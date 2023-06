Putin-Rede im Wortlaut: Das sagte er im russischen TV zum Wagner-Aufstand

Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe hielt Wladimir Putin im Russen-TV eine Rede. Das Wort „Prigoschin“ fiel kein einziges Mal. Putins Ansprache zum Nachlesen.

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin scheint seit dem Wochenende nicht mehr unantastbar: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin probte einen bewaffneten Aufstand gegen ihn - den er dann aber nach kurzer Zeit überraschend wieder abblies.

Am Montagabend (26. Juni) äußerte Putin sich in einer Ansprache im russischen Fernsehen zum Wagner-Marsch gen Moskau. Auffällig dabei: Der Name seines neuen Erzfeindes Prigoschin fiel kein einziges Mal. Stattdessen dankte Putin den russischen Sicherheitskräften und seinen Bürgern für ihren Rückhalt. Ungeachtet dessen, dass ein beträchtlicher Teil des russischen Volks auf der Seite von Prigoschin zu stehen scheint.

Putin löste außerdem gegenüber den Wagner-Söldnern ein vorher gegebenes Versprechen ein und begnadigte sie. Putin wies den Kämpfern selbst in seiner Rede keine Schuld zu - diese seien von den „Organisatoren des Aufstands, die das Land verraten haben“, selbst getäuscht worden.

Rede von Putin im Wortlaut: Das sagte er zum Wagner-Aufstand

Hier können Sie die Rede von Wladimir Putin, die er am Montagabend (26. Juni) im russischen TV hielt, im Wortlaut nachlesen. Das unabhängige russische Nachrichtenportal Meduza veröffentlichte ein Transkript der TV-Ansprache an das russische Volk.

Liebe Freunde, ich wende mich noch einmal an alle Bürger Russlands. Vielen Dank für Ihre Gelassenheit, Ihre Solidarität und Ihren Patriotismus.

Diese bürgerschaftliche Solidarität hat gezeigt, dass jede Erpressung und jeder Versuch, innere Unruhen zu verursachen, zum Scheitern verurteilt ist. Ich wiederhole, dass öffentliche Organisationen, religiöse Konfessionen und führende politische Parteien ein Höchstmaß an gesellschaftlicher Konsolidierung, exekutiver und legislativer Kraft auf allen Ebenen, sowie eine feste und eindeutige Position zur Unterstützung der verfassungsmäßigen Ordnung einnahmen. Praktisch die gesamte russische Gesellschaft.

Eine zentrale Sache einte und vereinte alle: die Verantwortung für das Schicksal des Vaterlandes. Ich möchte betonen, dass wir sofort alle notwendigen Entscheidungen getroffen haben, um die Bedrohung zu neutralisieren und die verfassungsmäßige Ordnung sowie das Leben und die Sicherheit unserer Bürger zu schützen.

Putin zu Prigoschin-Aufstand: „Verlust des gesunden Menschenverstandes“

Der bewaffnete Aufstand wäre in jedem Fall niedergeschlagen worden. Die Organisatoren der Rebellion konnten trotz des Verlusts des gesunden Menschenverstands nicht umhin, dies zu verstehen. Sie haben alles verstanden - einschließlich der Tatsache, dass sie kriminelle Maßnahmen ergriffen haben, dass sie ein Land gespalten und geschwächt haben, das jetzt einer enormen Bedrohung von außen und einem beispiellosen Druck aus dem Ausland ausgesetzt ist, während unsere Kameraden an der Front unter dem Ruf „Niemals zurückweichen!“ sterben.

Das ist genau das, was Russlands Feinde wollen.

Allerdings verrieten die Organisatoren der Rebellion, nachdem sie ihr Land und ihr Volk verraten hatten, auch diejenigen, die in das Verbrechen verwickelt waren, belogen sie, trieben sie mit vorgehaltener Waffe in den Tod, um auf ihr eigenes Volk zu schießen. Das ist genau das, was Russlands Feinde und die Neonazis in Kiew, ihre westlichen Gönner und verschiedene Saboteure wollen. Sie möchten, dass russische Soldaten sich gegenseitig töten, dass sowohl Soldaten als auch Zivilisten sterben, sodass Russland letztendlich verliert. Und dass unsere Gesellschaft gespalten und in blutigen Bürgerkriegen erstickt wird. Sie reiben sich die Hände und träumen davon, sich für ihr Scheitern an der Front und während der sogenannten Gegenoffensive zu rächen.

Putins Rede zum Wagner-Aufstand: „Sie haben sich verrechner“

Aber sie haben sich verrechnet. Vielen Dank an alle unsere Militärangehörigen, Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden und Sonderdienste, die den Aufständischen im Weg standen. Sie würdigten ihre Treue zur Pflicht, zu ihren Eiden und zu ihrem Volk. Der Mut und die Selbstaufopferung unserer gefallenen Heldenpiloten retteten Russland vor tragischen und verheerenden Folgen.



Gleichzeitig wussten wir, dass die überwiegende Mehrheit der Kämpfer und Kommandeure der Wagner-Gruppe auch Patrioten Russlands sind, die ihrem Volk und dem Staat ergeben sind. Sie haben es mit ihrem Mut auf dem Schlachtfeld bewiesen und den Donbass und Neurussland befreit. Es wurde versucht, sie ohne ihr Wissen gegen ihre eigenen Waffenbrüder einzusetzen, mit denen sie gemeinsam für das Land und seine Zukunft gekämpft haben. Deshalb haben sie von Beginn dieser Ereignisse an auf meinen direkten Befehl hin Maßnahmen ergriffen, um Blutvergießen zu vermeiden.



Dies brauchte Zeit, auch um denjenigen, die einen Fehler gemacht haben, eine Chance zu geben, zur Besinnung zu kommen, um zu verstehen, dass die Gesellschaft ihr Handeln entschieden ablehnt und welche tragischen, verheerenden Folgen das Abenteuer, in das sie hineingezogen wurden, für Russland und unseren Staat geführt hat.

Putin dankt Kämpfern der Wagner-Gruppe nach Prigoschins Aufstand

Ich danke den Soldaten und Kommandeuren der Wagner-Gruppe, die die richtige Entscheidung getroffen und kein brudermörderisches Blutvergießen betrieben haben. Sie hörten in letzter Minute auf.

Heute haben Sie die Möglichkeit, Russland weiterhin zu dienen.

Heute haben Sie die Möglichkeit, Russland weiterhin zu dienen, indem Sie einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium oder anderen Strafverfolgungsbehörden unterzeichnen, oder Sie können zu Ihren Lieben zurückkehren. Wer möchte, kann nach Belarus ausreisen. Das Versprechen, das ich gegeben habe, werde ich einhalten.

Putin dankt Lukaschenko für Vermittlung mit Prigoschin

Ich wiederhole, die Wahl liegt bei jedem von Ihnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es die Wahl russischer Soldaten sein wird, die ihren tragischen Fehler erkannt haben. Ich bin dem Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, für seine Bemühungen und seinen Beitrag zur friedlichen Lösung der Situation dankbar.

Ich wiederhole, es war gerade der patriotische Geist der Bürger und die Konsolidierung der gesamten russischen Gesellschaft, die in den letzten Tagen die entscheidende Rolle gespielt haben. Diese Unterstützung ermöglichte es uns, gemeinsam die schwierigsten Herausforderungen für unser Vaterland zu meistern. Danke für das.

Nach Putin-Rede zum Wagner-Aufstand: Auch Lukaschenko plant Ansprache

Am Dienstag (27. Juni) will auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko eine Ansprache halten. Er hatte offenbar zwischen Putin und Prigoschin vermittelt, sodass letzterer seine Söldner zurückpfiff und seine bewaffnete Revolte inmitten des Ukraine-Kriegs abbrach.

Prigoschin selbst hatte in einer Sprachnachricht auf Telegram betont, er habe keinen Machtwechsel im Kreml angestrebt. Auslöser für seinen Marsch auf die russische Hauptstadt sei der Beschuss eines Wagner-Militärlagers durch das russische Verteidigungsministerium sowie die geplante Auflösung seiner Wagner-Gruppe gewesen.

Prigoschin ist mittlerweile offenbar in Belarus gelandet, wo er Unterschlupf finden soll. Für seine Söldner wurden in Belarus offenbar Lager errichtet. Noch ist unklar, welche Schritte Prigoschin als Nächstes plant. Alles zu den Entwicklungen und um Prigoschin und seine Wagner-Gruppe sind in unserem News-Ticker zusammengefasst. (smu)