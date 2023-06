Wagner-Rebellion: Russischer General soll von Prigoschins Plänen gewusst haben

Von: Lukas Rogalla

Der russische General Sergei Surowikin soll über Prigoschins Umsturzpläne informiert gewesen sein, berichten US-Medien. Hat er sogar Unterstützung geleistet?

Moskau – Bei der russischen Armee hat Jewgeni Prigoschin nicht viele Freunde. Immer wieder schoss der oberste Befehlshaber der Wagner-Gruppe in scharfem Ton gegen die Militärführung um Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow und warf ihnen verheerende Inkompetenz im Ukraine-Krieg vor. Auch an der Front kam es zu Auseinandersetzungen aufseiten Russlands. Die russischen Streitkräfte sollen sogar Stellungen der Wagner-Söldner mit Raketen beschossen haben. Der Machtkampf zwischen Prigoschin und Russlands Armee eskalierte schließlich mit dem versuchten Sturm der Söldner auf Moskau.

Sergei Surowikin ist einer der wenigen Offiziere bei den russischen Streitkräften mit einer guten Beziehung zu Prigoschin. Im Kreml sowie bei Soldaten genießt der General eigentlich ein hohes Ansehen. Doch Schoigu übertrug die Aufgabe des Kommandeurs im Januar nach militärischen Rückschlägen an Gerassimow. Surowikin ist seitdem lediglich dessen Stellvertreter. Nun gebe es Hinweise darauf, dass Surowikin in Prigoschins Pläne, die Militärführung zu stürzen, eingeweiht war. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf US-Regierungskreise, die Informationen der Geheimdienste beziehen.

Wagner-Aufstand: Was wusste General Surowikin von Prigoschins Plänen?

Die USA würden nun prüfen, ob Surowikin Wagner-Chef Prigoschin bei der Planung der bewaffneten Rebellion unterstützt habe. Es gebe Hinweise, dass weitere russische Generäle Hilfe geleistet hätten. Prigoschin hätte den Aufstand demnach nicht angezettelt, wenn er keinen Beistand hochrangiger Militärs gehabt hätte, glauben die USA.

Der russische General Sergei Surowikin (l.) und Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu (m.). Surowikin soll von Prigoschins Umsturzplänen gegen Russlands Militärführung gewusst haben. (Archivfoto) © Gavriil Grigorov/Imago

Surowikin hatte sich während des Aufstands auf die Seite Moskaus geschlagen und per Videobotschaft von den Putschisten distanziert. „Der Feind wartet nur darauf, dass sich die innenpolitische Situation in unserem Land verschlechtert“, teilte er via Telegram mit. Ein US-Beamter sagte der New York Times jedoch, dass ihn die Botschaft an ein „Geiselvideo“ erinnere. Surowikins Körpersprache zeige, dass er sich nicht wohl dabei fühle, einen Verbündeten mit der gleichen Meinung zum russischen Militär anzuprangern.

Ein Video soll zudem den General Wladimir Alexejew im Gespräch mit Prigoschin in Rostow zeigen – in der Stadt, die die Wagner-Truppen besetzt hatten. Doch nur Stunden zuvor hatte auch er sich per Videobotschaft gegen Prigoschin gerichtet und hinsichtlich des Aufstands von einem „Stich in den Rücken des Landes und des Präsidenten“ gesprochen.

Surowikin ist einer der wenigen Verbündeten Prigoschins

Michael McFaul, ehemaliger US-Botschafter in Russland, sagte der New York Times: „Es sind zu viele komische Dinge passiert, die in meinen Augen andeuten, dass es eine Absprache gegeben hat, die wir noch nicht ganz aufgeklärt haben. Denken Sie daran, wie einfach es war, Rostow einzunehmen. Überall in Russland sind bewaffnete Wachen. Und plötzlich ist niemand da, der irgendetwas tun kann?“

Prigoschin und Surowikin haben schon bei Russlands Militäreinsatz in Syrien zusammengearbeitet. Nach Ansicht des Wagner-Chefs sei Surowikin der fähigste Kommandeur in der russischen Armee und „der einzige Mensch mit Generalsstern, der was vom Kämpfen versteht“, sagte Prigoschin im Mai auf Telegram.

Ob der General auch Umsturzpläne gegen Putin unterstützt hat, sei US-Beamten zufolge eher unwahrscheinlich. Jedoch seien sich der General und Prigoschin einig gewesen, dass Schoigu und Gerassimow abgesetzt werden sollten. Russlands wenige Erfolge im Krieg gegen die Ukraine führen Fachleute auf Prigoschin und Surowikin zurück. So hatten die Wagner-Kämpfer nach einer neunmonatigen Schlacht die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine erobert, wenn auch mit extrem hohen Verlusten.

Nach Wagner-Aufstand: Wie geht Putin mit Surowikin, Schoigu und Gerassimow um?

Nun ist Putin am Zug. Glaubt der Kreml-Chef daran, dass Surowikin an den Umsturzplänen beteiligt war, könnte er entsprechend reagieren und ihn von seiner Rolle absetzen. Putin könnte aber an Surowikin festhalten, wenn er Prigoschin nicht unterstützt hat, sondern nur von dessen Plänen wusste, sagten die US-Beamten der New York Times. Vorerst sehe es so aus, als würde Putin die gesamte Verantwortung für den Aufstand auf Prigoschin schieben wollen.

Nach dem bewaffneten Aufstand der Wagner-Kämpfer am Samstag, den Prigoschin ausgerufen hatte, ist der Söldner-Chef wohl im Exil in Belarus. Was aus Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow wird, ist noch unklar. (lrg)