Live im ZDF-„heute Journal“: Marietta Slomka empört Zuschauer mit gewagter These - FDP-Chef reagiert sofort

FRAGE: was sind Nachrichten? Sind Nachrichten die persönlichen Meinungen der Sprecher? Nein, Nachrichten müssen ohne irgendeinen persönlichen Kommentar der Sprecher herübergebracht werden. Es interessiert niemanden, was ein Nachrichtensprecher meint. Vielleicht sind Roboter, sprich die künstliche Intelligenz, in Zukunft doch die besseren sprich neutraleren Nachrichtensprecher??? Mal abwarten!