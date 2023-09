Gegen Putins Panzerraketen: Ukrainer rüsten Leopard-2 nach – und geben Russen Hinweis

Von: Patrick Mayer

Die ukrainischen Streitkräfte posten ein Video mit deutschen Leopard-2-Panzern. Gut erkennbar, auch für Russland, ist eine nachgebesserte Schwachstelle.

Kiew – Im Ukraine-Krieg sollte man der jeweils anderen Seite mit Social-Media-Postings und veröffentlichten Videoaufnahmen besser nicht zu viel preisgeben. Das russische Staats-TV servierte den Ukrainern nun zum Beispiel die genaue Position einer Luftabwehrstellung. Doch: Auch Kiew verrät Russland ungewollt das eine oder andere militärische Detail.

Ukraine-Offensive: Kiew präsentiert in Video Schwachstelle des Leopard-2-Panzers

Dabei geht es diesmal um die in Deutschland gefertigten Leopard-2-Kampfpanzer, die bei der ukrainischen Gegenoffensive im Süden bei Robotyne wohl immer wichtiger werden.

Das untermauerte das Verteidigungsministerium der Ukraine selbst mit einem Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde und dort eine offensichtliche Schwachstelle der „Leos“ präsentierte – für alle sichtbar.

Als eben jene Schwachstelle gelten die steilen Seiten des Turms. Das hatte der Stern bereits 2016 anhand türkischer Erfahrungen mit den Panzern in Syrien berichtet. Beim Kampf um Al-Bab soll die türkische Armee damals in nur zwei Tagen drei Leopard 2A4 verloren haben.

Ukraine-Krieg: Truppen Kiews und russische Armee setzen auf Reaktivpanzerung

Als Anfang 2023 westliche Panzer-Lieferungen an die Ukraine nach und nach Gestalt annahmen, behauptete der russische Rüstungshersteller „Rostec“, dass Russland schon lange eine Panzerabwehrlenkwaffe gegen die „Leos“ habe. So erklärte das Unternehmen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass, „dass deutsche Leopard-2-Panzer, die einige Nato-Staaten der Ukraine liefern wollen, leicht durch Kornet-Panzerabwehr-Raketensysteme zerstört werden können“. Denn: Der Standardgefechtskopf aus einer Tandemhohlladung kann angeblich auch dicken Panzerstahl durchdringen, was westliche Experten nie bestätigten. In der russischen Begründung hieß es dagegen, dass die „Leoparden“ keine explosive reaktive Panzerung hätten.

Bei der Reaktivpanzerung wird (vereinfacht erklärt) versucht, Panzerfahrzeuge vor Beschuss mittels einer Gegenexplosion zu schützen. Dafür werden mit Sprengstoff beschichtete Kacheln auf den eigentlichen Verbundpanzerungen der Karosserie angebracht. Sowohl die russische als auch die ukrainische Armee statteten im Krieg ihre alten sowjetischen T-72-Panzer reihenweise mit den Kacheln aus.

Gegen russische Armee: Ukrainische Soldaten rüsten Leopard-2-Panzer nach

Der Nachteil: Wird die Reaktivpanzerung von einer Panzerabwehrgranate getroffen, werden in der Regel mehrere Kacheln weggesprengt. Die Stelle liegt also frei für einen zweiten Schuss. Dennoch haben die ukrainischen Soldaten aus dem Video des Verteidigungsministeriums ihre „Leos“ mit einer ebensolchen Reaktivpanzerung nachgebessert. Besonders der Leopard 2 ganz vorne in der Aufnahme verdeutlicht, dass die kleinen Sprengstoffkacheln just am steilen Übergang zwischen Wanne und Turm angebracht wurden. Als wäre es eine öffentliche Bestätigung für die Schwachstelle in der Panzerung.

Die abgebildeten Soldaten sollen der 33. mechanisierten Brigade angehören, die an der südlichen Ukraine-Front bei Robotyne auch mit britischen Challenger-2-Panzern kämpft. Die Einheit ist leidgeprüft und erfahren darin, was es heißt, Panzer zu verlieren. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes büßte die Brigade am 8. Juni gemeinsam mit der 47. Angriffsbrigade in einem russischen Minenfeld südlich von Mala Tokmachka (nordöstlich von Robotyne) drei ihrer 14 Panzer Leopard 2A6, 16 ihrer 109 Schützenpanzer M-2 sowie drei Minenräumpanzer Leopard 2R ein. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Es wären empfindliche Verluste.

Ukraine-Krieg: Kiew hat mehrere Leopard-2-Panzer eingebüßt

Deutschland hatte der Ukraine 18 moderne Leopard 2A6 geliefert, die in München-Allach vom deutschen Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) zusammengebaut werden. Polen stellte 14 Exemplare bereit. Drei „Leo“-2-Panzer sollten aus Portugal und zehn aus Schweden kommen. Hinzukamen acht Leopard 2A4 aus Kanada sowie vier finnische Leopard 2R zur Minenräumung - machte vor Beginn der Gegenoffensive mindestens 57 Stück. Laut Süddeutscher Zeitung (SZ) sind aber nur 21 Exemplare von der modernsten Variante A6. Und der eine oder andere „Leo“ blieb wohl schon auf dem Schlachtfeld zurück. (pm)