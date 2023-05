„Wie Käfer zerquetscht“: Nach Kritik an Putin - Vizeminister aus Russland verstirbt plötzlich

Teilen

Russlands stellvertretender Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung Pjotr ​​Kutscherenko bei einer Pressekonferenz. (Archivbild) © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

Wladimir Putins Vizeminister für Höhere Bildung soll auf einem Flug verstorben sein. Ein Russland-kritischer Journalist berichtet von dessen Ängsten.

Moskau - „Ich schlafe kaum. Ich fühle mich furchtbar. Wir werden alle als Geiseln genommen. Niemand kann etwas sagen. Sonst werden wir sofort wie Käfer zerquetscht“, soll Pjotr Kutscherenko, Russlands Vize-Minister für Hochschulen gesagt haben. Monate später ist er tot - verstorben unter noch nicht geklärten Umständen. „Kutscherenko fühlte sich krank, als er mit einer russischen Delegation im Flugzeug saß, die von einer Geschäftsreise nach Kuba zurückkehrte. Das Flugzeug landete in der Stadt Mineralnyje Wody, wo Ärzte versuchten zu helfen“, so das Ministerium auf einer Website. Kutscherenko habe nicht mehr geholfen werden können.

Die Familie des verstorbenen Vizeministers gehe davon aus, dass Kutscherenko an Herzproblemen verstorben sei. Demnach stehe aber noch eine Autopsie aus. Journalist Super soll nach dem Tod Kutscherenkos aber gesagt haben, dass dieser bereits seit Längerem Beruhigungstabletten aus Angst genommen habe. „Ich nehme sie Handvollweise. Aber das hilft auch nicht viel“, soll Kutscherenko in einem vertraulichen Gespräch gesagt haben.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Russischer Vize-Minister stirbt auf Flug - Familie geht von Herzproblemen aus

Wie CNN und andere internationale Medien berichten, habe sich Kutscherenko wenige Wochen nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mit dem Journalisten Roman Super unterhalten. Super habe das Land kurz darauf verlassen - und Kutscherenko das Gleiche empfohlen. Doch Kutscherenko habe ihm geantwortet: „Das ist nicht mehr möglich. Sie nehmen uns unsere Pässe weg. Und es gibt keine(n Ort in dieser) Welt, in der sie nach dieser faschistischen Invasion mit dem stellvertretenden russischen Minister zufrieden sein werden.“ Der Ukraine-Krieg wird in Russland als „militärische Spazialoperation“ bezeichnet - der Ausdruck „faschistische Invasion“ verstößt gleich doppelt gegen die offizielle Sprechweise des russischen Staates unter Wladimir Putin.

Russland: Mysteriöse Todesfälle im Umfeld Putins häufen sich

Kutscherenko war demnach der Ehemann der georgisch-russischen Sängerin Diana Gurtskaya, die 2008 für Armenien beim Eurovision Song Contest antrat. Er hinterlasse außerdem einen 15-jährigen Sohn.

Im vergangenen Jahr waren bereits mehrere Personen aus Russlands Elite verstorben - die mysteriösen Todesfälle unter Russlands Elite häufen sich, beobachtet von Opposition und internationaler Presse. Und auch einige Top-Militärs verstarben auf ungeklärte Weise. (Kathrin Reikowski)