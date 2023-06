AfD-Kandidat in Schweriner OB-Stichwahl am Sonntag: FDP verzichtet auf Wahlempfehlung

Von: Christoph Gschoßmann

Erstmals tritt in einer Landeshauptstadt ein AfD-Kandidat zu einer OB-Stichwahl an. Die FDP positioniert sich nicht klar für den SPD-Kandidaten.

Schwerin – Stichwahl in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns: Am Sonntag (18. Juni) entscheiden die Menschen in Schwerin über ihren Oberbürgermeister. Erstmals tritt hierbei ein AfD-Kandidat in einer deutschen Landeshauptstadt zu einer OB-Stichwahl an: SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier gegen Leif-Erik Holm von der AfD.

Trotz des Novums gilt es als unwahrscheinlich, dass er die Wahl am Sonntag (18. Juni 2023) gewinnt. Neben den Schweriner Linken und Grünen hat auch die CDU eine Wahlempfehlung für SPD-Mann Badenschier abgegeben. Der Amtsinhaber hatte im ersten Wahlgang am 4. Juni 42 Prozent der Stimmen erhalten. Holm kam mit 27,4 Prozent auf Platz zwei. Der von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern unterstützte parteilose Kandidat Thomas Tweer war mit 17,1 Prozent Drittplatzierter geworden.

Die Bildkombo zeigt Rico Badenschier (l., SPD), Oberbürgermeister von Schwerin, und Leif-Erik Holm, Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner, Wolfgang Kumm/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Sorge bei der FDP um eine fehlende Distanz zur AfD

An der Landesspitze der FDP in Mecklenburg-Vorpommern wächst indes die Sorge um eine fehlende Distanz von Parteimitgliedern zur AfD. Dem Landesvorstand liegt zu seiner Sitzung am Montag ein Beschlussantrag vor, der überschrieben ist mit „Eine echte Brandmauer gegen die AfD“. Darin wird jede Form einer Kooperation zwischen Parteimitgliedern, Funktions- und Mandatsträgern ausgeschlossen.

So sei jede Demokratin und jeder Demokrat verpflichtet, gegen antidemokratische und antiliberale Bewegungen aktiv und klar Stellung zu beziehen. Das wird in dem von Partei-Vize Moritz Harrer und dem Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen, Niklas Wagner, formulierten Papier gefordert. Die AfD sei eine solche Bewegung. „Eine Zusammenarbeit mit ihr ist daher aus Sicht der Freien Demokraten in keiner Form und auf keiner Ebene möglich“, heißt es wörtlich. Über den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antrag hatte auch die Schweriner Volkszeitung berichtet.

Bundes-FDP geht auf Distanz zum Landesverband

Damit reagierten die Initiatoren reagierten auf die Entscheidung des FDP-Kreisverbandes Schwerin, auf eine Wahlempfehlung für Badenschier zu verzichten. Zudem wurde bekannt, dass in der Seenplatten-Kleinstadt Mirow die FDP zusammen mit der AfD einen gemeinsamen Antrag einreichte, der den Angaben zufolge auch von einer SPD-Politikerin mitgetragen wurde. Bereits im März hatten CDU und FDP in der Stralsunder Bürgerschaft mit der Unterstützung eines AfD-Antrags gegen das Gendern Kritik auf sich gezogen. CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich erneut gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD positioniert. Die Bundes-FDP ging bereits auf Distanz zum Landesverband. Dass der von der FDP unterstützte Kandidat Tweer nach seiner Niederlage zur Unterstützung von Badenschier aufgerufen habe, hielt die Parteizentrale für „richtig“. (cgsc mit dpa)

