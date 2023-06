Funktioniert abnehmen mit Protein-Shakes?

Von: Melanie Staudacher

Ersetzen Sie Mahlzeiten mit Protein-Shakes, können Sie Gewicht verlieren. © Canva

Abnehmen fällt den meisten von uns schwer. Leichter werden kann es mithilfe von Abnehm-Shakes. Doch wie effektiv und gesund sind Protein-Pulver bei einer Diät wirklich?

Sie sind schnell gemacht, einfach mitzunehmen, schmecken – hoffentlich – gut und helfen dabei, Gewicht zu verlieren: Abnehm- und Protein-Shakes erfreuen sich großer Beliebtheit. Helfen die Shakes wirklich beim Abnehmen? Wie funktioniert eine Diät mit Shakes? Und welche guten Produkte gibt es? Die Antworten lesen Sie hier.

Wie funktioniert eine Formula-Diät?

Bei einer sogenannten Formula-Diät werden Mahlzeiten mit Shakes ersetzt, die aus Pulver und Wasser oder Milch bestehen. Die Shakes sind sehr proteinhaltig und dadurch besonders sättigend. Sie enthalten zudem Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Mineralstoffe und sind kalorienärmer als eine gewöhnliche Mahlzeit. Abnehm-Shakes sollen dabei helfen, Gewicht zu verlieren, während der Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt wird.

Neben Protein-Shakes können Sie Ihre Mahlzeiten auch mit anderen Formula-Produkten ersetzen. Es gibt auch Fertiggerichte zum Abnehmen, Suppen, proteinreiches Gebäck und diätfreundliche Getränke.

Diese drei Anbieter haben besonders beliebte Programme für Formula-Diäten entwickelt:

Slimfast: Bei dieser Diät dürfen Sie drei Snacks mit insgesamt bis zu 100 Kalorien am Tag essen. Dazu kommen zwei Abnehm-Shakes von Slimfast sowie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kalorien.

Bei dieser Diät dürfen Sie drei Snacks mit insgesamt bis zu 100 Kalorien am Tag essen. Dazu kommen zwei Abnehm-Shakes von Slimfast sowie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kalorien. Bodymed: Bei dieser Formula-Diät werden anfangs zwei große Mahlzeiten pro Tag durch Shakes von Bodymed ersetzt. Ist ein Gewichtsverlust von zehn Prozent erreicht, wird nur noch eine Hauptmahlzeit mit einem Shake ersetzt.

Bei dieser Formula-Diät werden anfangs zwei große Mahlzeiten pro Tag durch Shakes von Bodymed ersetzt. Ist ein Gewichtsverlust von zehn Prozent erreicht, wird nur noch eine Hauptmahlzeit mit einem Shake ersetzt. Optifast: Dieser Anbieter richtet sich mit seiner Formula-Diät an stark übergewichtige Menschen. Die Teilnehmer des Programms von Optifast nehmen für zwölf Wochen lang mit Formula-Produkten nur 850 Kalorien pro Tag zu sich. Dadurch sollen sich der Blutdruck, der LDL-Cholesterin-Wert und der Cholesterol-Wert schnell verbessern.

Wer kann mit Protein-Shakes abnehmen?

Grundsätzlich kann jeder Mensch Mahlzeiten mit Formula-Produkten oder Protein-Shakes ersetzen. Egal, ob bei starken Übergewicht oder kleineren Fettpolstern, die Sie gerne loswerden möchten: Beim Abnehmen gilt, dass jeder Körper individuell ist und Nahrung anders verstoffwechselt. Sie sollten darauf achten, dass Ihr täglicher Eiweiß-Bedarf gedeckt ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Jugendliche und Erwachsene 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und für Personen ab 65 Jahren ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht.

Einige der vorgestellten Diäten richten sich an Menschen mit starkem Übergewicht. Im Rahmen der Programme nehmen die Teilnehmer nur sehr wenige Kalorien zu sich. Deshalb sollten Sie einen für Sie passenden Plan auswählen und sich am besten von Ihrem Arzt vor der Diät beraten lassen.

Menschen, die bereits im Untergewicht sind oder unter einer Niereninsuffizienz leiden, sollten auf Abnehm-Shakes verzichten. Auch Menschen mit Stoffwechselerkrankungen oder Schwangere sollten sich vor einer Diät an ihren Arzt wenden.

Was macht einen guten Abnehm-Shake aus?

Die Hersteller von Protein- und Fitness-Shakes müssen sich gemäß der EU-Verordnung 432/2012 an die gesetzlichen Vorgaben halten, was Inhaltsstoffe und Zusammensetzung angeht. Ein hochwertiger Protein-Shake, mit dem Sie Mahlzeiten ersetzen können, sollte viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und keinen Zucker enthalten. Im Idealfall sind es nur sieben Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm Pulver. Der Eiweißanteil hingegen sollte bei 70 Prozent liegen.

Damit Ihr Körper während der Diät alle Nährstoffe bekommt, die er braucht, sollten Sie zudem darauf achten, dass im Abnehm-Shake folgende Bestandteile sind:

Das gehört in den Shake Das gehört nicht in den Shake ✔️Ballaststoffe: Inulin ❌ Zucker, Süßstoffe oder Zuckerersatzstoffe ✔️Mineralstoffe: Magnesium und Calcium ❌ künstliche Aromen ✔️Spurenelemente: Zink und Selen ✔️Vitamine

Wie viel kann man mit einer Formula-Diät abnehmen?

Wie viel Gewicht man verliert, indem Mahlzeiten durch Shakes ersetzt werden, lässt sich nicht verallgemeinern. Vor allem zu Beginn einer Diät verlieren viele Abnehmwillige einiges an Gewicht. Das liegt allerdings daran, dass der Körper nicht zuerst Fett abbaut, sondern Glykogen, eine Speicherform für Glucose, die sehr viel Wasser enthält.

Wie Bodymed berichtet, wurden mit dem Abnehmprogramm Studien durchgeführt. Innerhalb von zwölf Wochen hätten die Teilnehmer mit den Shakes von Bodymed bis zu zehn Kilogramm abgenommen. 70 Prozent des verlorenen Gewichts seien Körperfett gewesen.

Das erzielte Gewicht hätten die Studienteilnehmer auch nach einem Jahr noch gehabt.

Kritik an Abnehm-Shakes Zwar sind die Proteinpulver sinnvoll zusammengesetzt und versorgen den Körper mit allem, was er braucht. Dennoch stehen Abnehm-Shakes in der Gesellschaft sehr oft in der Kritik. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist Diät-Programmen gegenüber skeptisch. Diäten, unter anderem mit Shakes, seien keine langfristige Möglichkeit, abzunehmen. Nach einer Diät würden viele Menschen schnell in alte, ungesunde Verhaltensmuster zurückfallen, und wieder zunehmen – manchmal sogar mehr als sie abgenommen hätten. Die DGE spricht vom sogenannten Jojo-Effekt. Wer nachhaltig Gewicht verlieren und fit sein will, sollte seinen Lebensstil ändern. Eine vollwertige Ernährung und 30 bis 60 Minuten Bewegung pro Tag seien sinnvoll, um das Gewicht zu regulieren.

So werden Slimfast, Optifast & Bodymed auf Amazon bewertet

Wir haben uns die Diäten von Slimfast, Optifast und Bodymed auf Amazon genauer angeschaut. So haben die Abnehm-Produkte bei anderen Käufern abgeschnitten.

