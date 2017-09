Wieder Sammelabschiebung nach Afghanistan

Flug ab Düsseldorf

+ © Julian Stratenschulte Bisher hat Deutschland in etwa einem halben Dutzend Sammelflügen mehr als 100 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Foto: Julian Stratenschulte/Symbolbild © Julian Stratenschulte

Von Düsseldorf aus will Deutschland erneut abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihre Heimat schicken. Es wäre die erste Sammelabschiebung seit dem Anschlag am 31. Mai vor der deutschen Botschaft in Kabul. Vor dem Abflug soll es Proteste geben.