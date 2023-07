Wegen legaler Vereinsarbeit? Kurde soll abgeschoben werden

Von: Erkan Pehlivan

Der Fall des Kurden Muhiddin Fidan zeigt, wie schnell Kurden kriminalisiert und abgeschoben werden können. Dahinter steckt offenbar eine enge Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland.

Kassel – Der Fall des Kurden Muhiddin Fidan hat in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Nach 27 Jahren sollte der fünffache Familienvater, dessen Ehefrau und Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, abgeschoben werden. Nach mehreren Tagen im Darmstädter Abschiebegefängnis mussten die Behörden am vergangenen Dienstagabend die Freilassung des Kurden veranlassen. Das Verwaltungsgericht Kassel hatte in einem Eilverfahren entschieden, dass die Abschiebungsandrohung rechtswidrig ist.

Laut den Kasseler Behörden ist Fidan zur Ausreise verpflichtet, nachdem sein Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt und dies vom Verwaltungsgericht bestätigt worden sei. Auch der Petitionsausschuss des Landtags, der sich mit dem Fall befasste, sei zu keiner anderen Auffassung gekommen.

Werden Kurden und Aktivitäten kurdischer Vereine kriminalisiert?

Fidan soll als Gefährder gelten, weil er sich im Gesellschaftszentrum Kurdistan in Kassel engagiert hatte. Der Kurde organisierte in dem Kasseler Verein etwa Integrationshilfe und kurdische Tanzkurse – war aber auch politisch aktiv. Vor Jahren hat er dort seinen Vorstandsposten abgegeben. Die Behörden werfen dem Familienvater vor, durch seine Vereinsaktivität die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützt zu haben. Fidan kann die Vorgehensweise der Behörden allerdings nicht verstehen. „Ich bin noch nie verurteilt worden. Ich habe noch nie etwas Illegales getan. Der Verein ist ein legaler Verein, der legale Aktivitäten durchführt“, erzählt der Kurde im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Abschiebehafteinrichtung (AHE) des Landes Hessens in Darmstadt-Eberstadt. © Arne Dedert/dpa

Kurdischer Verein ist eingetragen und gemeinnützig

Der eingetragene Verein ist seit Jahren in Kassel aktiv und setzt sich unter anderem auch für Migranten ein, die wie Fidan ähnlich abgeschoben werden sollen. Die Bewertung der Behörden, Aktivitäten des Vereins stellten eine Gefährdung dar, kann Siyar Bavli vom Kurdischen Gesellschaftszentrum Kassel nicht verstehen.

„Wir werden kriminalisiert. Unsere angemeldeten Demonstrationen werden von den Sicherheitsbehörden beobachtet. Viele Teilnehmer an unseren Demos bekamen später die selben Probleme wie Fidan. Ihre Aufenthaltserlaubnis wurde etwa nicht verlängert“, so Bavli. Offenbar gebe es hier eine enge Zusammenarbeit deutscher Sicherheitsbehörden mit ihren türkischen Kollegen. Bavli erzählt, dass ihr eingetragener Verein in der vergangenen Woche sogar den Status der sogenannten „Gemeinnützigkeit“ erhalten hat.

Enge Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Behörden

Auch Kerem Schamberger, Referent für Flucht und Migration bei medico international, sieht im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei. „Der Fall zeigt, dass es in Europa für politisch aktive Kurden gefährlich wird. In Deutschland ist es schon seit Jahren so, weil die Zusammenarbeit seit Jahren eng ist. Besonders auch in Schweden beobachten wir derzeit, dass die Verfolgung von Kurden immer stärker wird. Politisch aktive Kurden gerieten in Europa immer mehr in Bedrängnis und das, obwohl Europa zumindest auf dem Papier liberale und demokratische Werte verteidige, so der Menschenrechtsexperte.

Der Kurde Muhiddin Fidan ist seit 1996 in Deutschland. © privat

Fr.de hatte vergangenes Jahr aufgedeckt, dass der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank zwischen dem 5. Juli bis zum 7. Juli auf Einladung des türkischen Generalstaatsanwalts Bekir Sahin zu Besuch in der Türkei war. Erst eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Linke) hatte ein wenig Aufschluss über die Hintergründe gebracht. Bei dem dreitägigen Besuch hat sich der deutsche Generalbundesanwalt neben dem türkischen Justizminister auch mit Präsident Recep Tayyip Erdogan getroffen.

Gefahr einer Abschiebung weiterhin vorhanden

Die Gefahr einer Abschiebung des Kurden in die Türkei ist aber noch nicht gebannt. „Das Regierungspräsidium Kassel kann hier nacharbeiten. Ich würde daher nicht sagen, dass mein Mandant über dem Berg ist“, sagt Rechtsanwalt Markus Künzel auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Ehefrau und auch die gemeinsamen Kinder leiden sehr unter der Angst, dass der Familienvater erneut abgeholt werden kann. „Meiner Frau und vor allem meinen Kindern geht es nicht gut. Sie fragen mich immer wieder, warum sie mich mitgenommen haben und ob das noch mal passieren wird“, safre Fidan. Obwohl der Kurde mit 13 Jahren nach Deutschland kam und seither noch nie die Türkei besucht hat, droht dem Mann in dem Land Folter und langjährige Haft wegen Terrordelikten. (erpe)