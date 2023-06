Wagner gibt Rostow auf, Prigoschin verlässt Russland – Zahlen zu bei Aufstand getöteten Soldaten genannt

Von: Lukas Rogalla

Wagner-Chef Prigoschin kündigt den Rückzug seiner Söldner an. Putin wird offenbar kein Strafverfahren gegen ihn einleiten. Der News-Ticker.

Rückzug der Wagner-Söldner: Prigoschin verlässt Russland

verlässt Russland Deal zwischen Russland und Wagner: Lukaschenko sprach mit Prigoschin über Waffenstillstand

sprach mit über Waffenstillstand Bewaffneter Wagner-Aufstand in Russland: Kreml sieht keinen Einfluss auf Ukraine-Krieg

in Russland: Kreml sieht keinen Einfluss auf Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Auch ist die Lage in der russischen Stadt Rostow am Don aktuell noch recht unübersichtlich. Die Informationen lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 25. Juni, 7.05 Uhr: Beim Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland sollen 13 bis 20 Leute getötet worden sein. Das berichtet die lettische Zeitung Meduza unter Berufung auf prorussische Medien und Militärblogger. So berichtet das russische Portal Readovka von 15 toten Soldaten der Armee, die sich an Bord eines abgeschossenen Flugzeugs sowie eines Helikopters befanden. Der Telegram-Kanal Rybar berichtet in dem Zusammenhang von 20 Toten. Auch der Kanal Fighterbomber berichtete von abgeschossenen Flugzeugen und insgesamt 13 toten Soldaten.

Ein Panzer beim Wagner-Aufmarsch in Rostow. © IMAGO/Erik Romanenko

Wagner-Gruppe zieht aus Rostow ab

Update vom 25. Juni, 5.45 Uhr: Ihre bis zum frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) gehaltenen Positionen in der südrussischen Millionenstadt Rostow am Don gaben die Wagner-Truppen auf. Unter dem Applaus der Zivilbevölkerung verließen zunächst die ersten Fahrzeuge mit Söldnern das Hauptquartier des russischen Militärkommandos Süd, das sie erst Stunden zuvor eingenommen hatten, ehe später auch Panzer und Gefechtsfahrzeuge die Innenstadt verließen. Auch Prigoschin hat Rostow verlassen, offenbar in Richtung Belarus.

Update vom 25. Juni, 1.20 Uhr: Lokalen Medienberichten zufolge sollen Ermittler in Prigoschins Büro in St. Petersburg Goldbarren, gefälschte Reisepässe und „weißes Pulver“ gefunden haben. Das Portal Fontanka berichtete zunächst, der Artikel ist allerdings gelöscht worden, nachdem bekannt geworden war, dass sich die Wagner-Kämpfer wieder aus Russland zurückziehen und Prigoschin wohl kein Strafverfahren erwartet. In den drei Pässen sei jeweils ein Foto von Prigoschin abgebildet, dazu mutmaßliche Decknamen: Vladimir Bobrov, Dmitry Geiler, and Oleg Semenov. Auch Waffen und Stapel US-Dollar seien gefunden worden.

Update vom 25. Juni, 0.10 Uhr: Nach dem bewaffneten Aufstand Prigoschins gegen die russische Militärführung sieht der Kreml keinen Einfluss auf den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine. Die Situation wirke sich nicht auf den Verlauf der „militärischen Spezialoperation“ gegen die Ukraine aus, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Peskow sagte auch, dass ihm nicht bekannt sei, dass sich die Haltung von Präsident Wladimir Putin gegenüber Verteidigungsminister Sergej Schoigu geändert habe. Als Chef der Söldnergruppe Wagner hatte Prigoschin Minister Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow wiederholt Unfähigkeit vorgeworfen und die beiden für die vielen Rückschläge im Krieg verantwortlich gemacht.

Update vom 24. Juni, 23.55 Uhr: Jewgeni Prigoschin hat die russische Stadt Rostow offenbar verlassen. Ein Video, das das ukrainische Portal Nexta auf Twitter geteilt hat, zeigt den Wagner-Chef auf dem Rücksitz eines schwarzen Autos. Eine versammelte Menge jubelt ihm zu, einige schütteln seine Hand, ehe das Auto davonfährt. Auch ein großes Militärfahrzeug, auf dem sich Wagner-Kämpfer befinden, ist zu sehen. Prigoschin hatte sich demnach im Hauptquartier des Südlichen Militärbezirks Russlands aufgehalten.

Kreml bestätigt Vereinbarung mit Wagner-Chef Prigoschin

Update vom 24. Juni, 21.59 Uhr: Das russische Präsidialamt hat eine Vereinbarung mit Söldnerchef Jewgeni Prigoschin bestätigt. Es sei ein Abkommen getroffen worden, um weitere Verluste zu vermeiden, teilte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow mit. Prigoschin werde nach Belarus ziehen. Die Klage gegen ihn werde fallengelassen. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort sei unbekannt.

