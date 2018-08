Erster Wahl-O-Mat für Landtagswahl in Hessen: Wann er erscheint, wie er funktioniert

Bei vielen Wahlen soll er Wählern die Entscheidung für oder gegen eine Partei erleichtern: der Wahl-O-Mat. In diesem Jahr gibt es das Online-Tool erstmals auch für die Landtagswahlen in Hessen.

Wen soll ich wählen? Um diese Frage zu beantworten, nutzen viele Wähler den Wahl-O-Mat. Das Online-Tool gibt es seit 2002 zu fast jeder Wahl. Nutzer können dabei 38 politischen Aussagen zustimmen, ablehnen oder sich enthalten. Der Wahl-O-Mat berechnet dann die Übereinstimmung der Nutzermeinung mit der der Parteien. Aber wie funktioniert das überhaupt? Und wann können Sie den Test machen? In diesem Artikel erklären wir es.

Wann wird der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Hessen veröffentlicht?

Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Hessen soll Ende September online gehen - also etwa einen Monat vor der Wahl am 28. Oktober. Neben der Internetseite gibt es auch Wahl-O-Mat-Apps. Sie können schon jetzt für Apple-Geräte sowie Android- und Windows-Smartphones heruntergeladen werden, zeigen aber noch den aktuellsten Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2017.

Wer entwickelt den Wahl-O-Mat?

Hinter dem Projekt steckt die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Es soll vor allem junge Wähler bei der Wahlentscheidung helfen und spielerisch an politische Inhalte heranführen. Die öffentliche Behörde startete den Wahl-O-Mat anlässlich der Bundestagswahl 2002 und bietet das Frage-Tool seitdem für alle Bundes- und Europawahlen sowie die meisten Landtagswahlen an. Bei 23 der 28 Landtagswahlen in diesem Jahrzehnt gab es einen Wahl-O-Mat. Die hessische Version in diesem Jahr ist aber eine Premiere. Bei der jüngsten Wahl 2013 hatte etwa das Geld für die Entwicklung gefehlt.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Die Nutzer können ihre Antworten auf die 38 Wahl-O-Mat-Thesen mit denen der Parteien vergleichen. Damit das passieren kann, müssen aber erst einmal Thesen und die Antworten der Parteien vorliegen. Die Thesen jedes Wahl-O-Mat werden von einem Team aus 20 bis 25 jungen Wählern sowie Experten erarbeitet. Jeder junge Mensch zwischen 16 und 26 Jahren kann sich dafür bewerben. Rund drei Monate vor der Wahl trifft sich die Gruppe, um anhand von Partei- und Wahlprogrammen sowie programmatischen Aussagen der Parteien etwa 80 bis 100 Thesen zu entwickeln. Alle diese Thesen werden den Parteien zur Beantwortung vorgelegt, die sie innerhalb von zwei bis drei Wochen beantworten sollen. Außerdem können die Parteien zu jeder These eine Begründung abgeben.

Um Fehler und Verständnisprobleme zu vermeiden, prüfen Politikwissenschaftler die Antworten der Parteien, die im Zweifel nochmals die Parteien kontaktieren. In einem zweiten Workshop etwa eine Woche vor der Veröffentlichung des Wahl-O-Mat werden aus allen Thesen 38 ausgewählt, die laut BPB

die wichtigsten Themen der Wahl aufgreifen,

von den Parteien kontrovers beantworten werden,

Unterschiede zwischen den Parteien deutlich machen und

viele Politik-Themen abdecken müssen.

Nachdem der Wahl-O-Mat veröffentlicht wurden, können die Nutzer abstimmen. Am Ende bekommt jeder angezeigt, welche der acht vorher vom Nutzer gewählte Partei die Thesen am Ähnlichsten beantwortet hat. Hat die Partei genau wie der Nutzer abgestimmt, vergibt das Frage-Antwort-Tool zwei Punkte, bei gegensätzlichen Positionen keinen Punkt. Wenn die Partei und der Nutzer bsp. mit "stimme zu" antwortet und die Gegenseite sich enthält, gibt es einen Punkt.

Warum kann man nur acht Parteien auswählen?

Die Thesen kann zwar jede zur Wahl zugelassene Partei beantworten, angezeigt bekommt der Nutzer aber jeweils nur die Übereinstimmung seiner Antworten mit acht ausgewählten Parteien. Die BPB wolle dem Nutzer eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen lassen. Sie sollen selbst darüber entscheiden, welche Parteien für sie von Interesse seien. Außerdem richte sich der Wahl-O-Mat an Erst- und Jungwähler, weshalb die Ergebnisse möglichst übersichtlich sein sollten, argumentiert die BPB.

Ist der Wahl-O-Mat politisch unabhängig?

Das Projekt wird von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wissenschaftlich begleitet. Laut Aussage der Forscher ist "parteipolitische Neutralität" oberstes Gebot. Die BPB erfülle einen staatlichen Bildungsauftrag, "dessen Einhaltung durch einen wissenschaftlichen Beirat garantiert" werde. Außerdem würde die BPB keine finanzielle Interessen verfolgen.

Kritik am Wahl-O-Mat

Immer wieder gibt es auch Kritik am Wahl-O-Mat. Bis 2009 berücksichtigte der Wahl-O-Mat etwa nur die größere Parteien. Erst seit einem Urteil des Verwaltungsgerichts München werden die Thesen an alle Parteien geschickt.

In einigen Fällen wollen Parteien aber gar nicht erst am Wahl-O-Mat teilnehmen. Ein Beispiel ist Mecklenburg-Vorpommern, neben Hessen das einzige Bundesland ohne "eigenen" Wahl-O-Mat. Dort haben CDU und SPD ihre Mitarbeitet für den Wahl-O-Mat zu den Landtagswahlen 2011 und 2016 verweigert. Ihre Begründung: Der Wahl-O-Mat würde komplexe politische Fragen zu sehr vereinfachen. Als Beispiel nannte etwa die SPD die Frage nach Kinderbetreuung im Land, die sich nicht mit einfachen Antworten klären lasse. "Der Wahl-O-Mat gaukelt eine Einfachheit vor, die nicht echt ist", zitiert Spiegel Online den SPD-Landesgeschäftsführer Marcus Unbenannt.

Ein Grundsatzproblem des Wahl-O-Mat ist außerdem, dass er sich maßgeblich an den Versprechen und Wahlprogrammen der Parteien orientiert. Die tatsächliche Politik der Parteien ist also wenig relevant.