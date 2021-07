Hochumstrittenes LGBTQ-Gesetz: Orbán ruft Bürger zu Referendum auf

Rechtspopulist auf Facebook

+ © Nebojsa Tejic/dpa Fordert in seinem Land ein „Werbeverbot“ für LGBTQ: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. © Nebojsa Tejic/dpa

Die Empörung in der EU ist groß. Dennoch geht der Rechtspopulist Viktor Orbán jetzt noch einen Schritt weiter. Er will die Ungarn über ein „LGBTQ-Gesetz“ entscheiden lassen.

Budapester - Er lässt nicht locker: Ungarns rechtskonservativer Regierungschef Viktor Orbán* hat ein Referendum über das hochumstrittene LGBTQ-Gesetz in seinem Land angekündigt. In einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video rief Orbán die Bevölkerung am Mittwoch auf, das von der EU scharf kritisierte Gesetz zu unterstützen.

Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer; Angehörige dieser sexuellen Minderheiten werden aus Sicht von Kritikern in Ungarn* diskriminiert.

Umstrittenes LGBTQ-Gesetz in Ungarn: Von der Leyen rügt Orbán scharf

Angesichts der mutmaßlichen Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen hat die EU kürzlich den Druck auf Ungarn und Polen* erhöht. Vergangene Woche startete Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren. Hintergrund sind sogenannte „LGTB-freie Zonen“ in Polen sowie ein ungarisches Gesetz zur Informationsbeschränkung für Homo- und Transsexualität.

„Europa wird niemals zulassen, dass Teile unserer Gesellschaft stigmatisiert werden: Sei es wegen der Person, die sie lieben, wegen ihres Alters, ihrer politischen Meinung oder aufgrund ihres religiösen Glaubens“, hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen* gesagt.

In Ungarn war zuvor ein Gesetz in Kraft getreten, das „Werbung“ für Homo- und Transsexualität verbietet. Dies betrifft auch Bücher oder Filme zu diesem Thema. Sie müssen mit dem Hinweis „Verboten für unter 18-Jährige“ versehen werden, Filme dürfen nicht mehr zu Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden. (AFP/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA