Wahlkampf: Bolsonaro kehrt an Ort von Messerattacke zurück

Teilen

Jair Bolsonaro liegt in Umfragen hinter seinem Herausforderer. © Raul Spinasse/AP/dpa

Im größten Land in Lateinamerika treten Lula da Silva und Bolsonaro im Kampf um die Präsidentschaft an und Staatschef Bolsonaro startete seinen Wahlkampf extra an einem für ihn symbolischen Ort.

Juiz de Fora - Rund sechs Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien ist Staatschef Jair Bolsonaro zu seinem offiziellen Wahlkampfauftakt an den Ort der Messerattacke von 2018 zurückgekehrt.

In der Stadt Juiz de Fora, wo ein Attentäter ihn am 6. September 2018 schwer verletzt hatte, nahm Bolsonaro am Dienstag ein Bad in der Menge und sprach vor Anhängern, wie in seinen sozialen Medien zu sehen war.

Seit diesem Dienstag ist der Wahlkampf in Brasilien offiziell erlaubt. Am 2. Oktober steht in dem größten Land in Lateinamerika der erste Durchgang der Präsidentenwahl an. Dabei kommt es zum Duell zwischen dem rechtspopulistischen Amtsinhaber Bolsonaro und dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro liegt Umfragen zufolge hinter Lula, der in São Paulo am Mittwoch den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil treffen wollte.

Die Zustimmung für den Rechtspolitiker Bolsonaro war im Laufe der Corona-Pandemie immer weiter gesunken. Die Regierung habe während der Pandemie keinen Fehler gemacht, sagte Bolsonaro, dem ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik teils schwere Straftaten zugeschrieben hatte, in Juiz de Fora. Seine aus der Messerattacke entstandene Gesundheitsprobleme hat Bolsonaro immer wieder versucht, zu politisieren. dpa