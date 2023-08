Bulldozer sorgen für Spekulationen: Lässt Putin nach Prigoschins Tod Wagner-Gräber verschwinden?

Von: Lucas Maier

Ein Video aus Russland soll zeigen, wie ein Friedhof der Wagner-Gruppe platt gewalzt wird. Das steckt dahinter.

Nikolajewka – Der Tod von Jewgeni Prigoschin am Mittwoch (23. August) lässt die internationale Gerüchteküche brodeln. Es werden Spekulationen laut, nach denen der Chef der Wagner-Gruppe, noch am Leben sein soll. Russland bestätigte mittlerweile durch einen DNA-Test, dass Prigoschin bei dem Absturz ums Leben kam.

Nach dem Absturz wurde Moskau immer wieder vorgeworfen, den Wagner-Chef gezielt aus dem Leben gerissen zu haben. Der Kreml bestreitet jegliche Verwicklungen in den Fall.

Zwei Tage nach dem mysteriösen Absturz der Wagner-Maschine ging ein Video auf den sozialen Median viral, welches ein schlechtes Licht auf Moskaus Beziehungen zur Wagner-Gruppe wirft. Der Vorwurf: Russland habe einen Söldner-Friedhof dem Erdboden gleich gemacht. „Was macht ihr da? Das ist ein Sakrileg!“, klagt ein aufgebrachter Mann in dem Video an, während er über den platt gewalzten Friedhof läuft. Doch was war passiert?

Russland: Wagner-Friedhof platt gewalzt

Der betroffene Friedhof soll sich nach Informationen des russischen Medienunternehmens 63.ru in der Region Samara, im Dorf Nikolajewka befinden. Sowohl in dem auf Twitter (X) veröffentlichten Video, als auch auf Fotos, die von 63.Ru veröffentlicht wurden, sind große Haufen mit Grabkreuzen des Wagner-Friedhofs zu sehen.

Anwohner sollen gegenüber 63.Ru berichtet haben, dass die Gräber mit schweren Bulldozern dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Bilder der Aktion stützen die Aussagen. Aber was hat es mit den niedergewalzten Gräbern kurz nach Prigoschins Tod auf sich?

Nach Prigoschins Tod: Gräber dem Erdboden gleich gemacht

Nachdem das Video öffentlich wurde, berichteten lokale Medien laut Informationen der Nachrichtenplattform pravda.ua, dass es sich um eine Neugestaltung des Friedhofes handeln solle. Demnach sollen die Gräber betoniert werden. Nach der Fertigstellung soll dann jedes Grab durch eine schwarze Pyramide gekennzeichnet werden.

Eine offizielle Bestätigung der Behörden gibt es bisher noch nicht. Jedoch veröffentlichte 63.Ru ein Foto, welches zeigen soll, wie der Friedhof nach den Bauarbeiten aussehen wird. Erst im April 2023 enthüllte Prigoschin eine Gedenkstätte auf dem Friedhof in Samara. Übereinstimmenden Berichten zufolge, soll diese während der Arbeiten auf dem Friedhof nicht angetastet worden sein.

Auf dem Friedhof in Nikolayeka liegen wohl mindestens 100 tote Wagner-Kämpfer. Oft wissen die Angehörigen der Toten nicht, wo die Leichen der Männer beerdigt worden sind. (Lucas Maier)