwühlen. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Donnerstagabend. Nur kurze Zeit nach der Urteilsverkündung tauchte vor dem Obersten Gericht der USA ein verdächtiges Paket auf. Die Polizei sperrte einen Bereich rund um das Gebäude weiträumig ab. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kongresses, der sich in unmittelbarer Nähe des Gerichts befanden, wurden aufgefordert, die Zone zu meiden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Zuvor hatten sich vor dem Supreme Court Demonstranten versammelt. Über den Inhalt des Pakets wurde zunächst nichts bekannt. Unklar blieb dadurch zunächst, ob es sich um eine Drohung als Reaktion auf das Urteil handelte. (jkf/mit dpa)