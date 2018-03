News-Ticker: Cyberattacken überschatten Wahl in Russland

Wladimir Putin wird am Sonntag voraussichtlich erneut zum Präsidenten Russlands gewählt. Sein stärkster Gegner wurde von der Wahl ausgeschlossen. Alle Infos im News-Ticker.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Landsleute zur Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag aufgerufen. Eine niedrige Wahlbeteiligung könnte die Legitimität des Wahlergebnisses in Frage stellen.

Es gilt als sicher, dass Putin die Wahl gewinnt und somit bis 2024 weiterhin an der Spitze Russlands steht. Er kann wohl mit 70 Prozent der Stimmen rechnen.

Die sieben Gegenkandidaten sind wohl chancenlos. Der einzige „gefährliche“ Gegner, der Anti-Korruptions-Aktivist Alexej Nawalny, wurde von der Wahl ausgeschlossen.

Wegen Manipulationsverdacht will Nawalny viele Wahlbeobachter entsenden.

Die derzeitige Krise mit dem Westen, wegen eines Nervengift-Anschlags auf einen russischen Doppelagenten in Großbritannien, könnte Putin sogar nützen.

Russland-Wahl 2018: Umfragen, Kandidaten - Wann gibt es ein Ergebnis?



16.14 Uhr: Und so sieht der Stimmzettel der heutigen Präsidentschaftswahl in Russland aus:

15.43 Uhr: Schon früh zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 17.00 Uhr Moskauer Zeit (15.00 Uhr MEZ) hätten landesweit 51,9 Prozent der Berechtigten abgestimmt, teilte die Wahlleitung mit. „Ich will anmerken, dass dies in den meisten Regionen mehr ist, als es 2012 war“, hatte Vizewahlleiter Nikolai Bulajew schon zuvor gesagt.

15.34 Uhr: Alle Kandidaten, die in Russland zu Wahl stehen auf einen Blick:

14.58 Uhr: Die Bewohner der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim haben erstmals an der russischen Präsidentenwahl teilgenommen. Die Beteiligung lag dort nach Angaben der Wahlleitung am Sonntagmittag bei rund 35 Prozent. Insgesamt waren knapp 1,5 Millionen Menschen auf der Krim zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach Angaben der Wahlkommission in Moskau waren mehr als 40 internationale Beobachter aus 20 Staaten auf der Krim im Einsatz, darunter auch Deutsche.

Der Westen sieht in der Annexion der ukrainischen Halbinsel einen Völkerrechtsbruch. Die EU hatte angekündigt, das Wahlergebnis auf der Krim nicht anzuerkennen. Auch aus Frankreich kam Kritik.

14.00 Uhr: Ein berühmter Russe hat am Sonntag in Frankreich seine Stimme für die russische Präsidentschaftswahl abgegeben: Der französische Filmstar Gérard Depardieu wählte in der russischen Botschaft in Paris. Die Botschaft twitterte ein Foto, das den schwergewichtigen Mimen im pelzbesetzten Mantel und mit hochgeschobener Sonnenbrille zeigt, wie er seinen Stimmzettel in die Wahlurne steckt.

Der Reporter Lucas Léger des russischen Fernsehsenders RT verbreitete ebenfalls im Kurzmitteilungsdienst Twitter ein Video des Schauspielers, der äußerst genervt auf einen Interviewversuch am Rande der Stimmabgabe reagiert. "Gérard Depardieu mag es nicht, wenn man ihn dabei stört, wie er seine Pflicht als russischer Bürger tut", kommentierte der Journalist.

Auf der Flucht vor einem damals in Frankreich drohenden Spitzensteuersatz von 75 Prozent hatte Depardieu 2013 die russische Staatsbürgerschaft angenommen, die ihm Präsident Wladimir Putin persönlich angeboten hatte. Depardieu hat seitdem einen Wohnsitz in Russland und immer wieder ein Loblied auf Putin gesungen. Offiziell ist der Schauspieler in der Stadt Saransk 650 Kilometer östlich von Moskau gemeldet.

