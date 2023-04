Kriegsziele in der Ukraine: Einen Sieg für Kiew und den Westen messbar machen

Von: Foreign Policy

Teilen

Ukrainische Soldaten geben bei einer Beerdigungszeremonie Salutschüsse ab. © DIMITAR DILKOFF/AFP

Wann endet der Krieg in der Ukraine? Die westliche Unklarheit über die Kriegsziele schafft ein riskantes Vakuum, das der Kreml ausnutzen kann.

Nach über einem Jahr Krieg dauern die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine weiter an. Doch die Ukraine drängt noch in 2023 auf einen Sieg.

Unklar ist aktuell jedoch, wie ein ukrainischer Sieg aussehen könnte. Reicht es den Status quo vor de russischen Invasion wiederherzustellen oder streben Kiew und der Westen nach mehr?

Durch das Fehlen von klaren Sieg-Bedingungen könnte ein politisches Vakuum entstehen, von dem vor allem Russland profitieren könnte.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 30. März 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington D.C. – Als Präsident George W. Bush 2003 an Bord des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln nur sechs Wochen nach Beginn des Irak-Kriegs seine „Mission erfüllt“-Rede hielt, wurde sie schnell zu einer Warnung davor, in einem unvorhersehbaren Krieg den Sieg zu erklären. Washington zog den Großteil seiner Streitkräfte erst acht Jahre später ab, und der Abzug glich eher einer Niederlage als einem Sieg.

Zwanzig Jahre später besteht die Gefahr in der Ukraine nicht darin, den Sieg vorschnell zu erklären, sondern darin, ihn überhaupt nicht zu definieren.

Ukraine: Unter welchen Voraussetzungen endet der Krieg gegen Russland?

Seit mehr als einem Jahr versorgen die westlichen Unterstützer die Ukraine mit Waffen, Munition, Geld und politischer Unterstützung, um die russischen Invasionstruppen zurückzudrängen. Mit dieser Hilfe konnte die Ukraine etwa die Hälfte des Gebiets zurückgewinnen, das Russland seit dem 24. Februar 2022 besetzt hat. Das ist ein bemerkenswerter und unbestreitbarer Erfolg.

Die Befürworter der Ukraine haben sich jedoch gescheut, das Ergebnis zu definieren, das sie mit ihrer Hilfe erreichen wollen. Geht es darum, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium, einschließlich der Krim, mit militärischer Gewalt befreit? Geht es darum, Russland auf die Linie zurückzudrängen, die vor dem 24. Februar 2022 bestand, und so einen Status quo ante wiederherzustellen, der Russland die Kontrolle über die Krim und den Donbas belässt? Soll ein weiterer ukrainischer Vorstoß auf dem Schlachtfeld ermöglicht werden, gefolgt von einem Waffenstillstand und Verhandlungen, die Russland irgendwie - auch wenn unklar ist, wie - zu einem Rückzug aus der Ukraine veranlassen?

Ukraine-Krieg: Strategische Unklarheit – dem Westen fehlt es an Bedingungen für einen ukrainischen Sieg

Die westliche Ambiguität, die offen lässt, was ein Sieg bedeutet, war in der frühen Phase des Krieges sinnvoll. Angesichts der großen Bandbreite möglicher Ergebnisse ermöglichte die Ambiguität eine flexible Formulierung von Sieg und Niederlage: Selbst wenn Russland auf dem Schlachtfeld erfolgreich war, konnte sein Erfolg immer noch als strategische Gesamtniederlage gewertet werden, die es in den Augen der Weltöffentlichkeit isolierte. Zweideutigkeit war auch ein nützliches Mittel, um zu vermeiden, dass die westliche Unterstützung für Moskau eingeschränkt wird oder die ukrainischen Streitkräfte durch unerreichbare Ziele oder Zeitvorgaben demoralisiert werden. Daher wird im Westen häufig davon gesprochen, Kiew so lange zu unterstützen, wie es nötig ist - was eindringlich genug klingt, bis man sich fragt, was „es“ ist.

Im zweiten Jahr ist die Lage weit weniger unsicher. Zwar wird die Ukraine immer noch von russischen Raketen beschossen und die Kämpfe an der Front sind nach wie vor unvorstellbar brutal, doch haben sich die möglichen Ausmaße dieses Krieges verringert. Kiew wird nicht fallen, und die Ukraine wird nicht von der russischen Armee überrannt werden. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die Ukraine das bereits befreite Gebiet verliert, wie Russlands erfolglose Winteroffensive gezeigt hat. Aber selbst wenn mehr Klarheit über die Eventualitäten auf dem Schlachtfeld herrscht, gibt es immer noch keine strategische Klarheit darüber, was ein Sieg bedeutet.

