Washington greift zum Stecker

Mit neuen Strafmaßnahmen nehmen die USA die russische Währung ins Visier. Ein Kommentar von Tibor Pézsa.

Was US-Präsident Donald Trump will, kann niemand so genau sagen, erst recht nicht, soweit es sein Verhältnis zu Russland betrifft. Auf dem Nato-Gipfel in Helsinki hatte Trump sich noch derart auffällig an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin angebiedert, dass sich der US-Präsident daheim wochenlang dagegen wehren musste, als Hochverräter zu gelten.

Die Ankündigung scharfer US-Sanktionen gegen Moskau dürfte allerdings weniger mit Trumps Verhältnis zu Putin zu tun haben. Sie entspricht den Vorgaben der US-Gesetze, und sie fügt sich gut ein in das traditionell enge amerikanisch-britische Verhältnis, besonders in Zeiten des heranrückenden Briten-Austritts aus der EU.

Vor allem aber folgt sie der Logik, mit der sich die USA unter Trump gegen ihren Abstieg als Weltmacht stemmen: Wer nicht so will wie die Amerikaner, dem versuchen sie mit aller Macht, wirtschaftlich den Stecker zu ziehen.

Die heftige Reaktion der Finanzmärkte auf Sanktionen, die nur angekündigt sind, zeigt, wie ernstzunehmend die amerikanischen Möglichkeiten sind. Russische Banken dürften bald extreme Schwierigkeiten bekommen, sich noch Geld am internationalen Kapitalmarkt zu besorgen. Nicht nur gegenüber dem Iran, auch gegenüber Russland müssen sich Investoren und Geschäftspartner Russland-Geschäfte künftig zweimal überlegen.

Kurzfristig dürfte die Cowboy-Politik der Amerikaner Wirkung zeigen. Langfristig aber schwächt sie die Weltmacht USA. Denn selbst alte Freunde der Amerikaner müssen einsehen, dass sie sicherer fahren, wenn sie ihre Abhängigkeit von diesem Partner reduzieren.