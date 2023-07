Zum Amazon Prime Day 2023: Kindle E-Reader zum Hammerpreis – bis zu 33 % sparen

Von: Julia Schuster

Nur solange der Vorrat reicht: Jetzt ein Kindle für Erwachsene oder Kinder zum Hammerpreis schon vor dem Amazon Prime Day sichern © Amazon

Kurz vor dem Startschuss der Prime Days am 11. und 12. Juli 2023 haut Amazon schon jetzt viele tolle Angebote raus, darunter auch die Kindle E-Reader für große und kleine Leseratten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen, andere müssen noch etwas warten. Der nächste Urlaub steht vielleicht schon vor der Tür und Leseratten haben das alljährliche Problem: Welche Bücher passen in den Koffer und welche muss man schweren Herzens zu Hause lassen? Mit einem Kindle können Sie Tausende Bücher mitnehmen und müssen dabei nicht einmal 200 Gramm tragen.

Schon vor dem eigentlichen Prime Day gibt es bei Amazon bereits jetzt verschiedene Kindle E-Reader zu Schnäppchenpreisen. Damit Sie sich eine lange Suche sparen können, haben wir die besten Angebote für Sie hier zusammengestellt. Auch Kindles speziell für Kinder stehen auf der Liste.

Kindle E-Reader für Erwachsene

Von links: Kindle (2022), Kindle Paperwhite, Kindle Oasis © Amazon

Kindle (2022) mit hochauflösendem 6-Zoll-Display

Der Kindle (2022) ist das neueste Modell bei Amazon. Er ist der bisher leichteste und kompakteste E-Reader des Onlineshops. Mit seinem hochauflösenden 6-Zoll-Display mit 300 ppi sorgt er für eine klare Schrift und scharfe Bilder. Dank des blendfreien Bildschirms können Sie auch bei Sonne entspannt lesen wie auf echtem Papier.

Display: 6 Zoll, 300 ppi Gerätespeicher: 16 GB Akkulaufzeit: bis zu 6 Wochen Gewicht: 158 g

Kindle Paperwhite mit 6,8-Zoll-Display und verstellbarer Farbtemperatur

Der aktuellste Kindle Paperwhite bietet im Vergleich zum Vorgängermodell einige Verbesserungen: Mit einem größeren Display und einem dünneren Rahmen ist er noch handlicher. Dank der verstellbaren Farbtemperatur von Weiß bis Bernstein ist das Lesen auf dem Kindle Paperwhite besonders augenschonend. Der Speicherplatz von 16 GB bietet Platz für Tausende Bücher.

Display: 6,8 Zoll, 300 ppi Gerätespeicher: 16 GB Akkulaufzeit: bis zu 10 Wochen Gewicht: 205 g

Kindle Oasis mit Leselicht

Den Kindle Oasis deklariert Amazon nicht umsonst als Kindle mit dem besten Paperwhite-Display. Mit einer Größe von 7 Zoll und einer Auflösung von 300 ppi garantiert der Oasis höchsten Lesekomfort. Die Farbtemperatur lässt sich von Weiß bis Bernstein einstellen, um die Augen zu schonen. Ein großer Vorteil gegenüber der anderen Kindles: Der Oasis ist wasserfest! Sie können also ganz entspannt in der Badewanne oder am Pool lesen.

Display: 7 Zoll, 300 ppi Gerätespeicher: 8 GB oder 32 GB Akkulaufzeit: bis zu 4 Wochen Gewicht: 188 g

Kindle E-Reader für Kinder

Unschlagbar günstig: links das Kindle Paperwhite Kids und rechts das Kindle Kids (2022) © Amazon

Kindle Kids (2022) inklusive Hülle und 1 Jahr Amazon Kids+

Der neueste Kindle Kids (2022) verfügt über ein noch besseres, hochauflösendes Display, doppelten Speicherplatz und eine längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell. Dazu gibt es eine Hülle, 2 Jahre Herstellergarantie und 1 Jahr Amazon Kids+. Diese Mitgliedschaft eignet sich für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Die Kinder erhalten Zugriff auf über 1.000 Bücher und Hunderte Hörbücher. Von zeitlosen Klassikern wie „Die drei ???“ oder „Harry Potter“ bis hin zu beliebten Reihen wie „Die Schule der Magischen Tiere“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nach einem Jahr ohne zusätzliche Kosten werden monatlich 4,99 Euro berechnet.

Display: 6 Zoll, 300 ppi Gerätespeicher: 16 GB Akkulaufzeit: bis zu 6 Wochen Gewicht: 256 g inkl. Hülle Im Lieferumfang enthalten: Kindle Kids (2022), Hülle, 1 Jahr Amazon Kids+, 2 Jahre Sorglos-Garantie

Kindle Paperwhite Kids inklusive Hülle und 1 Jahr Amazon Kids+

Zu dem Kindle Paperwhite Kids (11. Generation) gibt es eine Hülle, 2 Jahre Sorglos-Garantie und 1 Jahr Amazon Kids+. Mit dieser Mitgliedschaft erhalten Kinder Zugriff auf über 1.000 Bücher und Hunderte Hörbücher. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu beliebten Reihen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nach einem Jahr ohne zusätzliche Kosten werden monatlich 4,99 Euro berechnet.

Display: 6,8 Zoll, 300 ppi Gerätespeicher: 8 GB oder 16 GB Akkulaufzeit: bis zu 10 Wochen Gewicht: 321 g inkl. Hülle Im Lieferumfang enthalten: Kindle Paperwhite Kids, Hülle, 1 Jahr Amazon Kids+, 2 Jahre Sorglos-Garantie

Weitere Produkte beim Amazon Prime Day abstauben