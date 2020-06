Trump-Show in Tulsa: Experten warnen vor Corona-Ausbruch – und Donald warnt die Gegendemonstranten

Donald Trump will mit seinem Auftritt in Tulsa (Oklahoma) vor den US-Wahlen aus der Krise heraus - und sorgt damit allseits für Wirbel.

Donald Trump* steckt weniger als 150 Tage vor den Wahlen 2020 in einer massiven Krise

steckt weniger als 150 Tage vor den in einer massiven Krise Mit einem Wahlkampfauftritt in Tulsa (Oklahoma) will er seine Kampagne wieder in Fahrt bringen

will er seine Kampagne wieder in Fahrt bringen Experten warnen vor einem Corona*-Superspreader-Event, die Stadt verhängt eine Ausgangssperre

Tulsa/Washington – Eine große Veranstaltung in einem geschlossenen Stadion in der Coronavirus-Pandemie? Für US-Präsident Donald Trump scheint das im Angesicht der baldigen US-Wahl 2020* kein Problem zu sein – Infektionsschutz hin oder her.

Trump-Show in Tulsa (Oklahoma) während Corona: Der Präsident leidet vor den Wahlen 2020 unter Lagerkoller

Nach Monaten, die Trump in der Corona-Krise meist abgeschottet im Weißen Haus verbrachte, drückt nicht nur der Lagerkoller auf seine Stimmung. In Washington läuft es vor der Präsidentenwahl im November nicht rund – und bis dahin sind es nur noch weniger als 150 Tage: Bei Corona-Pandemie und landesweiten Rassismus-Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd werfen seine Kritiker ihm Totalversagen vor. Ranghohe Ex-Mitarbeiter wie John Bolton zeichnen zudem ein verheerendes Bild von Trumps Führungsstil.

Auch die Umfragen für die US-Wahl 2020 sind schlecht, selbst die neue Erhebung seines Lieblingssenders Fox News zeigt: Der demokratische Konkurrent Joe Biden liegt bei den meisten Wählern deutlich höher im Trend. Auf Twitter tobte Trump: „Sehen Sie, was im November passiert. Fox ist schrecklich!“

.@FoxNews is out with another of their phony polls, done by the same group of haters that got it even more wrong in 2016. Watch what happens in November. Fox is terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

Donald Trumps Show während Corona in Tulsa (Oklahoma): Fast eine Million Tickets beantragt?

Für das Wahlkampf-Team gilt es deshalb, Donald Trump mit dem Auftritt in Tulsa (Oklahoma) wieder auf Touren zu bringen. Angeblich hätten „fast eine Million Menschen Tickets beantragt“, um dabei zu sein, wie der Präsident am Montag (15.06.2020) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Der Ort der für Samstag (20.06.2020) geplanten Veranstaltung in Tulsa fasst allerdings nur rund 19.000 Menschen.

+ Wahlen 2020: Donald Trumps Show in Tulsa (Oklahoma) – Massiver Corona-Ausbruch befürchtet © picture alliance/Tom Mccarthy/AP/dpa

Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale hatte zuvor auf Twitter behauptet, es gebe bereits 800.000 Ticket-Bewerber für die Veranstaltung im Bundesstaat Oklahoma. Tulsa hat rund 400.000 Einwohner, der ganze Bundesstaat – flächenmäßig halb so groß wie Deutschland – kommt gerade mal auf 4 Millionen Einwohner.

Parscale schrieb auf Twitter, alle Teilnehmer würden beim Einlass wegen Corona Masken und Desinfektionsmittel ausgehändigt bekommen. Auch ihre Temperatur werde beim Einlass geprüft werden. Offen blieb zunächst, ob das Tragen der Masken während der ganzen Veranstaltung verpflichtend sein würde.

US-Wahlen 2020: Experten warnen vor Corona-Infektionen bei Trump-Auftritt in Tulsa (Oklahoma)

Bereits vor Tagen standen Trump-Fans in Tulsa an, um sich die begehrten Plätze für die erste Trump-Show seit Monaten zu sichern. TV-Bilder zeigen die Wartenden, wie sie wahlweise unter US- oder Trump-Flaggen ausharren.

Donald Trump, dem das Ganze aus dem Ruder zu laufen scheint, twitterte dazu: „In Tulsa bilden sich bereits große Menschenmengen und Schlangen. Meine Kampagne hat noch nicht begonnen. Sie beginnt am Samstagabend in Oklahoma!“

Ob der Aufruf Donald Trumps jedoch etwas bringt, ist fraglich. Laut einer Analyse des Nachrichtensenders CNN steigen die Fallzahlen in dem US-Bundesstaat Oklahoma stetig an: In der Woche bis zum 17. Juni hat es täglich rund 203 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben, ein Anstieg von 110 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Auch die offiziellen Zahlen vom „Tulsa Health Department“ zeigen: Die Neuinfektionen in der Stadt gehen steil nach oben. Der Chef der Gesundheitsbehörde in Tulsa, Bruce Dart, sagte, er wünsche sich, dass die Veranstaltung noch verschoben werde.

Wahlen 2020: Ausgangssperre in Tulsa (Oklahoma) verhängt – Trump-Team mit bizarrer Corona-Absicherung

In Tulsa wurde derweil eine Ausgangssperre verhängt. Bürgermeister George Theron Bynum begründete dies in seiner Anordnung mit möglichen Protesten gegen den Wahlkampfauftritt und der Furcht vor Ausschreitungen. Donald Trump eskalierte zuvor schon auf Twitter und drohte Anti-Trump-Demonstranten: „Ihr werdet nicht behandelt wie in New York, Seattle oder Minneapolis. Es wird eine ganz andere Szene sein!“

Um die Demonstranten wird sich in Tulsa also gekümmert. Aber was ist mit der massiven Corona-Gefahr? Experten warnen, die Veranstaltung könne zum Superspreader-Event werden. Auch da hat der Präsident und sein Trump-Team vorgesorgt: Wer sich für die Veranstaltung registrieren wollte, musste eine Regelung unterschreiben, wonach die Veranstalter nicht für eine Infektion mit dem Coronavirus und mögliche Folgen haftbar gemacht werden können.

