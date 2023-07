Söldner-Armee am Ende? Wagner stellt vorerst Rekrutierung in Russland ein

Von: Franziska Schwarz

21 Söldner-Zentren in Russland dicht? Auf dem Telegram-Kanal von Wagner-Boss Prigoschin ist von vier Wochen die Rede – „vorübergehend“.

Moskau – Jewgeni Prigoschin hatte sein „Outing“ im Ukraine-Krieg. Im September 2022 gab sich der Russe erstmals nach jahrelangem Leugnen offiziell als Gründer der Wagner-Gruppe zu erkennen – und rekrutierte anschließend unter den Augen der Öffentlichkeit in russischen Gefängnissen. Selbst nach dem Wagner-Aufstand in Russland lief die Söldner-Rekrutierung trotz Prigoschins Flucht wohl weiter. Aber jetzt ist Pause.

Nach Wagner-Aufstand: Prigoschins Privatarmee stellt Rekrutierung ein

Das berichtete nun die Nowaja gaseta Europe. Das Nachrichtenportal zitiert dabei aus einer Telegram-Nachricht von Prigoschins Pressedienst: „Aufgrund der vorübergehenden Nichtteilnahme der Wagner-Gruppe an der ‚militärischen Spezialoperation‘ und der Verlegung in die Republik Belarus stellen wir die Arbeit der Rekrutierungszentren für die Dauer eines Monats ein.“ Aus Propaganda-Gründen wird der Ukraine-Krieg in Russland offiziell nur „militärische Spezialoperation“ genannt.

Nach Schätzungen der Novaya Gazeta Europe rekrutierten noch zum 30. Juni mindestens 21 Rekrutierungszentren in 20 russischen Städten für die Wagner-Gruppe.

Spekulationen über Prigoschins Zukunft nach Aufstand in Russland

Britische Geheimdienste gehen davon aus, dass das russische Verteidigungsministerium längst selbst Häftlinge für den Ukraine-Krieg rekrutiert. Prigoschin befand sich im Ukraine-Krieg seit Längerem im Clinch mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Bei seinem Putschversuch wollte Prigoschin eigenen Angaben zufolge Schoigu und Gerassimow festsetzen. Nach seinem gescheiterten Aufstand setzte sich Prigoschin ins Exil nach Belarus ab.

Wagner-Söldner hissen im Ukraine-Krieg ihre Flagge über der ukrainischen Stadt Bachmut. (Archivfoto) © Ivan Rodionov/Imago

Rekrutierung im Ukraine-Krieg: 10.000 Häftlinge für Putin in einem Monat?

Seit Sommer 2022 hatte Wagner in russischen Gefängnissen neue Kämpfer für den Ukraine-Krieg rekrutiert. Im Zuge des besagten Streits habe Wagner aber den Zugang verloren. Es sei wahrscheinlich, dass sich stattdessen ab April 2023 bis zu 10.000 Gefangene dem Militär von Kremlchef Wladimir Putin angeschlossen haben, teilte das britische Verteidigungsministerium die Einschätzung der Geheimdienste mit. Die Initiative laufe seit Jahresbeginn.

Die Kampagne sei Teil des Versuchs, die Zahl der Soldaten zu erhöhen und gleichzeitig eine neue Mobilmachung zu vermeiden, die in der russischen Öffentlichkeit sehr unpopulär wäre, hieß es aus London. Die Zukunft der Wagner-Einheiten erscheint aktuell offen. Die für ihre Brutalität berüchtigte Söldnerarmee war unter anderem in Libyen, Syrien, der Ukraine und Afrika im Einsatz. Ihr werden Verstöße gegen das Völkerrecht und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. (frs mit dpa)