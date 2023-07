Alexa: Wie die Sprachassistenz für Senioren eine große Hilfe im Alltag sein kann

Von: Ömer Kayali

Alexa ist auf zahlreichen Geräten verfügbar. © tommaso1979/PantherMedia

Alexa ist der intelligente Sprachassistenz-Service von Amazon. Gerade für ältere Menschen kann Alexa im Alltag eine große Hilfe sein. In diesem Artikel verraten wir wie.

Technologie erleichtert uns den Alltag mittlerweile in vielen Bereichen. Dank Smartphones haben wir stets einen technischen Alleskönner in der Tasche: Nachrichten schreiben, telefonieren, Radio hören, den Wecker stellen oder Fernsehen – all das ist mit mobilen Geräten problemlos möglich. Doch der technologische Fortschritt schreitet schnell voran, sodass gerade ältere Menschen Schwierigkeiten bei der Bedienung haben können. Hierbei kann die Sprachassistentin Alexa eine große Hilfe sein. Anstatt mehrere Untermenüs durchzutippen, funktioniert das bei Alexa ganz einfach mit wenigen Sprachbefehlen. Welche nützlichen Einsatzmöglichkeiten es gerade für Senioren gibt, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Alexa für Senioren: Tipps für den Einsatz im Alltag

Die Bedienung von Alexa ist grundsätzlich sehr einfach. Die Sprachassistenz aktiviert sich ohne zusätzlichen Knopfdruck oder ähnlichem, sobald Sie „Alexa“ sagen. Wer sich Alexa gerade erst zugelegt hat, muss sich aber zunächst mit ihr „anfreunden“, damit man sich an den Gebrauch gewöhnt. Empfehlenswert ist es daher, sich einige Sprachbefehle auf einen Merkzettel aufzuschreiben. Für Senioren eignen sich davon vor allem folgende:

„Alexa, ruf Dieter an“ – über Alexa Telefonate führen.

– über Alexa Telefonate führen. „Alexa, Drop in bei Dieter“ – Drop-In-Anrufe werden direkt durchgestellt, ohne dass jemand rangehen muss. Das funktioniert nur, wenn die angerufene Person die Drop-In-Funktion ebenfalls aktiviert hat. Für Familienmitglieder ist das Feature sehr praktisch, um nach dem Rechten zu sehen.

– Drop-In-Anrufe werden direkt durchgestellt, ohne dass jemand rangehen muss. Das funktioniert nur, wenn die angerufene Person die Drop-In-Funktion ebenfalls aktiviert hat. Für Familienmitglieder ist das Feature sehr praktisch, um nach dem Rechten zu sehen. „Alexa, sprich langsamer“ – die Sprechgeschwindigkeit lässt sich so anpassen, falls diese zu schnell und unverständlich sein sollte.

– die Sprechgeschwindigkeit lässt sich so anpassen, falls diese zu schnell und unverständlich sein sollte. „Alexa, wecke mich um 8 Uhr“ – auch der Wecker lässt sich einfach über Alexa einstellen.

– auch der Wecker lässt sich einfach über Alexa einstellen. „Alexa, stelle einen Timer für Nudeln auf 10 Minuten“ – stellen Sie über Alexa einen Timer beim Kochen.

– stellen Sie über Alexa einen Timer beim Kochen. „Alexa, erinnere mich jeden Tag um 9 Uhr, meine Tabletten zu nehmen“ – Alexa erinnert Sie auf Wunsch daran Medikamente einzunehmen oder auch an Arzttermine oder Familienbesuche.

– Alexa erinnert Sie auf Wunsch daran Medikamente einzunehmen oder auch an Arzttermine oder Familienbesuche. „Alexa, stopp“ – damit beendet Alexa die zuletzt aktivierte Funktion.

– damit beendet Alexa die zuletzt aktivierte Funktion. „Alexa, wie wird das Wetter?“ – für einen aktuellen Wetterbericht.

Das ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, die Alexa bietet. Sie können noch viele weitere Sprachbefehle ausprobieren. Wer sich ein Smart Home eingerichtet hat oder einrichten möchte, kann beispielsweise auch das Licht oder Thermostate per Sprachbefehl ein- und ausschalten – sofern die einzelnen Geräte mit Alexa kompatibel sind.

Alexa: Diese Geräte eignen sich als Sprachassistenten

Amazon Echo Show 8 (2. Generation)

Amazon Echo Show 8 © Amazon Produktbild

Amazon Echo Show 8 bestellen

Preis: ab 129,99 €

Sprachassistenz mit Bildschirm mit visuellen Features; beispielsweise zum Anzeigen von Rezepten oder der aktuellen Wetterlage.

Amazon Echo Dot (4. Generation)

Echo Dot 4. Generation. © Amazon Produktbild

Amazon Echo Dot bestellen

Preis: ab 62,99 €

Sprachassistenz mit Uhr ohne Bildschirm.

Amazon Echo Show 10 (3. Generation)

Echo Show 10 (3. Generation) © Amazon Produktbild

Echo Show 10 (3. Generation) bestellen

Preis : ab 249,99 €

: Sprachassistenz mit Bildschirm und integrierter Bewegungsfunktion. Display bewegt sich mit – beispielsweise bei Videoanrufen oder beim Kochen und Anzeigen von Rezepten.