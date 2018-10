Wahlergebnis in Bayern: Parteien sehen wenig Bedeutung für Hessen

In Hessen wird in zwei Wochen der Landtag gewählt. Der Absturz von CSU und SPD bei der Wahl in Bayern schockiert. An eine Wiederholung des Desasters in Hessen glauben die meisten Parteien aber nicht.

Jubel bei Grünen und AfD, Ernüchterung bei CDU und SPD: Hessens Parteien haben am Sonntag sehr unterschiedlich auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern reagiert. Einig waren sich die meisten, dass das bayerische Ergebnis nicht auf die Landtagswahl in zwei Wochen in Hessen übertragbar ist.

"In Bayern waren die Bürgerinnen und Bürger mit der Landesregierung mehrheitlich nicht zufrieden, das ist bei uns anders", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dem Radiosender Hit Radio FFH. Man müsse in den letzten zwei Wochen des Wahlkampfes deutlich machen, dass es bei der Wahl um Hessen gehe. Michael Boddenberg, Chef der CDU-Landtagsfraktion, erklärte: "Das Ergebnis für die CSU ist enttäuschend, auch wenn sie mit Abstand die stärkste Partei bei dieser Landtagswahl geworden ist."

Hessens SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser bezeichnete das Abschneiden der Volksparteien in Bayern als "historische Niederlage". "Das Ergebnis für die SPD ist dramatisch und deprimierend", sagte sie. In Hessen werde die Situation bei der Landtagswahl in zwei Wochen aber ganz anders sein: "Hessen ist nicht Bayern." So gebe es hier bereits seit fünf Jahren eine schwarz-grüne Regierung.

"Die bayerischen Grünen haben sensationell vorgelegt. Wir wollen in 14 Tagen in Hessen nachlegen", erklärten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir, Spitzenkandidaten der hessischen Grünen. Der klare Kurs der Partei mit Verantwortungsbewusstsein und Veränderungsbereitschaft, mit "Herz statt Hetze" sei bestätigt worden. Der Wahlausgang in Bayern sei Rückenwind für die Grünen.

Die hessische AfD sieht sich durch den Einzug ihrer Partei in den bayerischen Landtag gestärkt. "Die AfD wird in zwei Wochen in Hessen noch stärker abschneiden als in Bayern", sagte AfD-Sprecher Robert Lambrou. Man erwarte bei der Wahl in zwei Wochen "15 Prozent plus X". Denn in Bayern gebe es eine Besonderheit, die in Hessen fehle: "Die Freien Wähler befinden sich seit zehn Jahren im Landtag und haben ein großes bürgerlich-konservatives Wählerpotenzial der AfD gebunden."

Von einer "krassen Klatsche für die große Koalition" sprach Janine Wissler, Fraktionsvorsitzender der Linken. Trotzdem sei es kein toller Wahlabend gewesen - auch wegen des starken Abschneidens der AfD. Dass die Linken im Nachbarbundesland laut Hochrechnung nicht über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, sei wenig überraschend. "Bayern ist ein schwieriges Pflaster für uns", erklärte sie. Sie glaube nicht, dass das Bayern-Ergebnis große Auswirkungen auf Hessen habe.

"Das ist auf jeden Fall ein sehr bayerisches Ergebnis", sagte FDP-Fraktionsvorsitzender René Rock. Die Bayernwahl sei im Gegensatz zur kommenden hessischen Landtagswahl bundespolitisch aufgeladen. In Hessen gebe es mit dem Diesel-Fahrverbot für Frankfurt aber ein richtiges Wahlkampfthema. "Das wird aus meiner Sicht wahlentscheidend sein".

Hochrechnungen aus Bayern

Nach Hochrechnungen aus Bayern vom Abend kam die CSU auf rund 37 Prozent. Zweitstärkste Kraft waren die Grünen mit 18 Prozent, vor den Freien Wählern mit 12 Prozent und der AfD mit rund 11 Prozent. Die SPD wurde demnach mit rund 10 Prozent nur fünftstärkste Partei.

Wahl am 28. Oktober in Hessen

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. 4,38 Millionen Männer und Frauen dürfen ihre Stimme abgeben. Es treten 23 Parteien an. Bei der vergangenen Wahl 2013 lag die Beteiligung bei 73,2 Prozent. Stärkste Kraft in Hessen wurde damals die CDU (38,3 Prozent), gefolgt von der SPD (30,7 Prozent) und den Grünen (11 Prozent). (lhe)