Ukraine-Aktuell: Russland „evakuiert“ besetzte Gebiete in der Region Cherson

Kiew braucht klare Maßstäbe für einen Sieg – politisches Vakuum droht

Die westliche Öffentlichkeit erhält in dieser Frage widersprüchliche Signale von ihren Führern. Meistens sagen westliche Beamte, es sei Sache der Ukrainer, zu definieren, was ein Sieg bedeutet. In Wirklichkeit ist der wichtigste Faktor für einen Sieg jedoch die Art, die Menge und der Zeitpunkt des Eintreffens westlicher Waffen und Munition in der Ukraine, wodurch der Westen einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Und wann immer die Ukraine ihre eigene Definition des Sieges vorbringt - die Rückkehr zu den rechtmäßigen Grenzen der Ukraine von 1991, einschließlich der Krim, notfalls mit Gewalt -, weigern sich viele westliche Staats- und Regierungschefs (abgesehen von den Mittel- und Osteuropäern), sich voll und ganz auf dieses Ergebnis einzulassen, vermutlich aus der Sorge heraus, dass ein Kampf um die Krim, die Russland 2014 illegal annektiert hat, Moskau zu einer unvorhersehbaren Eskalation veranlassen könnte.

Dadurch entsteht ein gefährliches politisches Vakuum inmitten eines Krieges, der zu einem großen Teil durch Narrative geführt wurde. Wenn die Unterstützer der Ukraine den Sieg nicht als Maßstab nehmen, wird es Russland tun. Wenn sich der Westen auf seine eigenen Ängste vor einer Eskalation konzentriert, wird der Kreml diese Ängste durch erneute Drohungen mit einem Atomkrieg schüren. Das Fehlen einer Definition des Sieges - und damit auch einer Definition der russischen Niederlage - ermöglicht es Russland, die Erfolge der Ukraine zu negieren und einen ukrainischen Sieg als unerreichbar darzustellen. Ohne ein klares Ziel wird die westliche Öffentlichkeit den Krieg zunehmend als einen langwierigen, unbestimmten Kampf wahrnehmen, was letztlich die moralische Überlegenheit der Ukraine und die Moral des Westens selbst untergräbt. Die Ukraine und der Westen müssen daher einen Maßstab für den Sieg in dieser Phase des Krieges vorgeben.

Verhandlungen? Waffenstillstand? Wie könnte der Ukraine-Krieg enden

Die anhaltende Unklarheit des Westens trägt auch zu einer polarisierten Debatte zwischen den Befürwortern rascher Verhandlungen und denjenigen bei, die einen vollständigen militärischen Sieg der Ukraine unterstützen. Die ernüchternde Realität ist, dass weder das eine noch das andere - baldige Verhandlungen oder vollständige Befreiung - das wahrscheinlichste Szenario ist. Verhandlungen würden höchstwahrscheinlich zu einem vorübergehenden Waffenstillstand statt zu einem dauerhaften Frieden führen und einen Krieg unterbrechen, den der russische Präsident Wladimir Putin jederzeit wieder aufnehmen kann.

Er hat die Unterwerfung der Ukraine zu seinem Lebenswerk gemacht. Er hat die Annexion von vier Regionen der Ukraine gesetzlich verankert. Es ist töricht zu glauben, dass Putin die Ukraine in Ruhe lassen wird. Er mag diesen Krieg nicht in erster Linie aus innenpolitischen Machtzwecken begonnen haben, aber Russland in einem ständigen kriegsähnlichen, halbmobilisierten Zustand zu halten, hat sich zu seiner besten Chance entwickelt, an der Macht zu bleiben. Da ihm der chinesische Präsident Xi Jinping versichert hat, dass China sein Regime und seinen Kampf gegen den Westen unterstützt, braucht Putin keine Ausweich- oder Rückzugsstrategie.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Endet der Krieg noch in diesem Jahr? Westen sollte vorläufigen Sieg anpeilen

