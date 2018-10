Uhren werden zurückgestellt: Zeitumstellung könnte zum letzten Mal stattfinden

EU-Staaten sollen sich bis April 2019 entscheiden

+ © Martin Schutt/dpa Noch wird an der Uhr gedreht: An diesem Wochenende endet die Sommerzeit. Ob es die Zeitumstellung weiterhin dauerhaft geben wird, ist fraglich. Unser Bild aus dem Uhrenmuseum Ruhla zeigt ein kleines Sortiment von Ein- und Doppelglockenweckern. © Martin Schutt/dpa

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: In der EU und anderen europäischen Staaten endet die Sommerzeit. Die Uhren werden in der Nacht zum Sonntag um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt.