Wahlkampf-Finale in München: Wie heftig werden die Anti-Merkel-Proteste?

Am Freitag findet auf dem Münchner Marienplatz das Wahlkampf-Finale der Unions-Parteien statt. Wie heftig werden die Proteste gegen Kanzlerin Angela Merkel?

München - Steht der Kanzlerin in München ein richtig unangenehmes Wahlkampf-Finale bevor? Am Freitagabend spricht Angela Merkel auf dem Marienplatz. Um 19.00 Uhr soll die große Abschlussveranstaltung der CSU im Bundestags-Wahlkampf beginnen. Neben der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden sollen auch Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer sowie CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann sprechen. Möglicherweise erreichen die Anti-Merkel-Proteste, die es im Wahlkampf bei Kundgebungen der Kanzlerin laufend gab, an diesem Abend einen Höhepunkt.

Denn: Zeitgleich zum Wahlkampf-Finale der Unionsparteien auf dem Marienplatz hat die AfD eine Kundgebung am Rindermarkt angemeldet. Unter dem Motto "12 Jahre Merkel sind genug!" hat die Partei von 18.30 bis 20.30 Uhr eine „Kundgebung contra Merkel-Veranstaltung“ angemeldet (so der Titel laut der Internet-Seite des Kreisverbandes München Süd.) Also genau dann, wenn Merkel, Seehofer und Herrmann am Marienplatz sprechen. Wie das KVR mitteilt, werden am Rindermarkt 100 bis 200 AfD-Anhänger erwartet.

Merkel am Freitag in München: Planen AfD-Anhänger Mega-Protest?

Vor zwei Wochen hatte die Kanzlerin in Bayern schon einmal einen äußerst unangenehmen Wahlkampf-Auftritt. In Rosenheim ging Merkels Rede auf dem Max-Josefs-Platz im Pfeifkonzert fast unter. Etliche Protestler waren von einer AfD-Kundgebung in der Nähe zur Kanzlerin gezogen - angeführt vom Traunsteiner Bundestagskandidaten Hans-Jörg Müller. Von einem Moment auf den anderen wurde die Merkel-Rede von Pfiffen und Buh-Rufen übertönt.

Einen solchen Protestzug vom Rindermarkt zum Marienplatz soll es am Freitagabend nicht geben, versichert AfD-Bundestagskandidat Wolfgang Wiehle auf Anfrage. Der Vorsitzende des Kreisverbandes München Süd, der die Veranstaltung angemeldet hat, kündigt an: „Was wir von Frau Merkel halten, werden wir auf unserer stationären Kundgebung deutlich machen.“ Allerdings gebe es am Freitagabend sicher auch „Leute, die zunächst unsere Wahl-Veranstaltung anhören wollen. Der eine oder andere wird dann vielleicht auch noch zum Marienplatz gehen und schauen, was bei der Kanzlerin so geboten ist.“

Allerdings rät Wiehle allen AfD-Anhängern schon im Vorfeld davon ab, die Merkel-Kundgebung mit Trillerpfeifen zu übertönen. „Wir planen keine Störung dieser Kundgebung. Wir wollen ja im Gegenzug auch keine Störung unserer eigenen Veranstaltung.“

Auch wenn die AfD an diesem Abend ihre Anhänger im Griff hat: Die Anti-Merkel-Proteste könnten an diesem Abend noch von einer anderen Gruppe kommen: Nämlich von Pegida. Laut KVR hat Pegida München e.V. wie jede Woche am Montag, Mittwoch und Freitag eine Versammlung angezeigt. Am Freitagabend plant das rechte Bündnis, sich von 19.00 bis 22.00 Uhr an der Neuhauser Straße zu treffen. Also nur wenige Meter vom Wahlkampf-Finale mit der Kanzlerin entfernt. Hört sich nach geplantem Chaos an.

+ Anti-Merkel-Protest am Montag auf dem Domplatz in Regensburg. © picture alliance / Nicolas Armer

Merkel in München: Pegida ruft auf Facebook zu Störaktion auf

Via Facebook hat bereits ein Münchner Pegida-Aktivist zu einer massiven Störaktion aufgerufen. „Am 22.09.17 Merkel einen ‚Empfang‘ bereiten! Schilder und Trillerpfeifen! Lasst uns ihr unsere Meinung trillern!“

Im Netz findet man auch detaillierte Anleitungen, wie man Wahlkampf-Auftritte der Kanzlerin am effektivsten stört. Zum Beispiel auf dem Rechtsaußen-Portal „PI News“. Im Artikel „Merkel die Tour vermasseln!“ finden sich die Termine und Orte aller Merkel-Kundgebungen. Natürlich auch für das Wahlkampf-Finale der Union in München. Dazu heißt es: „Damit gibt sie den Bürgern endlich Gelegenheit, ihr klarzumachen, was ‚die schon länger hier Lebenden‘ von ihrer Politik der Unsicherheit und der offenen Grenzen halten.“

Zudem gibt „PI News“ auch zahlreiche „Tipps für einen erfolgreichen Protest“. Unter anderem diese:

„Gängige Polizeipraxis bei linken Protestierern auf rechten Veranstaltungen ist z.B., dass auch Trillerpfeifen o.ä. toleriert werden, solange man den Redner noch irgendwie verstehen kann und man seinen Nebenmann nicht gerade einen Hörsturz ins Ohr trillert…“

„Lassen Sie sich nicht von CDU-Ordnern einschüchtern! Einen eventuellen Platzverweis kann nur die Polizei erteilen. Im Zweifel sind klaren Anweisungen der Polizei vor Ort immer Folge zu leisten, wenn man sich nicht der Gefahr von Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren aussetzen will.“

„Bereiten Sie ein Protestbanner zuhause vor, manchmal reicht auch ein Karton mit ein paar Worten drauf. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!“ (Anm.d.Red.: Auf der Seite findet sich auch gleich ein Link zu etlichen „Anregungen für Motive und Sprüche“.)



Wenn es aber am Freitagabend in München auch so läuft, wie bei vielen anderen Auftritten der Kanzlerin im Bundestagswahlkampf, dann könnten die üblichen Sprechchöre (“Hau ab!“ und „Merkel muss weg“) über den Marienplatz dröhnen. Nicht nur in Rosenheim, auch in Regensburg oder in Bayreuth gab es bei Wahlkampf-Terminen der Kanzlerin im CSU-Land lautstarken Protest und etliche blaue AfD-Plakate in den Reihen der Merkel-Gegner.

Erlebt München am Freitagabend extrem heftige Proteste der Merkel-Gegner? Gerade zum Wahlkampf-Finale der Union würden AfD oder Pegida über die TV-Berichte eine große mediale Öffentlichkeit erreichen.

“Wir haben derzeit keine Erkenntnisse, dass Störaktionen geplant sind“, erklärt die Polizei auf Anfrage. Allerdings heißt es auch: „Wir werden an diesem Abend natürlich Präsenz vor Ort zeigen.“