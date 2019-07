Vor ZDF-Sommerinterview: FDP-Chef Lindner warnt vor radikaler Klimapolitik

Was kostet der Klimaschutz? Diese Frage will FDP-Chef Christian Lindner mitdiskutieren, wenn es um eine der wichtigsten aktuellen Debatten geht.

Berlin - Die aktuelle Debatte über Klimaschutz ist FDP-Chef Christian Lindner (40) zu abstrakt. Man müsse auch „die Preise benennen“, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Seine Sorge sei, dass "die gut Betuchten, die sich grüne CO2-Preise leisten können, so weitermachten wie bisher" und "dass die Zustimmung zu einer radikalen Klimapolitik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv zurückgehen könnte, wenn wir tatsächlich die Auswirkungen sehen". Er wünsche sich mehr "Erfindergeist" statt "harte Freiheitseinschränkungen".

Nicht nur im Radio, auch auf Twitter äußert Lindner seine Positionen gerne. Stänkerte er dort kürzlich noch mit Jungsozialist Kevin Kühnert über Steuern und den Wohlfahrtsstaat, geht es in einem aktuellen Tweet des Politikers um das Zentralabitur. „Für die CSU ist man mit NRW-Abi dumm - Bayern-Abi hat die CSU aber nicht vom millionenschweren Maut-Desaster abgehalten. Egal: Wer 2019 noch Bayern-NRW-Gags macht, der übersieht, dass wir uns gemeinsam globalem Wettbewerb stellen müssen”, erklärt er. Die Frage, ob es in allen Bundesländern ein einheitliches Abitur geben soll, ist schon seit vielen Jahren ein Dauerbrenner.

Christian Lindner (FDP) will Klimaschutz den Profis überlassen

Den Schülern, konkreter, den “Fridays for Future”-Protestlern hatte Christian Lindner ja nahegelegt, dass politisches Engagement doch eher “eine Sache für Profis” sei, die “bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen.” Kurz darauf folgte seine Aussage, dass die Grünen „Fleischliebhabern das Steak“ wegnehmen wollten.

Mit den Liberalen erreichte Lindner, der im Herbst 2017 keine Verantwortung in einer Großen Koalition übernehmen wollte, zuletzt 5,4 Prozent bei der Europawahl. 2009 waren es noch elf Prozent gewesen.

Ein „nationaler Klimakonsens“? Lindner (FDP) ist dafür

Dem Vorschlag für einen “nationalen Klimakonsens” der neuen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) schloss sich seine Partei aber an. Nur so könne wirksamer Klimaschutz sichergestellt werden, der gleichzeitig eine Spaltung der Gesellschaft wie in Frankreich verhindere, sagte Lindner und bekräftigte den Vorschlag, den Emissionshandel auszuweiten. Kramp-Karrenbauer hatte im ZDF-"Sommerinterview" angekündigt, sie wolle sich mit den anderen Parteien über "gemeinsame Lösungen" in der Klimaschutzpolitik unterhalten. Vielleicht geht Lindner bei seinem eigenen Interview-Slot im ZDF auf seine Ideen zu dem Thema ein. Es wird am Sonntag, 21. Juli an 18.30 Uhr ausgestrahlt. Kanzlerin Angela Merkel hat dieses Jahr dagegen mit der Tradition des Sommerinterviews gebrochen.