Wahlbeteiligung als Stimmungstest

13.17 Uhr: Bei der Präsidentenwahl in Russland herrscht nach offiziellen Angaben eine rege Beteiligung. Bis 14.00 Uhr Moskauer Zeit (12.00 Uhr MEZ) hätten landesweit 34,7 Prozent der Wähler abgestimmt, sagte Vizewahlleiter Nikolai Bulajew am Sonntag in Moskau. „Ich will anmerken, dass dies in den meisten Regionen mehr ist, als es 2012 war.“ Angesichts des ohnehin erwarteten Wahlsiegs von Amtsinhaber Wladimir Putin gilt die Wahlbeteiligung als wichtiges Indiz für die Stimmung im Land. Bei der letzten Wahl 2012 hatten 65,3 Prozent der Wähler teilgenommen. Putin siegte mit 63,6 Prozent.

13.09 Uhr: Auch die russische Fußballnationalmannschaft hat am Sonntag an der Präsidentenwahl teilgenommen. „Wir fahren wählen“, hieß es auf dem offiziellen Twitterkonto der Sbornaja. Ein Foto zeigte, wie die Spieler in ihrem Trainingslager in einen Bus steigen. Das rief sofort Beobachter auf den Plan, die die sportlichen Möglichkeiten der Sbornaja nicht sehr hoch einschätzen. „Verfehlt die Urne nicht!“, twitterte ein User. „Das ist das einzige, was diese Holzfüße treffen“, entgegnete ein anderer.

Das Gastgeberteam der Fußball-WM im Sommer wird trainiert vom früheren Dresden-Torwart Stanislaw Tschertschessow. Es hofft, über die Gruppenphase mit Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay hinaus ins Achtelfinale zu kommen.

Berichte über Wahlmanipulationen

12.42 Uhr: Überschattet wird die Wahl von vielen Belegen für kleinere und größere Manipulationen. Wahlbeobachter des Oppositionellen Alexej Nawalny beklagten, ihnen sei der Zugang zu vielen Wahllokalen verwehrt worden. Die zentrale Wahlkommission wiederum teilte mit, ihr Computernetzwerk habe Cyberattacken aus 15 Ländern abwehren müssen. Die Server seien mit Massenanfragen (DDoS) überschwemmt worden, um sie zum Absturz zu bringen, sagte Wahlleiterin Ella Pamfilowa.

Als ein Problem verzeichneten Wahlbeobachter, dass Wähler in verschiedenen Wahllokalen mehrfach abstimmten. Nach Pamfilowas Angaben haben sechs Millionen Wähler beantragt, nicht am Wohnort, sondern andernorts abstimmen zu dürfen. Die eindeutige Zuordnung zu nur einem neuen Wahllokal schien nicht immer zu funktionieren.

11.56 Uhr: Bei der russischen Präsidentenwahl hat sich Amtsinhaber Wladimir Putin am Sonntag siegessicher gezeigt. „Ich bin überzeugt von der Richtigkeit des Programms, das ich dem Land vorschlage“, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Putin sagte, er werde mit jeder Prozentzahl an Stimmen zufrieden sein, „die es erlaubt, die Aufgaben des Präsidenten zu erfüllen“.

10.47 Uhr:

Bereits zum vierten Mal tritt Wladimir Putin bei der Präsidentenwahl in Russland an. Seine bisherigen Ergebnisse und die Wahlbeteiligung:

2000: Rund 52,9 Prozent der Wähler stimmen für Putin. Die Wahlbeteiligung liegt offiziell bei 68,7 Prozent.

2004: Mit 71,3 Prozent wird Putin im Amt bestätigt. 64,4 Prozent der wahlberechtigten Russen stimmen ab.

2012: Nach vier Jahren als Regierungschef (2008-2012) wird Putin mit 63,6 Prozent wieder ins Präsidentenamt gewählt. Offiziell geben 65,3 Prozent der Wähler ihre Stimme ab.

