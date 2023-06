Russland-Experte attestiert Putin einen tiefen „Todestrieb“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Kremlchef Wladimir Putin, beliebtes (Fern-)Studienobjekt von Psychologen © Vladimir Astapkovich/AFP

Im Ukraine-Krieg geht Wladimir Putin auch über die Leichen der russischen Bevölkerung. In der Frage, was ihn antreibt, kommt jetzt Sigmund Freud ins Spiel.

London – Wladimir Putin hat schon vielen den Kopf zerbrochen. Auch Psychologen, und das bereits vor dem Ukraine-Krieg. Woher kommt seine extreme Gewaltbereitschaft? Die alte Frage hat jetzt der Guardian wieder gestellt. Seine Antwort: Es könnte sich bei Putin um einen „inneren Vernichtungsdrang“ handeln, einen „Todestrieb“ – das Konzept hatte der Psychoanalytiker Sigmund Freud bekannt gemacht.

„Der Todeswunsch ist der Wunsch, die Verantwortung, die Last der Individualität, der Wahl, der Freiheit loszulassen – und in die anorganische Materie zurückzusinken“, schreibt Autor Peter Pomerantsev. „Einfach aufgeben. In einer Kultur wie der russischen, in der es an der Tagesordnung ist, die Auseinandersetzung mit der dunklen Vergangenheit mit all ihren komplexen Netzen aus Schuld und Verantwortung zu vermeiden, kann ein solches Vergessen besonders verführerisch sein“, meint er weiter.

Kulturschaffende sehen in Russland „Strafe ohne Verbrechen“

Pomerantsev verweist in seiner Analyse auf eine Podcast-Folge von „Explaining Ukraine“, in der Wolodymyr Jermolenko (Philosoph) und Tetjana Ogarkowa (Journalistin/Buchautorin) Russland eine Kultur bescheinigen, in der es „Verbrechen ohne Strafe und Strafe ohne Verbrechen“ gebe.

Willkürliche Gewalt ziehe sich durch Russlands Geschichte, befindet auch Pomerantsev. Stichwort Josef Stalin. Als Beleg führt er an, dass Putin seine Gründe für die Invasion in die Ukraine ständig ändert – von „Entnazifizierung“ über die „Rückeroberung historischer Gebiete“ bis hin zur „Nato-Erweiterung“.

Russland wolle ein mächtiger Pol in der Welt sein, doch es gelinge ihm nicht, ein „erfolgreiches politisches Modell zu schaffen, dem sich andere anschließen würden“. Nun habe es also „nichts anderes zu bieten, als jeden in seine eigenen Tiefen zu ziehen“ – ein Todestrieb eben, schlussfolgert Pomerantsev.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Psychologen analysieren Putins Äußerungen und Auftritte

Wie erwähnt, beschäftigen sich Psychologen schon lange aus der Ferne mit Putin. Wie etwa Magnus Linden, der 2022 seine Erkenntnisse als Co-Autor auf dem Portal The Conversation teilte. Er ging dabei auch auf das Problem der (räumlichen) Ferne zu Putin ein und erläuterte die Methode: „Wir können Reden, Entscheidungsfindungen oder Interviews im Zeitverlauf betrachten. Das ist nicht unbedingt ein schlechter Ansatz – denn manche Leute lügen bei Persönlichkeitstests.“

Lindens Diagnose: Putin ist autokratisch und autoritär, was ja auf der Hand liegt. Aber er erklärte auch, dass derartige Führungskräfte dazu neigen, wichtige Entscheidungen selbst zu treffen. Sie seien eher „aufgabenorientiert“ als interessiert am allgemeinen Wohlergehen. Außerdem wahrten sie Distanz zu anderen.

Mit Blick auf die Wirtschaftssanktionen des Westens warnte Linden in seinem Beitrag, dass Putin (Medien-)Informationen streng kontrolliere, um Unsicherheit und Angst in der russischen Bevölkerung zu schüren – dies könnte aber dazu führen, dass diese zu ihrem eigenen „Schutz“ nach autoritärer Führung verlangt.

„Putins Ansichten über die politische Welt haben sich radikal verändert“

Auch das European Consortium for Political Research (ECPR) wandte diese Methode vergangenes Jahr auf Putin an. Autorin Consuelo Thiers, die sich mit politischer Psychologie beschäftigt, schrieb in ihrer Analyse: „Putin hörte auf zu glauben, dass es hilfreich sei, Versprechungen zu machen. Stattdessen begann er, Drohungen, Strafen und Widerstand als die besten Strategien zu sehen, um seine Ziele zu erreichen.“

Auch sie schränkte ein, dass ihre Wahrnehmungen nicht objektiv sein könnten, beharrte aber: „Meine Ergebnisse zeigen jedoch, dass sich Putins Ansichten über die politische Welt radikal verändert haben. Putin begann, die Welt als zunehmend feindselig gegenüber Russland wahrzunehmen, und er begann zu zweifeln, dass er seine Ziele mit kooperativen Taktiken erreichen würde.“

Wer ist Peter Pomerantsev, der auf Sigmund Freud verweist, um Wladimir Putin zu verstehen? Der in Kiew geborene Journalist beschäftigt sich seit 2013 für internationale Magazine (Newsweek, The Atlantic, Monde Diplomatique) mit der kulturellen und politischen Entwicklung Russlands. Er prägte den Begriff „postmoderne Diktatur“, um Wladimir Putins Regierungsstil zu beschreiben. 2017 kam sein Buch „Nothing is True and Everything is Possible: Adventures in Modern Russia“ heraus, das von der Kritik überwiegend positiv aufgenommen wurde.

Putins Signal im Ukraine-Krieg: „Gebt unserer Unermesslichkeit nach“

Zurück zu Pomerantsev und seiner „Todestrieb“-Analyse im Guardian. Er warnt, dass Russland und sein „Todestrieb“ im Ukraine-Krieg erfolgreich sein könnten. Denn Putin sende mit seiner Gewalt und Zerstörung auch eine Botschaft an die Ukraine und den Westen: „Gebt unserer Unermesslichkeit nach, gebt euren Kampf auf.“ Trotz der russischen Niederlagen im Ukraine-Krieg „kann diese Propaganda immer noch funktionieren“, glaubt Pomerantsev. (frs)