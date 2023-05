Verkehrsforscher zu E-Scootern: „Die beste Innovation der letzten zehn Jahre“

Von: Max Müller

Teilen

Das Verkehrsmittel der Zukunft? E-Roller liegen im Berliner Regierungsviertel übereinander. © Bernd von Jutrczenka/dpa

In Paris sind E-Scooter ab 1. September verboten. Und in Deutschland? Auch hierzulande sehen 70 Prozent in ihnen ein „Ärgernis“. Ein Verkehrsforscher erklärt, warum wir sie dennoch brauchen.

Köln – Im Juni 2023 ist es so weit: Dann ist es vier Jahre her, dass der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Bahn freimachte. In anderen Ländern gab es E-Scooter zu diesem Zeitpunkt schon, jetzt sollte Deutschland ins „Zeitalter der Mikromobilität“ geführt werden. Nachdem der CSU-Politiker im Eilverfahren eine Verordnung durchgesetzt hatte, sausten die motorisierten Roller auch über deutsche Straßen. Kalkuliert wurde mit maximal 150.000 Scootern, 80 Prozent in privater Hand, 20 Prozent in gewerblicher Nutzung. Das Versprechen: eine „echte, zusätzliche Alternative zum Auto“. In der Folge machten E-Scooter vor aber allem eins: negative Schlagzeilen.

Unfälle, zugestellte Gehwege und Roller, die in Flüsse geschmissen werden. Den Franzosen reicht es. In Paris sind E-Scooter ab 1. September verboten. Und in Deutschland? Bitte niemals, hofft der Verkehrsexperte Andreas Knie. Er leitet die Forschungsgruppe „Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“ am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Im Interview bricht Knie eine Lanze für E-Scooter.

Andreas Knie forscht zu Mobilitätsthemen in Berlin. © David Ausserhofer

E-Scooter sind doch nur etwas für Leute, die kein ÖPNV fahren wollen oder zu faul für Fahrrad oder laufen sind, oder?

Nein. E-Scooter sind etwas für Menschen, die sich modern in der Stadt bewegen wollen. Man kann es auch positiv sehen: Es sind diejenigen, die auf das Auto verzichten.

Täuscht der Eindruck, dass sie dennoch kaum genutzt werden, um alltägliche Strecken zurückzulegen?

Nein, das ist so. Es sind in aller Regel Touristen, die sich auf diese Weise eine Stadt erschließen können.

Knapp ein Prozent der Deutschen, so hat es das Umfrageinstitut Civey im April ermittelt, nutzen sie einmal die Woche bis täglich, 93 Prozent nie. Hingegen meinen 78 Prozent, dass E-Scooter keinen Beitrag zur Verkehrswende leisteten. 70 Prozent sehen in den motorisierten Rollern gar „eher ein Ärgernis“.

Dann gehöre ich wohl zu den übrigen 30 Prozent. Ich nutze privat sehr gerne E-Scooter und finde, dass das die beste Innovation der letzten zehn Jahre ist.

Was ist mit dem Fahrrad? Damit ist man genauso schnell unterwegs, verbrennt sogar ein paar Kalorien, und es ist umweltfreundlicher.

Das stimmt. Ich habe früher bei der Deutschen Bahn gearbeitet und das dort angeschlossene Fahrrad-Leihsystem mit entwickelt. Wir sprechen hier über die Jahre 2002 bis 2004. Leider muss ich rückblickend sagen: Wir haben es nicht geschafft, ein flächendeckendes System an qualitativ hochwertigen Fahrrädern anzubieten, die einfach zu bedienen sind. Die E-Scooter-Anbieter haben das viel bessere Angebot.

Unfälle mit E-Scootern: „Wir brauchen eine Null-Promillegrenze“

Finden Sie nicht, dass es etwas, nun ja, komisch aussieht, mit E-Scootern unterwegs zu sein?

(lacht) Meine Frau ist fünf Jahre älter als ich und fährt auch damit. Wir werden das aber tatsächlich oft gefragt. Ich komme mir da ehrlich gesagt eher cool mit vor.

Um fast 50 Prozent ist die Zahl der E-Scooterunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, gestiegen. Viele der Verunglückten waren jünger als 25 Jahre. Wie erklären Sie sich das?

Es braucht Übung, um einen E-Scooter zu fahren. Und gerade in den letzten Monaten beobachten wir, dass immer mehr Menschen erstmals einen E-Scooter ausprobiert haben. Wir gehen davon aus, dass deswegen die Zahl der schwer verletzen Personen rapide gestiegen ist.

Brauchen wir somit Helmpflicht und einen Führerschein?

Nein, wir brauchen eine Null-Promillegrenze. Alkohol ist der mit Abstand größte Risikofaktor, auch bei allen anderen Verkehrsmitteln.

Umweltbilanz von E-Scooter: „Klar ist das Fahrrad umweltfreundlicher“

Wie sieht denn die Umweltbilanz von E-Scootern aus?

Da werden natürlich schon einige Ressourcen verbraucht, man denke nur an die Akkus. Die Hersteller haben sich dazu verpflichtet, dass der für den Betrieb benötigte Strom CO₂-frei ist. Wo man mal ansetzen müsste, ist bei der Disposition. Es ist nicht nachvollziehbar, dass man als umweltfreundliche Alternative gelten will, aber nachts immer dieselbetriebene Großfahrzeuge durch die Städte fahren, um die Roller einzusammeln und aufzuladen.

Ein Fahrrad ist allerdings schon deutlich umweltfreundlicher?

Ja klar, da ist ja kein Antrieb eingebaut. E-Bikes, die mittlerweile genau so oft gekauft werden wie „normale“ Fahrräder, sind allerdings ähnlich energieintensiv in der Produktion wie E-Scooter.

Lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Wie sieht die Stadt der Zukunft optimalerweise aus – und welche Rolle spielen dort E-Scooter?

Es gibt kein Eigentum mehr. Jeder kann alle Verkehrsmittel nutzen. Es gibt eine App, in der alles gebündelt ist: Auto, Fahrrad, Bahnen – und eben auch E-Scooter. Und das Beste ist: Mobilität wird sogar günstiger als jetzt.

Klingt fantastisch. Warum ist das noch nicht so?

Weil wir weiterhin das Auto protegieren. Schauen Sie sich mal die ganzen Privilegien an: Parkplätze in Innenstädten, Diesel-Subventionen, die Entfernungspauschale. Wenn wir Mobilität wirklich neu denken wollen, müssen wir uns als Erstes davon verabschieden, dass jeder mit seinem eigenen Auto unterwegs ist.