Cyberattacken überschatten Wahl

9.37 Uhr: Das Computernetzwerk der russischen Wahlkommission hat am Tag der Präsidentenwahl bereits Cyberattacken aus 15 Ländern abwehren müssen. Das sagte die Vorsitzende der Wahlleitung, Ella Pamfilowa, am Sonntagmittag in Moskau. Die Server seien mit Massenanfragen (DDoS) überschwemmt worden, um sie zum Absturz zu bringen. „Die Ausgangspunkte der Angriffe lagen in 15 Ländern“, sagte sie der Agentur Tass zufolge. Nicht nur die Website der Wahlkommission, auch russische Medien seien betroffen gewesen.

8.21 Uhr: In Russland ist die Präsidentenwahl angelaufen, bei der Staatschef Wladimir Putin weitere sechs Jahre im Kreml ansteuert. Im Fernen Osten Russlands auf der Halbinsel Kamtschatka öffneten die Wahllokale am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr Ortszeit (Samstagabend 21.00 Uhr MEZ). Das größte Land der Welt erstreckt sich über elf Zeitzonen. Wahlberechtigt sind etwa 109 Millionen Menschen. Erste Ergebnisse werden nach Schließung der Wahllokale in der Ostsee-Exklave Kaliningrad am Sonntag um 19.00 Uhr MEZ erwartet.

Die Wahl findet am vierten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 statt, die Putins Popularität damals gestärkt hatte. Die neue Amtszeit läuft bis 2024. Laut derzeit gültiger Verfassung darf er danach nicht mehr im Amt bleiben.

7.00 Uhr: Guten Morgen zu unserem News-Ticker zur Russland-Wahl. Wird Wladimir Putin heute erneut zum Präsidenten gewählt? Wir halten Sie über alle wichtigen Dinge auf dem Laufenden.

Präsidentschaftswahl in Russland: Opposition befürchtet Wahlmanipulation

Die Russen sollten sich bei der Wahl von ihrem „Gewissen, Verständnis von Wahrheit und Gerechtigkeit und von ihrer Liebe zum Vaterland“ leiten lassen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin in einem in der Nacht zum Freitag verbreiteten Video.

Die sieben Gegenkandidaten sind wohl chancenlos: Pawel Grudinin (Kommunistische Partei der Russischen Föderation), Wladimir Schirinowski (Liberal-Demokratische Partei Russlands), Maxim Suraikin (Kommunisten Russlands), Boris Titow (Wachstumspartei), Sergej Baburin (Russischer Volksbund), Grigori Jawlinski (Jabloko), Xenia Sobtschak (Unabhängig / Gegen alle).

Der Anti-Korruptions-Aktivist Alexej Nawalny wurde wegen einer Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen angeblicher Unterschlagung von der Wahl ausgeschlossen. Er wäre wohl Putins ärgster Herausforderer gewesen. Aus Protest gegen seinen Ausschluss hat Nawalny zu einem Boykott aufgerufen. Nawalny forderte seine Unterstützer auf, Wahlbetrug zu melden. „Wir entsenden erstmals eine große Zahl an Beobachtern“, sagte Nawalny dem Radiosender Moskauer Echo. Er gehe davon aus, dass rund 26.000 seiner Anhänger als Beobachter im Einsatz sein würden.

Gift-Attacke: Großbritanniens Außenminister Johnson beschuldigt Putin direkt

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung wies darauf hin, dass die aktuelle Konfrontation zwischen Russland und dem Westen Putin bei der Wahl zum Präsidenten nutzen werde. Vor dem Votum am Sonntag vermittle Putin damit den Eindruck „Wir gegen den Rest der Welt, alle anderen haben sich gegen uns verschworen“, sagte Erler. „Das bringt natürlich einen Effekt zustande, dass man zusammenrücken muss und dass die Frage auftaucht, wer außer Putin könnte denn in so einer Stresssituation das Land führen.“

Großbritannien, Deutschland, Frankreich und die USA machen Russland für den Giftanschlag auf Skripal verantwortlich. Die britische Regierung verhängte deswegen Sanktionen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigte an, er werde „in den kommenden Tagen Maßnahmen“ als Reaktion auf den Giftanschlag verkünden. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück und kündigte Vergeltungsmaßnahmen gegen die britischen Sanktionen an. Großbritanniens Außenminister Boris Johnson hat nun sogar Putin direkt des Anschlags beschuldigt.