Update vom 24. Juni, 19.36 Uhr: Nun hat sich Wagner-Chef Prigoschin geäußert. In einer Sprachnachricht, die bei Telegram kursiert, soll er den Rückzug seiner Söldner verkündet haben. Das geht aus übereinstimmenden Berichten hervor. Demnach wolle er verhindern, dass „russisches Blut vergossen“ wird. Die Söldner würden sich in ihre Militärbasen zurückziehen. Zuvor hatte Lukaschenko behauptet, mit Prigoschin über einen Waffenstillstand verhandelt zu haben.

Demnach habe er mit Wagner-Chef Prigoschin telefoniert, um ein „blutiges Massaker in Russland“ zu verhindern. Und es sei zu einer Übereinkunft gekommen: „Prigoschin hat dem Vorschlag von Lukaschenko, den Vormarsch des Wagner-Konvois zu stoppen, zugestimmt.“ Auch wolle er weitere Schritte zur Deeskalation unternehmen. Einen Beleg dafür gibt es nicht.

In Rostow am Don posiert ein Mann mit einer russischen Fahne neben einem Fahrzeug der Wagner-Gruppe. © Stringer/AFP

Update vom 24. Juni, 17.50 Uhr: Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sagt ntv, für Russland sei „die Stunde der Wahrheit“ gekommen. „Die Gewaltherrschaft Putins und sein Schicksal hängen an einem seidenen Wagner-Faden“, so Melnyk, der jetzt Vize-Außenminister seines Landes ist.

Zuletzt hieß es, dass die Söldner der Wagner-Truppe nach Angaben des Regionalgouverneurs am Samstag bis in die russische Region Lipezk rund 400 Kilometer südlich von Moskau vorgedrungen sind. Wagner-Söldner seien dabei, „sich auf dem Gebiet der Region Lipezk zu bewegen“, teilte Regionalgouverneur Igor Artamonow im Online-Dienst Telegram mit.

Update vom 24. Juni, 11.00 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat angesichts des bewaffneten Aufstands des Chefs der Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, von „Verrat“ gesprochen und zur Ausschaltung der Drahtzieher aufgerufen. Die Streitkräfte hätten Befehl, gegen die Organisatoren vorzugehen, sagte der Kremlchef am Samstag in einer Fernsehansprache an die Nation. Wer Waffen erhebe und bewaffneten Aufstand organisiere, werde bestraft. Putin forderte die Wagner-Kämpfer auf, ihre Teilnahme an kriminellen Handlungen umgehend zu beenden. Prigoschin galt bislang als Vertrauter des Präsidenten.

Zugleich bestätigte Putin die Blockade wichtiger Objekte in der südrussischen Stadt Rostow am Don durch die Söldnertruppe. „Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert“, sagte Putin in der vom Staatsfernsehen übertragenen Ansprache ans russische Volk. Über die Lage des an die Ukraine grenzende Gebiet Rostow sagte er: „Sie bleibt schwierig.“

Das Verteidigungsministerium rief die Söldner indes zum Aufgeben auf. Sie seien von Prigoschin in ein „kriminelles Abenteuer“ ineingezogen worden. „Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt, indem sie um Hilfe gebeten haben, damit sie sicher an ihre Einsatzorte zurückkehren können“, hieß es. „Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller.“

Russland: Wagner-Söldner übernehmen Stadt Rostow am Don

Erstmeldung vom 24. Juni: Rostow am Don – Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat mit seiner Truppe Wagner nach eigenen Angaben wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt. „Unter unserer Kontrolle befinden sich Militärobjekte Rostows, darunter auch der Flugplatz“, sagte Prigoschin in einem veröffentlichten Video.

Er behauptete, in der Stadt in der Grenzregion zur Ukraine kontrollierten seine Kämpfer auch das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums gab es nicht dazu. Verfolgen Sie unsere News im Ticker auf fr.de. Hier finden Sie ein Überblickstück zum Konflikt, und warum Prigoschin Jagd auf Putins Minister macht.

Wagner-Söldner marschieren in Russland ein – alarmierter Putin kündigt Rede an

Derweil kündigte der Kreml eine Rede von Präsident Wladimir Putin an. Der Staatschef werde sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Prigoschin sagte in dem Video außerdem, vom Flugplatz in Rostow starteten weiter planmäßig Kampfflugzeuge für den Krieg gegen die Ukraine. „Die Flugzeuge (...) heben planmäßig ab.“ Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, der eine zentrale Rolle bei Moskaus Krieg gegen die Ukraine spielt, hatte sich zuvor offen gegen die Militärführung gewandt.

Prigoschin will Putins Minister Schoigu

In sozialen Netzwerken tauchte zudem ein Video auf, das Prigoschin mit Russlands Vize-Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow zeigen soll. Darin ist zu hören, wie der Söldnerchef mit einem Vormarsch nach Moskau droht, sollten sich Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow vor ihm verstecken.

Gegen Prigoschin ermitteln die Behörden in Moskau wegen Aufrufs zu einem bewaffneten Aufstand. Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte die Wagner-Söldner aufgerufen, Prigoschin festzusetzen. Der Kreml in Moskau teilte mit, dass Präsident Wladimir Putin fortlaufend über die Lage informiert werde. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in der russischen Hauptstadt deutlich ausgeweitet. In der Nacht waren Militärfahrzeuge im Stadtzentrum unterwegs gewesen. dpa