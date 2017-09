Zwei weitere Deutsche in der Türkei festgenommen

Politische Vorwüfe

+ © Christian Charisius Eine deutsche und eine türkische Flagge. Foto: Christian Charisius © Christian Charisius

Deniz Yücel sitzt seit 200 Tagen in der Türkei in Haft. Mit der Festnahme von zwei weiteren Deutschen steigt die Zahl der Betroffenen nun weiter. Die Bundesregierung versichert: Sie tue alles, was sie könne.