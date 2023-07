Folgen für Surowikin nach Wagner-Aufstand? Kreml versetzt General offenbar in „Ruhestand“

Von: Bona Hyun

Teilen

Der Verbleib des russischen Generals Surowikin bleibt unklar. Nun gibt die russische Regierungsinstitution an, warum er nicht erreichbar ist.

Moskau – Nach dem Wagner-Aufstand wurde es still um den russischen General Sergej Surowikin. Über seinen Aufenthalt gibt es wenige Auskünfte. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass die russische Regierung mit dem General abgerechnet hat. Die neusten Äußerungen des Kreml bestätigen, dass Surowikin vorerst nicht in die Öffentlichkeit zurückkehren wird.

Folgen für General Surowikin – Kreml äußert sich: „Er ist derzeit nicht verfügbar“

So soll sich der hochrangige russische General, der seit der gescheiterten Meuterei der Wagner-Gruppe im vergangenen Monat nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde, nach Angaben eines Gesetzgebers der Regierungspartei „derzeit im Ruhezustand“ befinden.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrei Kartapolov, sagte, General Sergej Surowikin sei „im Moment nicht verfügbar“. In einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, betont der Duma-Abgeordnete Kartapolov: „Surowikin ruht sich derzeit aus. (Er ist) im Moment nicht erreichbar.“ Das berichtete unter anderem der britische Sender Sky News.

Sergej Surowikin, Vizegeneralstabschefs von Russland. Der Kreml äußerte sich jetzt zum Verbleib des Generals. © dpa

Nach Wagner-Aufstand fehlt jegliche Spur von Surowikin

Surowikin wurde zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen, als er in einem Video dazu aufrief, den Aufstand von Jewgeni Prigoschin zu stoppen, und seitdem wird über seinen Verbleib spekuliert. Britische Geheimdienste sehen weitere Anzeichen dafür, dass Surowikin nach der Meuterei der Privatarmee Wagner durch Einfluss von Wladimir Putin kaltgestellt wurde. Sein Stellvertreter als Chef der russischen Luft- und Weltraumkräfte, Viktor Afsalow, trete immer stärker in die Öffentlichkeit, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Als Generalstabschef Waleri Gerassimow kürzlich zum ersten Mal seit dem Wagner-Aufstand am 24. Juni im Fernsehen zu sehen war, habe ihn Afsalow per Video informiert. „Afsalow ist seit mindestens vier Jahren im Amt, aber dies ist wahrscheinlich sein erster öffentlicher Auftritt mit Gerassimow“, hieß es aus London. Afsalows erhöhte öffentliche Bekanntheit verleihe der Hypothese, dass Surowikin nach der Meuterei ins Abseits gedrängt wurde, noch mehr Gewicht.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Russischer General mit vermeintlicher Verbindung zu Prigoschin offenbar vom Kreml kaltgestellt

Nach dem Wagner-Aufstand gab es Gerüchte, dass Streitkräfte-Generalstabschef Gerassimow als auch Luftwaffe-Kommandeur Surowikin von den Plänen des Wagner-Bosses Jewgeni Prigoschin wussten. Laut der US-Zeitung New York Times, die sich auf US-Regierungskreise beruft, versucht Washington herauszufinden, ob Surowikin Prigoschin bei den Vorbereitungen nicht sogar half.

Doch ob Surowikin tatsächlich in die Pläne des Wagner-Chefs eingeweiht war, ist unklar. Dokumente sollen belegen, dass Surowikin ein geheimes VIP-Mitglied der privaten Militärfirma war und er eine persönliche Registrierungsnummer bei Wagner hatte. Surowikin ist demnach zusammen mit mindestens 30 anderen hochrangigen russischen Militärs und Geheimdienstmitarbeitern aufgeführt, die ebenfalls VIP-Mitglieder von Wagner sind. Erstmals hatte der US-Sender CNN unter Berufung auf diese Dokumente, die das russische Untersuchungszentrum Dossier Center erhalten hat, davon berichtet. (bohy)