Gleichzeitig ist die Bereitschaft und Fähigkeit des Westens, die Ukraine weiterhin mit massiver militärischer Unterstützung zu versorgen, nicht unbegrenzt. Im Moment rüsten die westlichen Länder die Ukraine auf, um sie in die bestmögliche Position für eine Frühjahrs- und Sommeroffensive zu bringen. Danach stehen strittige Verhandlungen im US-Kongress über die künftige Unterstützung der Ukraine und die Vorwahlen der US-Präsidenten an. In der Zwischenzeit könnte Europa ein weiterer Winter mit hohen Energiepreisen bevorstehen. Die Unterstützung für die Ukraine wird nicht eingestellt, aber der Höhepunkt der westlichen Waffenlieferungen könnte erreicht sein. Das bedeutet, dass 2023 die beste Chance für die Ukraine ist, so weit zu kommen, wie sie kann. Aber selbst unter diesen günstigen Umständen ist ein vollständiger militärischer Sieg - d. h. die Befreiung des gesamten ukrainischen Territoriums - in diesem Jahr nicht mehr zu erreichen. Wahrscheinlicher - und vielleicht das beste Szenario - ist ein erfolgreicher Abbruch der Landbrücke zwischen Russland und der Krim, der die russischen Streitkräfte im Süden isoliert und ihre Position dort unhaltbar macht.

Um sowohl zu optimistische als auch zu pessimistische Erwartungen zu korrigieren, sollten die Ukraine und der Westen einen vorläufigen Sieg anpeilen, der in diesem Jahr realistisch zu erreichen ist. Anstatt zweideutige Antworten auf die Frage zu geben, was ein Sieg bedeutet, sollten die führenden Politiker des Westens öffentlich erklären, dass ihr Ziel für diesen Frühling und Sommer die Rückkehr zu den Linien vor 2022 ist und dass sie die Ukraine mit allem versorgen werden, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Während das übergeordnete Ziel die Wiederherstellung der vollen territorialen Integrität der Ukraine bleibt, würde die Festlegung eines klaren Maßstabs für einen vorläufigen Sieg einen Ankerpunkt für die westliche Öffentlichkeit in der strategischen Kommunikation dieses Krieges darstellen. Sie füllt das diskursive Vakuum mit einem spezifischen Ziel, das die westliche Öffentlichkeit unterstützen kann, und kontert Russlands Strategie, den ukrainischen Sieg als unerreichbar darzustellen.

Debatte um ukrainische Sieg-Bedingungen – Linien vor 2022 als wichtiger Meilenstein

Im Sprachgebrauch der NATO sollte dieser vorläufige Sieg die Untergrenze, nicht die Obergrenze sein. Wenn die Ukraine noch weiter vorankommen kann, wäre das ein großer und willkommener Erfolg. Wenn nicht, sind die Linien vor 2022 ein wichtiger vorläufiger Meilenstein. Damit würde die Uhr bis zum 23. Februar 2022 zurückgedreht und die Waffe der Vergeblichkeit gegen Russland selbst eingesetzt. Mit der Wiederherstellung des Status quo ante würden die russischen Opfer seit Beginn des Krieges völlig umsonst erscheinen. Der Totalverlust aller unter so hohen Kosten gewonnenen Gebiete könnte in den Köpfen der russischen Soldaten, der Öffentlichkeit und der Eliten Zweifel wecken: Wofür war dieser Krieg gut, wenn wir jetzt wieder dort sind, wo wir angefangen haben? In vielen erfolglosen Kriegen der Vergangenheit - einschließlich des russischen in Afghanistan und des US-amerikanischen im Irak - wurde das allgegenwärtige und demoralisierende Gefühl der Sinnlosigkeit zu einem mächtigen Feind zu Hause und auf dem Schlachtfeld. Das ständige Tröpfeln von Zweifeln kann jede große Macht zermürben.

Natürlich ist eine Rückkehr zu den Linien von vor 2022 für die Ukraine und ihre Anhänger ein weniger zufriedenstellendes Ergebnis als eine vollständige militärische Niederlage Russlands oder ein ausgehandelter Rückzug. Es ist jedoch ein nützlicher, realistischer und klar zu kommunizierender Maßstab. Die Definition eines vorläufigen Sieges auf diese Weise wird dazu beitragen, die öffentliche Unterstützung im Westen zu stärken und Putins Ziele im eigenen Land zu untergraben. Mit diesem Ergebnis wird es nicht möglich sein, zu sagen „Mission erfüllt“. Aber ein vorläufiger Sieg ist besser, als überhaupt keinen Sieg zu definieren.

Von Liana Fix

Liana Fix ist Europa-Stipendiatin des Council on Foreign Relations, ehemalige Programmdirektorin für europäische Sicherheit bei der Körber-Stiftung und ehemalige Stipendiatin des German Marshall Fund. Twitter: @LianaFix

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. März 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com